Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 20 Luglio, in prima e seconda serata

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 20 Luglio 2023

First Man - Il Primo Uomo (Biografico, Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Damien Chazelle, con Ryan Gosling, Claire Foy, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Jason Clarke, Kyle Chandler, Shea Whigham, Patrick Fugit, Corey Stoll, Lukas Haas, Cory Michael Smith, Brian d'Arcy James e Brady Smith.



La trama del film : l film racconta la vita del celebre pilota della NASA Neil Armstrong e delle vicende che lo condussero a diventare il primo uomo a mettere piede sulla Luna.

L'eroe americano viene ritratto come una persona introversa, taciturna, quasi indecifrabile. Sconvolto dalla morte prematura di sua figlia di due anni, colpita da un tumore al cervello, il pilota tenta di superare stoicamente il trauma buttandosi a capofitto nel suo lavoro, il quale è però costellato da una serie d'incidenti, che destano non poca preoccupazione nei suoi colleghi.

Deciso tuttavia a non farsi lasciare a terra, Armstrong accetta di partecipare al progetto Gemini, frutto dell’ambizione del governo americano e della competizione con l'Unione Sovietica, che in quegli anni aveva raggiunto traguardi notevoli nella cosiddetta corsa allo spazio. Il nuovo progetto diventa per lui una vera e propria occasione di redenzione.



First Man - Il Primo Uomo: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del film - HD

Le belve (Drammatico, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Oliver Stone, con John Travolta, Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Benicio Del Toro, Blake Lively, Salma Hayek, Shea Whigham, Demian Bichir, Mia Maestro e Jake McLaughlin.



Il film segue le vicende di Chon e Ben, migliori amici da sempre, che coltivano marijuana a Laguna Beach, in California.

Il film segue le vicende di Chon e Ben, migliori amici da sempre, che coltivano marijuana a Laguna Beach, in California.

Il primo è un ex militare della Marina e ha fatto arrivare clandestinamente dall’Afghanistan i semi della droga da piantare. Il secondo, con una laurea in economia e botanica a Berkeley, si occupa di tutto il procedimento di coltivazione. Il business di cannabis gli fa guadagnare in poco tempo molti soldi, una parte dei quali sono devoluti in opere di beneficenza in Africa e in Asia. Entrambi hanno una relazione aperta con Ophelia Sage.

Tutto sembra filare liscio finché i due non ricevono una serie di minacce dal cartello messicano della droga: lo scagnozzo Miguel "Lado" Arroyo gli invia un video dove si vedono teste mozzate e una motosega, invitandoli a incontrarsi per stabilire una collaborazione. Chon e Ben, spaventati, decidono di abbandonare il Paese per rifugiarsi con Ophelia in Indonesia e si consigliano con Dennis Cain), agente corrotto della DEA, che gli suggerisce invece di aggregarsi al cartello.

Tutto precipita quando la donna viene rapita dalla gang di Lado proprio per costringere i due ragazzi a collaborare...



Le belve: Il trailer italiano del film di Oliver Stone

Starship Troopers - Fanteria dello Spazio (Fantascienza, Azione) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Paul Verhoeven, con Casper Van Dien, Denise Richards, Neil Patrick Harris, Dina Meyer, Dean Norris, Seth Gilliam, Michael Ironside, Matt Levin, Clancy Brown, Eric Bruskotter, Jake Busey, Patrick Muldoon, Rue McClanahan e Blake Lindsey.



La trama del film : In un lontano futuro, la razza umana ha iniziato la colonizzazione di nuovi pianeti. Nel XXIII secolo, durante la conquista dello spazio, gli esseri umani si imbattono in una sconosciuta e ostile specie insettoide, chiamata “Aracnidi”.

Dopo essersi diplomati al liceo di Buenos Aires, Johnny Rico, la sua fidanzata Carmen Ibanez e il loro migliore amico, dotato di poteri psichici, Carl Jenkins, si arruolano nel servizio militare Federale. Mentre Carmen sceglie la sezione aerospaziale e Carl l’Intelligence Militare, Rico si arruola nella fanteria mobile, dove incontra inaspettatamente Dizzy Flores, una sua ex compagna di liceo perdutamente innamorata di lui.

Dopo aver dimostrato grandi doti combattive e abilità di leadership durante l’addestramento, Rico viene promosso a caposquadra. La formazione sembra procedere nel migliore dei modi, finché uno dei suoi sottoposti causa la morte di un altro durante un’esercitazione. Retrocesso e punito, Rico decide di dimettersi, ritenendo che quella vita non sia adatta per lui. Tuttavia, un attimo prima di lasciare l’accademia, viene informato che un enorme asteroide lanciato dagli Aracnidi ha colpito Buenos Aires. L’effetto dell’impatto ha causato la morte dei suoi genitori e di milioni di altre persone. Il ragazzo annulla le dimissioni e, seppure reintegrato come soldato semplice, si prepara ad andare in guerra...

Banlieue 13 (Azione) in onda su Cielo alle ore 21.20 , un film di Pierre Morel, con Cyril Raffaelli, David Belle, Tony Damario, Bibi Naceri, Dany Verissimo, François Chattot, Nicolas Woirion, Patrick Olivier, Samir Guesmi e Gadner Jerome.



La trama del film : Il film è ambientato in una Parigi del futuro in cui i quartieri più malfamati della città sono stati divisi in ghetti circondati da mura. Tra i peggiori c'è il distretto 13, sotto il controllo del boss criminale Taha. Nello stesso quartiere vive Leito, giovane contrario alla criminalità, tanto da proibire ai spacciatori di vendere droga nei pressi della sua casa e determinato a far cadere il dominio di Taha. Un giorno Leito commette un errore, distruggendo un milione di euro in eroina e il superciminale decide di pareggiare i conti, rapendo sua sorella Lola. Mentre cerca di salvarla, il ragazzo viene arrestato dalla polizia corrotta del distretto e Lola rimane tra le grinfie di Taha.

Sei mesi dopo a Damien, un poliziotto sotto copertura, viene affidata una missione: indagare e recuperare un'arma per la distruzione di massa, finita con molto probabilità nelle mani di una delle gang del distretto 13. Per addentrarsi nei sobborghi parigini, Damien ha bisogno di qualcuno che conosca a fondo quei luoghi e chi meglio di Leito?!...



Banlieue 13: Il Trailer Ufficiale del Film

What Women Want - Quello che le donne vogliono (Commedia) in onda su Nove alle ore 21.25 , un film di Nancy Meyers, con Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Alan Alda, Ashley Johnson, Lauren Holly, Mark Feuerstein, Delta Burke, Valerie Perrine, Bette Midler, Ana Gasteyer, Eric Balfour e Heidi Merrick.



La trama del film : Il protagonista della vicenda è Nick Marshall, noto pubblicitario di Chicago, con la passione per le conquiste amorose. Un giorno, l’affascinante Darcy McGuire si presenta in ufficio in veste di nuovo direttore creativo.

La donna è determinata a lanciare una pubblicità che parli dell’universo femminile, sottolineando il potere delle donne. Per calarsi nel ruolo e cercare di ottenere una promozione, Nick inscena una buffa sequenza di cura del corpo nel bagno di casa sua. Tuttavia, l’uomo scivola nella vasca insieme all’asciuga capelli e sviene per la forte scossa. Al suo risveglio, Nick scopre di aver acquisto un incredibile potere: può leggere nella mente di tutte le donne e ascoltare i loro pensieri.

Terrorizzato dalle mille voci femminili che si riversano nelle sue orecchie, Nick chiede aiuto alla psicologa Perkins che lo invita a trarre beneficio dalla sua nuova condizione...

Cena tra amici (Commedia) in onda su LA7D alle ore 21.30, un film di Alexandre de la Patellière e Matthieu Delaporte, con Patrick Bruel, Valerie Benguigui, Charles Berling, Guillaume De Tonquédec, Judith El Zein, Françoise Fabian e Miren Pradier.



La trama del film: Vincent è un agente immobiliare di successo, prossimo ad avere il suo primo figlio dalla compagna Anna. È stato invitato a cena dalla sorella Elisabeth e da suo cognato Pierre, tutti e due insegnanti. Alla cena prende parte anche Claude, amico d'infanzia di Elisabeth e trombonista in un'orchestra sinfonica.

Mentre aspettano che arrivi Anna - sempre in ritardo - i quattro iniziano a conversare del lavoro e dei progetti futuri, mentre sorseggiano un buon bicchiere di vino. Ma il protagonista della serata è ovviamente il futuro padre, a cui viene chiesto il sesso del nascituro e se già ha deciso il nome. Alla domanda Vincent risponde che avrà un figlio e si chiamerà Adolphe, come il protagonista dell'omonimo romanzo di Benjamin Costant.

Agli occhi degli altri convitati, il nome evoca terrificanti memorie storiche. Tutti quindi insorgono contro Vincent, soprattutto Pierre, fortemente contrariato per i suoi ideali politici. La discussione degenera e dopo l'arrivo di Anna i toni s'inaspriscono ulteriormente, dando vita a un conflitto che porterà alla luce vecchi rancori di famiglia e rivelazioni inaspettate....



Cena tra amici: Il trailer italiano ufficiale - HD

