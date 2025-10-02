Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 2 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Giovedì 2 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 2 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 2 Ottobre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 2 Ottobre 2025
Uno di famiglia
Commedia, 2018, durata: 98 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Alessio Maria Federici
con Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Nino Frassica, Sarah Felberbaum, Moisé Curia, Eleonora Cadeddu, Neri Marcorè e Marco Messeri.
Death Race
Azione, Fantascienza, Thriller, 2008, durata: 105 min
in onda alle 21:04 su 20
un film di Paul W.S. Anderson
con Jason Statham, Joan Allen, Tyrese Gibson, Ian McShane, Natalie Martinez, Max Ryan, Jason Clarke, Fred Koehler e Jacob Vargas.
Shaft
Azione, Thriller, 2000, durata: 98 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di John Singleton
con Samuel L. Jackson, Vanessa Williams, Jeffrey Wright, Christian Bale, Busta Rhymes, Dan Hedaya, Toni Collette, Richard Roundtree, Ruben Santiago-Hudson, Josef Sommer, Lynne Thigpen, Philip Bosco, Pat Hingle e Lee Tergesen.
A.I. Intelligenza Artificiale
Drammatico, Fantascienza, 2001, durata: 146 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Steven Spielberg
con Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor, Sam Robards, Jake Thomas, Brendan Gleeson, William Hurt, Ken Leung, Clark Gregg, Kevin Sussman, Tom Gallop, Eugene Byrd, April Grace, Chris Rock, Robin Williams e Meryl Streep.
Vi presento i nostri
Commedia, 2010, durata: 98 min
in onda alle 21:12 su TwentySeven
un film di Paul Weitz
con Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Blythe Danner, Teri Polo, Jessica Alba, Laura Dern, Harvey Keitel, Barbra Streisand e Dustin Hoffman.
No Way Up - Senza via di uscita
Azione, Drammatico, Thriller, 2024, durata: 90 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Claudio Fäh
con Sophie McIntosh, Will Attenborough, Jeremias Amoore, Manuel Pacific, Grace Nettle, Phyllis Logan e Colm Meaney.
Book Club - Tutto può succedere
Commedia, 2018, durata: 104 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Bill Holderman
con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Craig T. Nelson, Don Johnson, Richard Dreyfuss, Alicia Silverstone, Ed Begley Jr. e Wallace Shawn.
Cliffhanger - L'ultima sfida
Azione, Avventura, Thriller, 1993, durata: 112 min
in onda alle 21:17 su Iris
un film di Renny Harlin
con Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker, Janine Turner, Rex Linn, Caroline Goodall, Leon, Craig Fairbrass, Gregory Scott Cummins, Denis Forest, Michelle Joyner, Max Perlich, Paul Winfield e Ralph Waite.
Un Amore Senza Fine
Drammatico, Sentimentale, 2014, durata: 104 min
in onda alle 21:19 su La5
un film di Shana Feste
con Alex Pettyfer, Gabriella Wilde, Bruce Greenwood, Joely Richardson, Robert Patrick, Rhys Wakefield, Dayo Okeniyi, Emma Rigby e Anna Enger.
The Mauritanian
Drammatico, Thriller, 2021, durata: 129 min
in onda alle 21:20 su Rai 3
un film di Kevin Macdonald
con Tahar Rahim, Jodie Foster, Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley, Zachary Levi, Langley Kirkwood e Samer Usmani.
End of a Gun
Azione, Thriller, 2016, durata: 87 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Keoni Waxman
con Steven Seagal, Florin Piersic Jr., Jade Ewen, Jacob Grodnik e Jonathan Rosenthal.
Un marito sospetto
Drammatico, Thriller, 2019, durata: 90 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Christophe Lamotte
con Kad Merad, Laurence Arné, Géraldine Pailhas, Gaspard Pasquet, Aladin Reibel, Jean-Philippe Puymartin, Julie-Anne Roth, Raphaël Quenard, Steve Achiepo, Isa Mercure, Vincent Berger, Ludmila Mikhailova, Mustapha Abourachid, Martine Coste, Léonore Confino e Olivier Faliez.
L'uomo d'acciaio
Azione, Avventura, Fantascienza, 2013, durata: 143 min
in onda alle 21:23 su Italia 1
un film di Zack Snyder
con Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburne, Antje Traue, Ayelet Zurer, Russell Crowe, Harry Lennix, Christopher Meloni, Richard Schiff e Dylan Sprayberry.
