Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 16 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Giovedì 16 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 16 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 16 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 16 Ottobre 2025

  • Renegade - Un osso troppo duro
    Avventura, Commedia, 1987, durata: 92 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di E.B. Clucher
    con Terence Hill, Ross Hill, Robert Vaughn, Joe Krieg, Luigi Bonos, Norman Bowler, Donald Hodson, Beatrice Palme, Lisa Ann Rubin, Valeria Sabel e Cole S. McKay.

  • 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
    Azione, Drammatico, Thriller, 2016, durata: 144 min
    in onda alle 21:09 su 20
    un film di Michael Bay
    con John Krasinski, James Badge Dale, Max Martini, Pablo Schreiber, David Denman, Dominic Fumusa, Matt Letscher, Toby Stephens, Alexia Barlier e Freddie Stroma.


  • Automata
    Fantascienza, Thriller, 2014, durata: 110 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Gabe Ibáñez
    con Antonio Banderas, Birgitte Hjort Sørensen, Melanie Griffith, Dylan McDermott, Robert Forster, Tim McInnerny, Andy Nyman, David Ryall e Javier Bardem.


  • Amistad
    Drammatico, Storico, 1997, durata: 155 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Steven Spielberg
    con Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Djimon Hounsou, Matthew McConaughey, Nigel Hawthorne, David Paymer, Pete Postlethwaite, Stellan Skarsgård, Razaaq Adoti, Abu Bakaar, Tomas Milian, Chiwetel Ejiofor e Derrick N. Ashong.

  • Il principe delle donne
    Commedia, 1992, durata: 112 min
    in onda alle 21:11 su TwentySeven
    un film di Reginald Hudlin
    con Eddie Murphy, Robin Givens, Halle Berry, David Alan Grier, Martin Lawrence, Grace Jones, Geoffrey Holder, Eartha Kitt, Chris Rock, Tisha Campbell-Martin, Lela Rochon, John Witherspoon e Bebe Drake.

  • White Noise 2: The Light
    Drammatico, Horror, Thriller, 2007, durata: 99 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Patrick Lussier
    con Nathan Fillion, Katee Sackhoff, Craig Fairbrass, Adrian Holmes, Kendall Cross, Teryl Rothery, William MacDonald e Joshua Ballard.


  • Joy
    Biografico, Commedia, Drammatico, 2015, durata: 124 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di David O. Russell
    con Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Edgar Ramirez, Isabella Rossellini, Diane Ladd, Virginia Madsen, Elisabeth Röhm e Dascha Polanco.


  • Arma letale 2
    Azione, 1989, durata: 114 min
    in onda alle 21:16 su Iris
    un film di Richard Donner
    con Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Joss Ackland, Derrick O'Connor, Patsy Kensit, Darlene Love, Traci Wolfe e Steve Kahan.

  • Attrition
    Azione, Drammatico, 2018, durata: 90 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Mathieu Weschler
    con Steven Seagal, Rudy Youngblood, Siu-Wong Fan, Vithaya Pansringarm, James P. Bennett, Kat Ingkarat, Cha-Lee Yoon e Ego Mikitas.


  • Peppermint - L'angelo della vendetta
    Azione, Drammatico, Thriller, 2018, durata: 102 min
    in onda alle 21:23 su Italia 1
    un film di Pierre Morel
    con Jennifer Garner, John Gallagher Jr., John Ortiz, Juan Pablo Raba, Annie Ilonzeh, Jeff Hephner, Pell James e Method Man.


  • The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo
    Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 90 min
    in onda alle 21:25 su La5
    un film di Clare Kilner
    con Debra Messing, Dermot Mulroney, Amy Adams, Jack Davenport, Sarah Parish, Jeremy Sheffield, Peter Egan e Holland Taylor.

  • 2012
    Azione, Drammatico, Fantascienza, 2009, durata: 158 min
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di Roland Emmerich
    con John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Thandiwe Newton, Oliver Platt, Thomas McCarthy, Woody Harrelson, Danny Glover, Liam James, Morgan Lily, Zlatko Buric e Beatrice Rosen.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

