Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 22 Giugno, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Giovedì 22 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 22 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 22 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 22 Giugno 2023

L'amore a domicilio (Commedia) in onda su Rai 2 alle ore 21.20 , un film di Emiliano Corapi, con Miriam Leone, Simone Liberati, Fabrizio Rongione, Anna Ferruzzo, Luciano Scarpa, Antonio Milo, Valeria Perri, Jerry Mastrodomenico, Renato Marchetti e Maurizio Bianucci.



La trama del film : Il film segue la storia di Renato, giovane educato e spigliato assicuratore di polizze pensionistiche, che da sempre cerca di tenersi alla larga da ogni tipo di coinvolgimento sentimentale per paura di soffrire.

Per caso, un giorno per strada Renato conosce Anna, un'attraente ragazza rinchiusa in casa perché agli arresti domiciliari ed autorizzata ad uscire solo per recarsi all'Università e sostenere gli esami. Renato affascinato dalla bellezza di Anna e dalla sua situazione, decide di frequentarla e lasciarsi finalmente andare. Il ragazzo infatti, essendo l'unica presenza maschile nella casa di Anna, non cerca di sfuggire ma è anzi convinto di poter superare la sua insicurezza e le sue paure più profonde.

In amore però non esistono certezze e quando ci si mette in gioco non è così semplice tornare indietro...



L'Amore a domicilio: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

RoboCop (Azione, Fantascienza) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Paul Verhoeven, con Peter Weller, Nancy Alles, Dan O'Herlihy, Ronny Cox, Kurtwood Smith, Miguel Ferrer, Robert DoQui, Ray Wise e Felton Perry.



La trama del film : La vicenda è ambientata a Detroit in un futuro distopico. Per fermare la criminalità e la corruzione che attanagliano la città, la multinazionale Omni Consumer Product (OCP) finanzia il progetto per un cyborg di pattuglia, "RoboCop’"

Nel frattempo, l’onesto e coraggioso poliziotto Alex Murphy e la sua risoluta collega Ann Lewis si scontrano con la banda criminale di Clarence Boddicker, e Murphy rimane ucciso.

La OCP coglie l’occasione per realizzare il robot progettato da Bob Morton, risanando il corpo del poliziotto con protesi meccaniche e un avanzato sistema informatico, che controlli il suo danneggiato sistema celebrale.

RoboCop è pronto ad entrare in azione e, grazie alle sue strabilianti doti, viene ben presto osannato dalla popolazione locale. Ann è l’unica a riconoscere la sua vera identità, che si sta facendo strada nel cyborg, costringendolo a rivivere alcuni dei ricordi di Murphy. Mentre svolge il suo impeccabile lavoro contro i criminali, RoboCop si imbatte in uno degli assassini di Alex Murphy e decide di indagare sull’uomo del quale possiede i ricordi...

Il primo amore non si scorda mai (Commedia, Drammatico, Sentimentale) in onda su La5 alle ore 21.10, un film di Rob Reiner, con Madeline Carroll, Callan McAuliffe, Morgan Lily, Ryan Ketzner, Rebecca De Mornay, Aidan Quinn, Penelope Ann Miller, Anthony Edwards, John Mahoney, Kevin Weisman, Stefanie Scott, Shane Harper, Michael Bolten, Israel Broussard, Cody Horn, Ashley Taylor, Patricia Lentz, Alora Catherine Smith, Linda Boston e Matthew Gold.



La trama del film: Il film segue la storia d'amore tra Bryce e Juli, due ragazzini che si conoscono tra i banchi della loro scuola elementare. Lei proviene da un famiglia umile, ma molto unita; lui, invece, ha un padre benestante, ma troppo severo e stolto. Quando si incontrano per la prima volta in classe, Juli capisce subito di provare qualcosa per Bryce, che però non ricambia immediatamente il sentimento, anzi. Sebbene la piccola lo riempia di attenzioni e affetto, lui, corteggiato da quasi tutte le compagne di scuola, sembra sopraffatto e imbarazzato. Tra i compagni di classe, poi, ce n'è uno con il quale lega particolarmente, che però non ha un'ottima influenza su di lui.

Passano gli anni e i due diventano adolescenti. Juli non è più solo la bambina espansiva che lo metteva a disagio, ma è diventata un'affascinante ragazza da cui adesso Bryce sembra essere fortemente attratto. Riusciranno a vivere il loro amore nonostante le famiglie e le influenze negative dei loro amici?

