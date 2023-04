Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 20 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 20 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 20 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 20 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 20 Aprile 2023

Jumanji: The Next Level (Avventura, Azione, Fantasy) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Danny Glover, Danny DeVito, Nick Jonas, Madison Iseman, Awkwafina, Colin Hanks, Alex Wolff, Dania Ramirez e Rhys Darby.



La trama del film : Il film vede i protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan tornare nell'imprevedibile mondo di Jumanji per portare in salvo Spencer.

Determinato a rimettere in sesto il gioco, il ragazzo ha tenuto con sé alcuni pezzi di Jumanji, all'insaputa dei suoi amici. Mentre tenta di riparare il videogioco nel seminterrato di suo nonno, Spencer viene nuovamente risucchiato in Jumanji e quando Bethany, Fridge e Martha giungono sul posto, è ormai troppo tardi: il gioco è iniziato. I suoi amici si imbarcano in una nuova avventura per tentare di salvarlo, ma non saranno soli questa volta. Sentendo un gran frastuono proveniente dal seminterrato, il nonno di Spencer e il suo amico di Milo scendono a vedere cosa sta accadendo e vengono inconsapevolmente catapultati anche loro in Jumanji.

Quello che viene a formarsi è un gruppo mal assortito e i tre ragazzi dovranno fare i conti non solo con la scomparsa del loro amico, ma anche con un livello del gioco mai esplorato, fatto di zone impervie, e con i due pensionati finiti nel videogame...



Jumanji: The Next Level: Il Nuovo Trailer Italiano del Film - HD

Mine (Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, con Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen, Juliet Aubrey, Geoff Bell e Clint Dyer.



La trama del film : Il film racconta la storia di due marines, Mike Stevens e Tommy Madison, dispersi nel deserto dopo il fallimento di una missione in Nord Africa. Mentre stanno cercando di fare rientro alla base, con il gps fuori uso, si imbattono in un campo minato. Tommy finisce su una mina e nell'esplosione perde le gambe. Anche Mike, nel tentativo di aiutarlo, mette il piede su un ordigno e, per non farlo esplodere, rimane fermo immobile. A quel punto il suo compagno che non regge la botta emotiva di quanto gli è capitato, si uccide con un colpo di pistola. Mike riesce a mettersi in contatto con i suoi compagni che però lo avvertono che non potranno essere da lui prima di cinquantadue ore. Comincia così una lunga prova di resistenza per il soldato che cerca in tutti i modi di sopravvivere nel deserto senza cibo e soprattutto senza potersi muovere, perché è il suo peso a non innescare la mina.

È davvero difficile non cedere alla stanchezza e alla paura. A complicare la situazione è l'arrivo di una una tempesta di sabbia...



Mine: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Twilight (Azione, Horror, Fantasy, Sentimentale) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Catherine Hardwicke, con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Michael Welch, Justin Chon, Peter Facinelli, Kellan Lutz, Christian Serratos, Elizabeth Reaser, Nikki Reed, Ashley Greene, Rachelle Lefevre, Anna Kendrick, Cam Gigandet, Jackson Rathbone, Gregory Tyree Boyce e Matt Bushell.



La trama del film : La protagonista della storia è la diciassettenne Bella Swan, che si trasferisce nella piovosa Forks, a casa del padre Charlie. Nonostante Bella tenti di passare inosservata, l'arrivo di una forestiera elettrizza l’intera scuola, ad eccezione fatta per i misteriosi fratelli Cullen: Alice, Emmet, Rosalie, Jasper ed Edward. Nonostante l'indecifrabile Edward cerchi di evitarla, Bella riesce a far breccia nel cuore del ragazzo. Intanto, la ragazza inizia a frequentare l'amico di vecchia data, Jacob Blake, che vive nella riserva indiana e le parla di misteriose leggende su vampiri e licantropi. Una serie di straordinari e inspiegabili eventi, convince Bella che Edward possa essere una creatura sovrannaturale...



Twilight: Trailer italiano del film

After 2 (Sentimentale, Drammatico) in onda su Rai 2 alle ore 21.20 , un film di Roger Kumble, con Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Dylan Sprouse, Charlie Weber, Candice Accola, Louise Lombard, Dylan Arnold, Samuel Larsen, Inanna Sarkis, Shane Paul McGhie, Pia Mia e Rob Estes.



La trama del film : Abbiamo lasciato Tessa e Hardin in riva al lago con quella romantica frase con cui lui le dichiarava il suo amore. La loro relazione era iniziata in modo tumultuoso e proprio quando le cose sembravano andare per il verso giusto, Tessa ha scoperto fino a che punto può arrivare la crudeltà di Hardin. Dopo aver saputo che il ragazzo aveva scommesso con i suoi amici di farla innamorare di lui, Tessa è completamente fuori di sé e crede che Hardin non potrà mai cambiare. È convinta che il lato da bad boy di Hardin prevalga su quello riflessivo e dolce di cui si è innamorata. D'altra parte Hardin la ama davvero e non si fermerà di certo davanti a un "no" iniziale per riaverla...



After 2: Il Trailer in Italiano Ufficiale del Film - HD

Stanno tutti bene (Drammatico) in onda su Tv 2000 alle ore 20.55 , un film di Giuseppe Tornatore, con Marcello Mastroianni, Michèle Morgan, Marino Cenna, Roberto Nobile, Valeria Cavalli, Norma Martelli, Antonella Attili, Fabio Iellini, Salvatore Cascio, Nicola Di Pinto e Leo Gullotta.



La trama del film : Uomo di principi inderogabili, vedovo e pensionato, Matteo Scuro è stato sempre attaccatissimo alla moglie Angela ed ai suoi cinque figli, da molto tempo lontani, nel Continente. Egli decide di fare un viaggio, lasciando la sua Castelvetrano, per andare a far visita a loro dato che non sono venuti in Sicilia per una vacanza collettiva. Ma il viaggio, mosso dall'affetto, si risolve in una collezione di delusioni...

7 Chili in 7 giorni (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21, un film di Luca Verdone, con Carlo Verdone, Renato Pozzetto, Silvia Annichiarico, Fiammetta Baralla, Franco Diogene, Lella Fabrizi, Monica Gioia, Salvatore Porcaro, Tiziana Pini, Annabella Schiavone, Franco Adducci, Fabrizio Sergi e Pino D'Aloia.



La trama del film: Il dottor Alfio Tamburini gestisce a Roma un centro estetico. Dopo nove anni dalla sua sudata laurea in medicina, l'uomo rincontra per caso il suo ex compagno di studi Silvano Baracchi, ora venditore di prodotti di bellezza. Preso dalla chiacchierata, Alfio si dimentica di far uscire dalla sauna un cliente. Credendo l'uomo ormai morto, Silvano gli consiglia di nascondere il corpo e lo aiuta nell'occultamento.

Dopo quei tremendi momenti di panico, i due si risolvono a dare finalmente una svolta positiva alle loro scadenti carriere. Da una proposta di Silvano, trasformano il casale di Samantha, la consorte di Alfio, in una clinica per dimagrire. In men che non si dica arriva una nutrita flotta di clienti in evidente sovrappeso, tra cui spicca una snella signora, che si è recata alla clinica per motivi misteriosi.

Tra allenamenti estenuanti, misere cene e una ferrea dieta a base di nulla se non di uno strano pappone, i clienti cominciano a nutrire dei dubbi sull'efficacia della cura che stanno facendo. In più i lavori di ristrutturazione del casale richiedono sempre più finanziamenti. Come se non bastasse, Alfio scopre che Silvano gli ha tenuto nascosto un segreto...

