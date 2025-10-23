TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 23 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Giovedì 23 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 23 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 23 Ottobre 2025.

  • Vendetta: Una storia d'amore
    Drammatico, Thriller, 2017, durata: 101 min
    in onda alle 21:09 su 20
    un film di Johnny Martin
    con Nicolas Cage, Don Johnson, Deborah Kara Unger, Anna Hutchison, Talitha Bateman, Charlene Tilton, Rey Hernandez e Joshua Mikel.


  • A letto con il nemico
    Drammatico, Thriller, 1991, durata: 99 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Joseph Ruben
    con Julia Roberts, Patrick Bergin, Kevin Anderson, Elizabeth Lawrence, Kyle Secor, Claudette Nevins, Tony Abatemarco, Marita Geraghty e Harley Venton.

  • Dead Man Walking - Condannato a morte
    Drammatico, 1995, durata: 122 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Tim Robbins
    con Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky, Raymond J. Barry, R. Lee Ermey, Celia Weston, Lois Smith, Scott Wilson, Margo Martindale, Barton Heyman, Roberta Maxwell, Peter Sarsgaard e Jack Black.

  • Greystoke - La leggenda di Tarzan il signore delle scimmie
    Avventura, 1984, durata: 130 min
    in onda alle 21:11 su TwentySeven
    un film di Hugh Hudson
    con Christopher Lambert, Andie MacDowell, Ralph Richardson, Ian Holm, James Fox, Cheryl Campbell, Ian Charleson, Nigel Davenport, Nicholas Farrell, Paul Geoffrey, Richard Griffiths e Hilton McRae.

  • Il Diario di Bridget Jones
    Commedia, Sentimentale, 2001, durata: 97 min
    in onda alle 21:15 su La5
    un film di Sharon Maguire
    con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent, Sally Phillips, Shirley Henderson, James Callis, Embeth Davidtz, Patrick Barlow, Celia Imrie, James Faulkner, Charmian May, Paul Brooke, Felicity Montagu, Charlie Caine e Salman Rushdie.

  • Upgrade
    Azione, Fantascienza, Thriller, 2018, durata: 100 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Leigh Whannell
    con Logan Marshall-Green, Melanie Vallejo, Steve Danielsen, Harrison Gilbertson, Benedict Hardie, Richard Cawthorne, Christopher Kirby e Clayton Jacobson.


  • The Weather Man - L'uomo delle previsioni
    Commedia, Drammatico, 2005, durata: 101 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di Gore Verbinski
    con Nicolas Cage, Michael Caine, Hope Davis, Gemmenne de la Peña, Nicholas Hoult, Michael Rispoli, Gil Bellows, Judith McConnell e Dina Facklis.


  • Arma letale 3
    Azione, 1992, durata: 118 min
    in onda alle 21:16 su Iris
    un film di Richard Donner
    con Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Stuart Wilson, Steve Kahan, Darlene Love, Traci Wolfe, Gregory Millar, Nick Chinlund, Alan Scarfe e Delores Hall.


  • Beyond the Law - L'infiltrato
    Azione, Thriller, 2019, durata: 90 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di James Cullen Bressack
    con Steven Seagal, Johnny Messner, DMX, Bill Cobbs, Zack Ward, Patrick Kilpatrick, Kim DeLonghi, Jeff M Hill e Chester Rushing.

  • Cristalli di Memoria
    Drammatico, Thriller, 2019, durata: 86 min
    in onda alle 21:20 su Rai Premium
    un film di John Lyde
    con Helena Mattsson, Corey Sevier, Melanie Stone, Jake Stormoen, Paul Hunt e Gabe Casdorph.

  • Red Sparrow
    Drammatico, Thriller, 2018, durata: 139 min
    in onda alle 21:23 su Italia 1
    un film di Francis Lawrence
    con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker, Charlotte Rampling, Ciarán Hinds, Joely Richardson, Bill Camp, Thekla Reuten, Douglas Hodge, Sakina Jaffrey e Sergej Polunin.


