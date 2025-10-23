Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 23 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 23 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 23 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 23 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 23 Ottobre 2025

Vendetta: Una storia d'amore

Drammatico, Thriller, 2017, durata: 101 min

in onda alle 21:09 su 20

un film di Johnny Martin

con Nicolas Cage, Don Johnson, Deborah Kara Unger, Anna Hutchison, Talitha Bateman, Charlene Tilton, Rey Hernandez e Joshua Mikel.



A letto con il nemico

Drammatico, Thriller, 1991, durata: 99 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Joseph Ruben

con Julia Roberts, Patrick Bergin, Kevin Anderson, Elizabeth Lawrence, Kyle Secor, Claudette Nevins, Tony Abatemarco, Marita Geraghty e Harley Venton.

Dead Man Walking - Condannato a morte

Drammatico, 1995, durata: 122 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Tim Robbins

con Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky, Raymond J. Barry, R. Lee Ermey, Celia Weston, Lois Smith, Scott Wilson, Margo Martindale, Barton Heyman, Roberta Maxwell, Peter Sarsgaard e Jack Black.



Greystoke - La leggenda di Tarzan il signore delle scimmie

Avventura, 1984, durata: 130 min

in onda alle 21:11 su TwentySeven

un film di Hugh Hudson

con Christopher Lambert, Andie MacDowell, Ralph Richardson, Ian Holm, James Fox, Cheryl Campbell, Ian Charleson, Nigel Davenport, Nicholas Farrell, Paul Geoffrey, Richard Griffiths e Hilton McRae.

Il Diario di Bridget Jones

Commedia, Sentimentale, 2001, durata: 97 min

in onda alle 21:15 su La5

un film di Sharon Maguire

con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent, Sally Phillips, Shirley Henderson, James Callis, Embeth Davidtz, Patrick Barlow, Celia Imrie, James Faulkner, Charmian May, Paul Brooke, Felicity Montagu, Charlie Caine e Salman Rushdie.

Upgrade

Azione, Fantascienza, Thriller, 2018, durata: 100 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Leigh Whannell

con Logan Marshall-Green, Melanie Vallejo, Steve Danielsen, Harrison Gilbertson, Benedict Hardie, Richard Cawthorne, Christopher Kirby e Clayton Jacobson.



The Weather Man - L'uomo delle previsioni

Commedia, Drammatico, 2005, durata: 101 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Gore Verbinski

con Nicolas Cage, Michael Caine, Hope Davis, Gemmenne de la Peña, Nicholas Hoult, Michael Rispoli, Gil Bellows, Judith McConnell e Dina Facklis.



Arma letale 3

Azione, 1992, durata: 118 min

in onda alle 21:16 su Iris

un film di Richard Donner

con Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Stuart Wilson, Steve Kahan, Darlene Love, Traci Wolfe, Gregory Millar, Nick Chinlund, Alan Scarfe e Delores Hall.



Beyond the Law - L'infiltrato

Azione, Thriller, 2019, durata: 90 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di James Cullen Bressack

con Steven Seagal, Johnny Messner, DMX, Bill Cobbs, Zack Ward, Patrick Kilpatrick, Kim DeLonghi, Jeff M Hill e Chester Rushing.



Cristalli di Memoria

Drammatico, Thriller, 2019, durata: 86 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di John Lyde

con Helena Mattsson, Corey Sevier, Melanie Stone, Jake Stormoen, Paul Hunt e Gabe Casdorph.

Red Sparrow

Drammatico, Thriller, 2018, durata: 139 min

in onda alle 21:23 su Italia 1

un film di Francis Lawrence

con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker, Charlotte Rampling, Ciarán Hinds, Joely Richardson, Bill Camp, Thekla Reuten, Douglas Hodge, Sakina Jaffrey e Sergej Polunin.



