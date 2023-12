Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 21 Dicembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 21 Dicembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 21 Dicembre 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 21 Dicembre 2023.

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Giovedì 21 Dicembre 2023

Star Trek (Fantascienza, Azione, Avventura) in onda su TV8 alle ore 21.35 , un film di J.J. Abrams, con Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana, Winona Ryder, Zoe Saldana, Karl Urban, Bruce Greenwood, John Cho, Leonard Nimoy, Simon Pegg, Anton Yelchin, Rachel Nichols e Chris Hemsworth.



La trama del film : Il film si apre con un flashback su un’astronave della Federazione Stellare, la quale è in procinto di essere distrutta da una nave Romulana dotata di un incredibile armamento. Il tenente comandante George Kirk sacrifica la sua vita per permettere al suo equipaggio e a suo figlio appena nato di salvarsi. Della nave nemica si persero le tracce.

Molti anni dopo, James Tiberius Kirk, il figlio del defunto comandante, è un ragazzo ribelle e temerario, sempre pronto a godersi i piaceri della vita e a mettersi nei guai. Proprio durante una rissa in un bar, il ragazzo incontra il Capitano Christopher Pike, che avendo conosciuto suo padre e rivedendo il suo coraggio in lui, lo incoraggia ad arruolarsi nell'Accademia della Flotta Stellare.

Tre anni dopo l’inizio dell’addestramento, Kirk è impegnato a superare la simulazione di guerra chiamata Kobayashi Maru. Tale test è stato progettato apposta per far fallire chiunque provi a superarlo. Dopo averlo inaspettatamente passato, il cadetto viene accusato di aver imbrogliato e sottoposto a una audizione disciplinare. L'accusatore è Spock, il primo vulcaniano che abbia mai prestato servizio per la Flotta Stellare...



Star Trek: Il nuovissimo trailer italiano del film

C'era una volta in America (Drammatico) in onda su Warner TV alle ore 21.30 , un film di Sergio Leone, con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Tuesday Weld, Danny Aiello, Treat Williams, Burt Young, Richard Bright, James Hayden, William Forsythe, Mario Brega, Darlanne Fluegel, Larry Rapp, Richard Foronjy, Robert Harper, Dutch Miller, Gerard Murphy, Amy Ryder, James Russo, Karen Shallo, Scott Tiler, Olga Karlatos, Frank Gio e Jennifer Connelly.



La trama del film : La storia inizia nel 1933, nella New York del Proibizionismo. Quattro sicari devono fare fuori il gangster David "Noodles" Aaronson (Robert De Niro). Per trovarlo, uccidono prima la sua compagna Eve e poi torturano "Fat" Moe Gelly - proprietario del bar dove staziona il criminale - che li indirizza a una fumeria cinese. Noodles però riesce a scappare su un treno per Buffalo.

Torna a New York solo nel 1968, più che sessantenne, dove rincontra Moe, ormai vecchio. Un flashback lo riporta negli anni '20: ricorda la bella Deborah, il grande amore della sua vita, ripensa a quando era un ragazzo di strada del ghetto ebraico, alla profonda amicizia con Max Bercovicz e a come con lui avesse fondato una gang insieme a Patsy, Cockeye e Dominic, rendendosi così nemico il boss locale Bugsy...



C'era una volta in America: Trailer italiano della nuova versione restaurata del film

Matrix (Azione, Fantascienza) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Lana e Lilly Wachowski, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster, Julian Arahanga, Rowan Witt, Marcus Chong, Belinda McClory, Anthony Ray Parker, Matt Doran, Paul Goddard e Joe Pantoliano.



La trama del film : Thomas Anderson / Neo è un programmatore della Metacortex, virtuoso cittadino di giorno, mentre di notte è un pericoloso hacker.

A causa dei suoi illeciti, è tenuto sotto osservazione dagli agenti Smith, Brown e Jones, che gli inseriscono una cimice nel corpo per controllarlo.

Incontra un'altra hacker, Trinity, che gli propone di seguirlo per conoscere il suo capo Morpheus, il quale gli spiegherà tutto riguardo ad una realtà chiamata Matrix.

Neo accetta incuriosito, e dopo averlo liberato dalla cimice, Trinity lo conduce da Morpheus, il quale lo pone di fronte ad una scelta: continuare a vivere la vita come l'ha conosciuta fino a quel momento, oppure scoprire la verità. Neo decide di rischiare e si risveglia in una realtà totalmente diversa, un mondo post-apocalittico del XXIII secolo dove le macchine controllano tutto e utilizzano gli uomini come fonte di energia...



Matrix: il trailer del film

48 Ore (Commedia, Poliziesco) in onda su Iris alle ore 21, un film di Walter Hill, con Nick Nolte, Eddie Murphy, Annette O'Toole, Frank McRae, James Remar, David Patrick Kelly, Sonny Landham, Brion James, James Keane, Tara King, Jonathan Banks, Greta Blackburn, Olivia Brown e Kerry Sherman.



La trama del film: In un campo di prigionia della California, Albert Ganz e altri detenuti svolgono lavori forzati per il rifacimento di una tratta ferroviaria e sono controllati a vista da guardie penitenziarie. Quest’ultime vengono avvicinate da un indiano di nome Billy Bear, che lamenta un problema al suo furgone: ne scaturisce una sparatoria in cui muoiono alcuni secondini e Bear riesce a far evadere il suo vecchio compare Ganz.

Arrivati a San Francisco per recuperare i soldi di un vecchio colpo, i due cercano Luther, membro della stessa banda, e lo trovano a passeggio con la sua fidanzata. L’uomo viene costretto ad andare a prendere la refurtiva, in quanto a conoscenza del luogo esatto dove è stata nascosta. Intanto Ganz e Bear tengono in ostaggio la sua ragazza all’interno di un piccolo hotel in città.

Intanto due poliziotti vengono chiamati a intervenire proprio nello stesso albergo per un furto di carte di credito. Insieme a loro c’è Jack Cates, un agente scorbutico e scontroso. Arrivati sul posto, incappano nel criminale evaso e nel suo complice: inizia così una sparatoria durante la quale restano uccisi i due colleghi di Jack.

Le prime indagini rivelano che l’arma utilizzata per uccidere i poliziotti è la stessa usata per il furto nell’albergo. Jack va quindi a fare visita a Reggie Hammond, anche lui membro della banda, che si trova in carcere per scontare una pena di quattro anni. Con la promessa di consegnargli i soldi rubati, l’agente convince Reggie ad aiutarlo: il poliziotto ottiene un rilascio di 48 ore per il detenuto, durante le quali cercherà di ritrovare e arrestare i due fuggitivi...

Tutti gli altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

