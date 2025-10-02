Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 2 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 2 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 2 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 2 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 2 Ottobre 2025

Uno di famiglia

Commedia, 2018, durata: 98 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Alessio Maria Federici

con Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Nino Frassica, Sarah Felberbaum, Moisé Curia, Eleonora Cadeddu, Neri Marcorè e Marco Messeri.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/uno-di-famiglia/54908/video/?vid=30132" title="Uno di Famiglia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Uno di Famiglia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Death Race

Azione, Fantascienza, Thriller, 2008, durata: 105 min

in onda alle 21:04 su 20

un film di Paul W.S. Anderson

con Jason Statham, Joan Allen, Tyrese Gibson, Ian McShane, Natalie Martinez, Max Ryan, Jason Clarke, Fred Koehler e Jacob Vargas.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/death-race/1706/video/?vid=1322" title="Death Race: Trailer originale del film - HD">Death Race: Trailer originale del film - HD</a>

Shaft

Azione, Thriller, 2000, durata: 98 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di John Singleton

con Samuel L. Jackson, Vanessa Williams, Jeffrey Wright, Christian Bale, Busta Rhymes, Dan Hedaya, Toni Collette, Richard Roundtree, Ruben Santiago-Hudson, Josef Sommer, Lynne Thigpen, Philip Bosco, Pat Hingle e Lee Tergesen.



A.I. Intelligenza Artificiale

Drammatico, Fantascienza, 2001, durata: 146 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Steven Spielberg

con Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor, Sam Robards, Jake Thomas, Brendan Gleeson, William Hurt, Ken Leung, Clark Gregg, Kevin Sussman, Tom Gallop, Eugene Byrd, April Grace, Chris Rock, Robin Williams e Meryl Streep.

Vi presento i nostri

Commedia, 2010, durata: 98 min

in onda alle 21:12 su TwentySeven

un film di Paul Weitz

con Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Blythe Danner, Teri Polo, Jessica Alba, Laura Dern, Harvey Keitel, Barbra Streisand e Dustin Hoffman.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/vi-presento-i-nostri/47766/video/?vid=5086" title="Vi presento i nostri: Il trailer del film">Vi presento i nostri: Il trailer del film</a>

No Way Up - Senza via di uscita

Azione, Drammatico, Thriller, 2024, durata: 90 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Claudio Fäh

con Sophie McIntosh, Will Attenborough, Jeremias Amoore, Manuel Pacific, Grace Nettle, Phyllis Logan e Colm Meaney.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/no-way-up-senza-via-di-uscita/67690/video/?vid=47832" title="No Way Up - Senza Via di Uscita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">No Way Up - Senza Via di Uscita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Book Club - Tutto può succedere

Commedia, 2018, durata: 104 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Bill Holderman

con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Andy Garcia, Craig T. Nelson, Don Johnson, Richard Dreyfuss, Alicia Silverstone, Ed Begley Jr. e Wallace Shawn.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/book-club-tutto-puo-succedere/54530/video/?vid=31331" title="Book Club - Tutto può succedere: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Book Club - Tutto può succedere: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Cliffhanger - L'ultima sfida

Azione, Avventura, Thriller, 1993, durata: 112 min

in onda alle 21:17 su Iris

un film di Renny Harlin

con Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker, Janine Turner, Rex Linn, Caroline Goodall, Leon, Craig Fairbrass, Gregory Scott Cummins, Denis Forest, Michelle Joyner, Max Perlich, Paul Winfield e Ralph Waite.

Un Amore Senza Fine

Drammatico, Sentimentale, 2014, durata: 104 min

in onda alle 21:19 su La5

un film di Shana Feste

con Alex Pettyfer, Gabriella Wilde, Bruce Greenwood, Joely Richardson, Robert Patrick, Rhys Wakefield, Dayo Okeniyi, Emma Rigby e Anna Enger.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/un-amore-senza-fine/50052/video/?vid=14642" title="Un amore senza fine: Il trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Un amore senza fine: Il trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>



The Mauritanian

Drammatico, Thriller, 2021, durata: 129 min

in onda alle 21:20 su Rai 3

un film di Kevin Macdonald

con Tahar Rahim, Jodie Foster, Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley, Zachary Levi, Langley Kirkwood e Samer Usmani.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-mauritanian/59659/video/?vid=34995" title="The Mauritanian: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">The Mauritanian: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

End of a Gun

Azione, Thriller, 2016, durata: 87 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Keoni Waxman

con Steven Seagal, Florin Piersic Jr., Jade Ewen, Jacob Grodnik e Jonathan Rosenthal.

Un marito sospetto

Drammatico, Thriller, 2019, durata: 90 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Christophe Lamotte

con Kad Merad, Laurence Arné, Géraldine Pailhas, Gaspard Pasquet, Aladin Reibel, Jean-Philippe Puymartin, Julie-Anne Roth, Raphaël Quenard, Steve Achiepo, Isa Mercure, Vincent Berger, Ludmila Mikhailova, Mustapha Abourachid, Martine Coste, Léonore Confino e Olivier Faliez.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/un-marito-sospetto/63228/video/?vid=40555" title="Un Marito Sospetto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Un Marito Sospetto: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



L'uomo d'acciaio

Azione, Avventura, Fantascienza, 2013, durata: 143 min

in onda alle 21:23 su Italia 1

un film di Zack Snyder

con Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburne, Antje Traue, Ayelet Zurer, Russell Crowe, Harry Lennix, Christopher Meloni, Richard Schiff e Dylan Sprayberry.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/l-uomo-d-acciaio/45086/video/?vid=12010" title="L'Uomo d'Acciaio: Final trailer italiano HD">L'Uomo d'Acciaio: Final trailer italiano HD</a>



