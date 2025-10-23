Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 23 Ottobre, in prima serata
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 23 Ottobre 2025
Vendetta: Una storia d'amore
Drammatico, Thriller, 2017, durata: 101 min
in onda alle 21:09 su 20
un film di Johnny Martin
con Nicolas Cage, Don Johnson, Deborah Kara Unger, Anna Hutchison, Talitha Bateman, Charlene Tilton, Rey Hernandez e Joshua Mikel.
-
A letto con il nemico
Drammatico, Thriller, 1991, durata: 99 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Joseph Ruben
con Julia Roberts, Patrick Bergin, Kevin Anderson, Elizabeth Lawrence, Kyle Secor, Claudette Nevins, Tony Abatemarco, Marita Geraghty e Harley Venton.
-
Dead Man Walking - Condannato a morte
Drammatico, 1995, durata: 122 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Tim Robbins
con Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky, Raymond J. Barry, R. Lee Ermey, Celia Weston, Lois Smith, Scott Wilson, Margo Martindale, Barton Heyman, Roberta Maxwell, Peter Sarsgaard e Jack Black.
-
Greystoke - La leggenda di Tarzan il signore delle scimmie
Avventura, 1984, durata: 130 min
in onda alle 21:11 su TwentySeven
un film di Hugh Hudson
con Christopher Lambert, Andie MacDowell, Ralph Richardson, Ian Holm, James Fox, Cheryl Campbell, Ian Charleson, Nigel Davenport, Nicholas Farrell, Paul Geoffrey, Richard Griffiths e Hilton McRae.
-
Il Diario di Bridget Jones
Commedia, Sentimentale, 2001, durata: 97 min
in onda alle 21:15 su La5
un film di Sharon Maguire
con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent, Sally Phillips, Shirley Henderson, James Callis, Embeth Davidtz, Patrick Barlow, Celia Imrie, James Faulkner, Charmian May, Paul Brooke, Felicity Montagu, Charlie Caine e Salman Rushdie.
-
Upgrade
Azione, Fantascienza, Thriller, 2018, durata: 100 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Leigh Whannell
con Logan Marshall-Green, Melanie Vallejo, Steve Danielsen, Harrison Gilbertson, Benedict Hardie, Richard Cawthorne, Christopher Kirby e Clayton Jacobson.
-
The Weather Man - L'uomo delle previsioni
Commedia, Drammatico, 2005, durata: 101 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Gore Verbinski
con Nicolas Cage, Michael Caine, Hope Davis, Gemmenne de la Peña, Nicholas Hoult, Michael Rispoli, Gil Bellows, Judith McConnell e Dina Facklis.
-
Arma letale 3
Azione, 1992, durata: 118 min
in onda alle 21:16 su Iris
un film di Richard Donner
con Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Stuart Wilson, Steve Kahan, Darlene Love, Traci Wolfe, Gregory Millar, Nick Chinlund, Alan Scarfe e Delores Hall.
-
Beyond the Law - L'infiltrato
Azione, Thriller, 2019, durata: 90 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di James Cullen Bressack
con Steven Seagal, Johnny Messner, DMX, Bill Cobbs, Zack Ward, Patrick Kilpatrick, Kim DeLonghi, Jeff M Hill e Chester Rushing.
-
Cristalli di Memoria
Drammatico, Thriller, 2019, durata: 86 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di John Lyde
con Helena Mattsson, Corey Sevier, Melanie Stone, Jake Stormoen, Paul Hunt e Gabe Casdorph.
-
Red Sparrow
Drammatico, Thriller, 2018, durata: 139 min
in onda alle 21:23 su Italia 1
un film di Francis Lawrence
con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker, Charlotte Rampling, Ciarán Hinds, Joely Richardson, Bill Camp, Thekla Reuten, Douglas Hodge, Sakina Jaffrey e Sergej Polunin.
