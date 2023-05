Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 18 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 18 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 18 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 18 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 18 Maggio 2023

Top Gun (Avventura, Azione, Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Tony Scott, con Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, Michael Ironside, Barry Tubb, John Stockwell, Tom Skerritt, Rick Rossovich e Tim Robbins.



La trama del film : Un giovane aviatore della marina militare americana, Pete "Maverick", e il suo amico, il navigatore Nick "Goose", sono diventati i membri di punta del loro equipaggio. Nonostante i due abbiano trasgredito agli ordini, vengono notati dal superiore per la spettacolare azione condotta nel salvataggio di un'altra squadra durante un pattugliamento. È così che a entrambi vengono aperte le porte della prestigiosa scuola Top Gun, specializzata nell'insegnamento del combattimento aereo. Maverick e Goose giungono alla base aerea di Miramar, in California, diretta dal comandante Mike "Viper".

Il corso di addestramento per entrare nel numero dei "top gun" è durissimo e Maverick con testarda determinazione va avanti: vuole essere degno della memoria del padre, caduto in Vietnam. Non curante delle regole, l'aviatore si innamora di Charlie, una bella istruttrice della scuola, nonché suo superiore. Maverick con il suo carattere ribelle e spavaldo indispettisce gli alti ufficiali, che allo stesso tempo rimangono stupiti dalle sue abilità. Il giovane, però, si ritroverà a fare i conti con una profonda crisi personale, a seguito di un incidente accaduto durante le esercitazioni...



Top Gun: Berlin - Take My Breath Away

(Avventura, Azione, Drammatico) , un film di Tony Scott, con Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, Michael Ironside, Barry Tubb, John Stockwell, Tom Skerritt, Rick Rossovich e Tim Robbins. : Un giovane aviatore della marina militare americana, Pete "Maverick", e il suo amico, il navigatore Nick "Goose", sono diventati i membri di punta del loro equipaggio. Nonostante i due abbiano trasgredito agli ordini, vengono notati dal superiore per la spettacolare azione condotta nel salvataggio di un'altra squadra durante un pattugliamento. È così che a entrambi vengono aperte le porte della prestigiosa scuola Top Gun, specializzata nell'insegnamento del combattimento aereo. Maverick e Goose giungono alla base aerea di Miramar, in California, diretta dal comandante Mike "Viper". Il corso di addestramento per entrare nel numero dei "top gun" è durissimo e Maverick con testarda determinazione va avanti: vuole essere degno della memoria del padre, caduto in Vietnam. Non curante delle regole, l'aviatore si innamora di Charlie, una bella istruttrice della scuola, nonché suo superiore. Maverick con il suo carattere ribelle e spavaldo indispettisce gli alti ufficiali, che allo stesso tempo rimangono stupiti dalle sue abilità. Il giovane, però, si ritroverà a fare i conti con una profonda crisi personale, a seguito di un incidente accaduto durante le esercitazioni...



Wargames - Giochi di guerra (Thriller, Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di John Badham, con Matthew Broderick, Dabney Coleman, John Wood, Ally Sheedy, Juanin Clay, Kent Williams, Dennis Lipscomb, Joe Dorsey, Irving Metzman, Michael Madsen, Baren Loren, Michael Ensign e William Bogert.



La trama del film : David Lightman è un giovane appassionato d'informatica che cerca d'introdursi nel computer della casa di videogame Protovision, per avere in anteprima gli ultimi giochi in uscita sul mercato.

Utilizzando un modem connesso alla rete, il ragazzo effettua chiamate a ogni terminale telefonico nell'area dell'azienda, cercando d'identificare quello di suo interesse e provare a introdursi illegalmente nel sistema informatico. Un giorno raggiunge casualmente un terminale che, a differenza degli altri, è protetto da password. Incuriosito, riesce a dialogare con la memoria del computer, ricavandone però solamente un elenco di giochi strategici, che pensa appartengano alla Protovision.

Di lì a poco si rende conto che i giochi dell’elenco non sono ciò che lui crede: in realtà David è riuscito a connettersi al NORAD, il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America, che controlla e programma con il super calcolatore WOPR la difesa nucleare degli Stati Uniti contro eventuali attacchi sovietici...

(Thriller, Drammatico) , un film di John Badham, con Matthew Broderick, Dabney Coleman, John Wood, Ally Sheedy, Juanin Clay, Kent Williams, Dennis Lipscomb, Joe Dorsey, Irving Metzman, Michael Madsen, Baren Loren, Michael Ensign e William Bogert. : David Lightman è un giovane appassionato d'informatica che cerca d'introdursi nel computer della casa di videogame Protovision, per avere in anteprima gli ultimi giochi in uscita sul mercato. Utilizzando un modem connesso alla rete, il ragazzo effettua chiamate a ogni terminale telefonico nell'area dell'azienda, cercando d'identificare quello di suo interesse e provare a introdursi illegalmente nel sistema informatico. Un giorno raggiunge casualmente un terminale che, a differenza degli altri, è protetto da password. Incuriosito, riesce a dialogare con la memoria del computer, ricavandone però solamente un elenco di giochi strategici, che pensa appartengano alla Protovision. Di lì a poco si rende conto che i giochi dell’elenco non sono ciò che lui crede: in realtà David è riuscito a connettersi al NORAD, il Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America, che controlla e programma con il super calcolatore WOPR la difesa nucleare degli Stati Uniti contro eventuali attacchi sovietici...



Dracula Untold (Azione, Drammatico, Fantasy, Horror) in onda su Italia 2 alle ore 21.15 , un film di Gary Shore, con Luke Evans, Sarah Gadon, Dominic Cooper, Samantha Barks, Charlie Cox, Zach McGowan, William Houston, Noah Huntley, Ronan Vibert, Diarmaid Murtagh e Joseph Long.



La trama del film : Nel 1442, Vlad III di Valacchia è uno dei guerrieri più abili al servizio del sultano Maometto II. L’uomo, noto con il nome di ‘impalatore’ per il particolare rituale dei suoi brutali omicidi, viene nominato principe di Transilvania e decide di abbandonare le atrocità del campo di battaglia. Vlad ritrova la felicità con la moglie Mirena e il figlio Ingeras, ma il sultano pretende mille bambini da addestrare come tributo, e tra essi anche suo figlio. Grazie all’aiuto dello zingaro Shkelgim, il principe si reca al misterioso ‘Picco del Dente Rotto’ per chiedere al Maestro Vampiro di concedergli i suoi poteri, così da potersi opporre a Maometto.

Dopo aver avvertito l’uomo dei pericoli a cui andrà in contro se non resisterà alla sua sete di sangue, la creatura acconsente e Vlad riesce ad opporsi all’esercito del sultano, giunto presso il suo castello per punire il suo tradimento. Constatando le nuove incredibili abilità del principe, il popolo inizia a temere che Vlad si sia trasformato in un vampiro...



Dracula Untold: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

(Azione, Drammatico, Fantasy, Horror) , un film di Gary Shore, con Luke Evans, Sarah Gadon, Dominic Cooper, Samantha Barks, Charlie Cox, Zach McGowan, William Houston, Noah Huntley, Ronan Vibert, Diarmaid Murtagh e Joseph Long. : Nel 1442, Vlad III di Valacchia è uno dei guerrieri più abili al servizio del sultano Maometto II. L’uomo, noto con il nome di ‘impalatore’ per il particolare rituale dei suoi brutali omicidi, viene nominato principe di Transilvania e decide di abbandonare le atrocità del campo di battaglia. Vlad ritrova la felicità con la moglie Mirena e il figlio Ingeras, ma il sultano pretende mille bambini da addestrare come tributo, e tra essi anche suo figlio. Grazie all’aiuto dello zingaro Shkelgim, il principe si reca al misterioso ‘Picco del Dente Rotto’ per chiedere al Maestro Vampiro di concedergli i suoi poteri, così da potersi opporre a Maometto. Dopo aver avvertito l’uomo dei pericoli a cui andrà in contro se non resisterà alla sua sete di sangue, la creatura acconsente e Vlad riesce ad opporsi all’esercito del sultano, giunto presso il suo castello per punire il suo tradimento. Constatando le nuove incredibili abilità del principe, il popolo inizia a temere che Vlad si sia trasformato in un vampiro...



The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2 (Horror, Fantasy, Sentimentale, Thriller) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Bill Condon, con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Dakota Fanning, Maggie Grace, Peter Facinelli, Ashley Greene, Michael Sheen, Kellan Lutz, Jamie Campbell Bower, Nikki Reed, Jackson Rathbone, Mackenzie Foy, Billy Burke, Rami Malek, Lee Pace, Elizabeth Reaser, Joe Anderson, Christopher Heyerdahl, Cameron Bright, MyAnna Buring e BooBoo Stewart.



La trama del film : Il parto ha messo a rischio la vita di Bella. La ragazza, tuttavia, è riuscita ad assimilare il veleno di vampiro iniettatole da Edward e si risveglia. La figlia, Renesmee, è tenuta al sicuro da Rosalie e da Jacob che, avendo avuto il suo imprinting con la bambina, ha messo fine alla rivolta dei licantropi.

Metà umana e metà vampira, Renesmee cresce in fretta e nessuno sa cosa ne sarà del suo destino. La notizia che una creatura così eccezionale è nata a Forks attira la curiosità dei Volturi e Alice prevede nelle sue visioni che il clan reale sta marciando verso casa Cullen. Per dimostrare che la nipote non è un ibrido creato contro le regole dei vampiri, ma il frutto dell’amore tra Edward e Bella, Carlisle contatta vampiri da tutto il mondo e chiede loro di testimoniare a favore della famiglia. Renesmee, infatti, può scatenare delle visioni grazie al solo tocco delle sue mani, dimostrando a tutti come è avvenuto il suo concepimento.

Licantropi e vampiri si preparano a difendere la giovane...



The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 2: Il trailer italiano ufficiale del film

(Horror, Fantasy, Sentimentale, Thriller) , un film di Bill Condon, con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Dakota Fanning, Maggie Grace, Peter Facinelli, Ashley Greene, Michael Sheen, Kellan Lutz, Jamie Campbell Bower, Nikki Reed, Jackson Rathbone, Mackenzie Foy, Billy Burke, Rami Malek, Lee Pace, Elizabeth Reaser, Joe Anderson, Christopher Heyerdahl, Cameron Bright, MyAnna Buring e BooBoo Stewart. : Il parto ha messo a rischio la vita di Bella. La ragazza, tuttavia, è riuscita ad assimilare il veleno di vampiro iniettatole da Edward e si risveglia. La figlia, Renesmee, è tenuta al sicuro da Rosalie e da Jacob che, avendo avuto il suo imprinting con la bambina, ha messo fine alla rivolta dei licantropi. Metà umana e metà vampira, Renesmee cresce in fretta e nessuno sa cosa ne sarà del suo destino. La notizia che una creatura così eccezionale è nata a Forks attira la curiosità dei Volturi e Alice prevede nelle sue visioni che il clan reale sta marciando verso casa Cullen. Per dimostrare che la nipote non è un ibrido creato contro le regole dei vampiri, ma il frutto dell’amore tra Edward e Bella, Carlisle contatta vampiri da tutto il mondo e chiede loro di testimoniare a favore della famiglia. Renesmee, infatti, può scatenare delle visioni grazie al solo tocco delle sue mani, dimostrando a tutti come è avvenuto il suo concepimento. Licantropi e vampiri si preparano a difendere la giovane...



Il Diavolo veste Prada (Commedia) in onda su Canale 5 alle ore 21.20 , un film di David Frankel, con Anne Hathaway, Meryl Streep, Adrian Grenier, Simon Baker, Stanley Tucci, Tracie Thoms, Emily Blunt, Eric Seltzer, Rich Sommer, Stephanie Szostak, Rebecca Mader, Gisele Bundchen, Colleen Dengel, Suzanne Dengel, Jimena Hoyos, Scott Hatfield, Paul Keany e Daniel Sunjata.



La trama del film : La protagonista della vicenda è Andy Sachs, giovane e goffa neolaureata che cerca di diventare un’affermata giornalista nella caotica New York. L’occasione per la sua carriera potrebbe essere il colloquio per la rivista di moda ‘Runway’, per accedere alla redazione dopo aver passato del tempo in veste di assistente della tirannica Miranda Priestly.

Nonostante Andy sia ben lontana dal prototipo di ragazza che la temuta donna predilige, la ragazza riuscirà a destare la sua curiosità e otterrà il lavoro. Mentre Andy viene completamente assorbita dal nuovo e vorticoso impiego, il suo fidanzato Nate e i suoi amici di sempre cercheranno di farla desistere dal cambiare sé stessa, per cercare di appartenere al nuovo sofisticato ambiente. In aiuto della ragazza, intanto, accorre il direttore artistico Nigel che le insegna a prendersi cura del suo aspetto esteriore, donandole capi griffati all’ultima moda.

La prontezza e il nuovo look di Andy convinceranno Miranda a portala con sé a Parigi in occasione della settimana della moda...



Il Diavolo veste Prada: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

(Commedia) , un film di David Frankel, con Anne Hathaway, Meryl Streep, Adrian Grenier, Simon Baker, Stanley Tucci, Tracie Thoms, Emily Blunt, Eric Seltzer, Rich Sommer, Stephanie Szostak, Rebecca Mader, Gisele Bundchen, Colleen Dengel, Suzanne Dengel, Jimena Hoyos, Scott Hatfield, Paul Keany e Daniel Sunjata. : La protagonista della vicenda è Andy Sachs, giovane e goffa neolaureata che cerca di diventare un’affermata giornalista nella caotica New York. L’occasione per la sua carriera potrebbe essere il colloquio per la rivista di moda ‘Runway’, per accedere alla redazione dopo aver passato del tempo in veste di assistente della tirannica Miranda Priestly. Nonostante Andy sia ben lontana dal prototipo di ragazza che la temuta donna predilige, la ragazza riuscirà a destare la sua curiosità e otterrà il lavoro. Mentre Andy viene completamente assorbita dal nuovo e vorticoso impiego, il suo fidanzato Nate e i suoi amici di sempre cercheranno di farla desistere dal cambiare sé stessa, per cercare di appartenere al nuovo sofisticato ambiente. In aiuto della ragazza, intanto, accorre il direttore artistico Nigel che le insegna a prendersi cura del suo aspetto esteriore, donandole capi griffati all’ultima moda. La prontezza e il nuovo look di Andy convinceranno Miranda a portala con sé a Parigi in occasione della settimana della moda...



Ma come fa a far tutto? (Commedia) in onda su LA7D alle ore 21.30, un film di Douglas McGrath, con Sarah Jessica Parker, Greg Kinnear, Pierce Brosnan, Olivia Munn, Seth Meyers, Kelsey Grammer, Christina Hendricks, Jane Curtin, Jessica Szohr e Emma Rayne Lyle.



La trama del film: Kate Reddy è una moglie, una madre, una donna in carriera ed evidentemente è dotata di abilità paranormali per come riesce a tenere tutto in equilibrio. La sua vita è frenetica, ma ha un marito fantastico, Richard, un architetto che di recente si è messo in proprio, due figli adorabili, Emily, che sta per compiere sei anni, e Ben, un bambino che la adora. Kate è anche una donna che ama il suo lavoro. È la responsabile degli investimenti nella filiale di Boston di una società finanziaria di New York, lavoro che spesso la porta a viaggiare, cosa che le complica non poco la sua vita familiare. I colleghi, gli amici e i parenti dicono tutti la stessa cosa quando parlano dell'abilità di Kate di conciliare ogni aspetto della sua vita: Ma come fa a far tutto?...



Ma come fa a far tutto?: Il trailer italiano del film con Sarah Jessica Parker

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv