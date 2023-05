Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 25 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 25 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 25 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 25 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 25 Maggio 2023

Greta (Thriller) in onda su Rai 2 alle ore 21.20 , un film di Neil Jordan, con Chloë Grace Moretz, Isabelle Huppert, Maika Monroe, Colm Feore, Zawe Ashton, Stephen Rea e Parker Sawyers.



La trama del film : E' la storia della giovane Frances, che, provata dalla morte della madre e con un lavoro poco stimolante, si rende conto che la vita a New York non è quella che sognava. Caduta in una profonda solitudine e in difficoltà economiche, un giorno la ragazza trova una borsa su un sedile della metropolitana e, invece di rubarla, decide di rintracciare la proprietaria. La borsetta appartiene a Greta, una ricca vedova solitaria che trascorre le sue giornate suonando il piano nella sua stravagante casa di Brooklyn. Tra le due donne si instaura sin da subito un forte legame e in breve tempo la loro conoscenza si trasforma in un'amicizia morbosa, che avrà per Frances dei risvolti alquanto pericolosi e inquietanti.

Il regista premio Oscar Neil Jordan per il ruolo della vedova di The Widow ha voluto Isabelle Huppert, volto del cinema francese e internazionale scelto spesso dai cineasti per ricoprire ruoli di donne enigmatiche e pericolose...



Greta: Il Trailer Ufficiale del film - HD

Terminator (Azione, Thriller, Fantascienza) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di James Cameron, con Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton, Paul Winfield, Lance Henriksen, Rick Rossovich, Bess Motta, Earl Boen, Franco Columbu e Bill Paxton.



La trama del film : A Los Angeles, due individui vengono dal futuro per rintracciare, con scopi opposti, una ragazza di nome Sarah Connor.

Il primo è un Terminator, cyborg assassino dall’aspetto umano: deve trovare Sarah e ucciderla perché dalla sua discendenza dipende la distruzione dell’intelligenza artificiale “Skynet”, destinata a creare le macchine come lui. L’altro individuo è Kyle Reese, un soldato mandato indietro nel tempo con lo scopo di proteggere Sarah per lo stesso identico motivo.

Il Terminator inizia a cercare tutte le Sarah Connor della città per eliminarle, ma questo mette in allarme la vera Sarah, che riesce a scappare con l’aiuto di Kyle. I due si rifugiano in un parcheggio, ma il cyborg li rintraccia e inizia a sparare come una furia, costringendoli a fuggire di nuovo, finché non vengono arrestati dalla polizia.

Mentre Sarah e Kyle sono in prigione, vengono interrogati da detective e psicologi che faticano a credere al racconto dei due che parlano di cyborg assassini, di intelligenze artificiali e viaggi nel tempo...

48 Ore (Commedia, Poliziesco) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Walter Hill, con Nick Nolte, Eddie Murphy, Annette O'Toole, Frank McRae, James Remar, David Patrick Kelly, Sonny Landham, Brion James, James Keane, Tara King, Jonathan Banks, Greta Blackburn, Olivia Brown e Kerry Sherman.



La trama del film : In un campo di prigionia della California, Albert Ganz e altri detenuti svolgono lavori forzati per il rifacimento di una tratta ferroviaria e sono controllati a vista da guardie penitenziarie. Quest’ultime vengono avvicinate da un indiano di nome Billy Bear, che lamenta un problema al suo furgone: ne scaturisce una sparatoria in cui muoiono alcuni secondini e Bear riesce a far evadere il suo vecchio compare Ganz.

Arrivati a San Francisco per recuperare i soldi di un vecchio colpo, i due cercano Luther, membro della stessa banda, e lo trovano a passeggio con la sua fidanzata. L’uomo viene costretto ad andare a prendere la refurtiva, in quanto a conoscenza del luogo esatto dove è stata nascosta. Intanto Ganz e Bear tengono in ostaggio la sua ragazza all’interno di un piccolo hotel in città.

Intanto due poliziotti vengono chiamati a intervenire proprio nello stesso albergo per un furto di carte di credito. Insieme a loro c’è Jack Cates (Nick Nolte), un agente scorbutico e scontroso. Arrivati sul posto, incappano nel criminale evaso e nel suo complice: inizia così una sparatoria durante la quale restano uccisi i due colleghi di Jack.

Le prime indagini rivelano che l’arma utilizzata per uccidere i poliziotti è la stessa usata per il furto nell’albergo. Jack va quindi a fare visita a Reggie Hammond (Eddie Murphy), anche lui membro della banda, che si trova in carcere per scontare una pena di quattro anni. Con la promessa di consegnargli i soldi rubati, l’agente convince Reggie ad aiutarlo: il poliziotto ottiene un rilascio di 48 ore per il detenuto, durante le quali cercherà di ritrovare e arrestare i due fuggitivi...

In Good Company (Commedia, Drammatico) in onda su LA7D alle ore 21.30, un film di Paul Weitz, con Dennis Quaid, Topher Grace, Scarlett Johansson, Marg Helgenberger, David Paymer, Clark Gregg, Philip Baker Hall, Selma Blair, Frankie Faison, Ty Burrell, Kevin Chapman, Amy Aquino, Zena Grey, John Cho, Miguel Arteta, Ron Bottitta, Colleen Camp, Enrique Castillo, Lauren Tom, Shishir Kurup e Malcolm McDowell.



La trama del film: Il film segue le vicende del cinquantenne Dan Foreman, dirigente pubblicitario di Sports America, una delle più importanti riviste sportive americane. L’uomo conduce una vita soddisfacente sia dal punto di vista professionale, sia sentimentale: è infatti felicemente sposato con l’amata Ann, con cui ha due figlie, la sedicenne Jana e la più grande Alex, che sta per entrare al college.

Qualche notizia inaspettata contribuisce in misura maggiore alla gioia - ma anche alle preoccupazioni - di Dan: sua moglie lo sorprende rivelandogli che è di nuovo in dolce attesa, mentre la figlia Alex è stata accettata nella prestigiosa e costosa New York University. Tuttavia, un evento imprevisto sconvolge la sua esistenza: il magazine Sports America viene inglobato dalla multinazionale Globecom. Dopo aver dovuto licenziare molti dei suoi più fidati colleghi, Dan diventa suo malgrado l’assistente del nuovo capo, il giovanissimo e sprezzante Carter Duryea. Il rapporto tra i due è da subito molto difficile, ma la situazione si complica ulteriormente quando Carter inizia a frequentare Alex, la figlia di Dan…...



In Good Company: il trailer

