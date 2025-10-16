Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 16 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Giovedì 16 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 16 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 16 Ottobre 2025
-
Renegade - Un osso troppo duro
Avventura, Commedia, 1987, durata: 92 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di E.B. Clucher
con Terence Hill, Ross Hill, Robert Vaughn, Joe Krieg, Luigi Bonos, Norman Bowler, Donald Hodson, Beatrice Palme, Lisa Ann Rubin, Valeria Sabel e Cole S. McKay.
-
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
Azione, Drammatico, Thriller, 2016, durata: 144 min
in onda alle 21:09 su 20
un film di Michael Bay
con John Krasinski, James Badge Dale, Max Martini, Pablo Schreiber, David Denman, Dominic Fumusa, Matt Letscher, Toby Stephens, Alexia Barlier e Freddie Stroma.
-
Automata
Fantascienza, Thriller, 2014, durata: 110 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Gabe Ibáñez
con Antonio Banderas, Birgitte Hjort Sørensen, Melanie Griffith, Dylan McDermott, Robert Forster, Tim McInnerny, Andy Nyman, David Ryall e Javier Bardem.
-
Amistad
Drammatico, Storico, 1997, durata: 155 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Steven Spielberg
con Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Djimon Hounsou, Matthew McConaughey, Nigel Hawthorne, David Paymer, Pete Postlethwaite, Stellan Skarsgård, Razaaq Adoti, Abu Bakaar, Tomas Milian, Chiwetel Ejiofor e Derrick N. Ashong.
-
Il principe delle donne
Commedia, 1992, durata: 112 min
in onda alle 21:11 su TwentySeven
un film di Reginald Hudlin
con Eddie Murphy, Robin Givens, Halle Berry, David Alan Grier, Martin Lawrence, Grace Jones, Geoffrey Holder, Eartha Kitt, Chris Rock, Tisha Campbell-Martin, Lela Rochon, John Witherspoon e Bebe Drake.
-
White Noise 2: The Light
Drammatico, Horror, Thriller, 2007, durata: 99 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Patrick Lussier
con Nathan Fillion, Katee Sackhoff, Craig Fairbrass, Adrian Holmes, Kendall Cross, Teryl Rothery, William MacDonald e Joshua Ballard.
-
Joy
Biografico, Commedia, Drammatico, 2015, durata: 124 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di David O. Russell
con Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Edgar Ramirez, Isabella Rossellini, Diane Ladd, Virginia Madsen, Elisabeth Röhm e Dascha Polanco.
-
Arma letale 2
Azione, 1989, durata: 114 min
in onda alle 21:16 su Iris
un film di Richard Donner
con Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Joss Ackland, Derrick O'Connor, Patsy Kensit, Darlene Love, Traci Wolfe e Steve Kahan.
-
Attrition
Azione, Drammatico, 2018, durata: 90 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Mathieu Weschler
con Steven Seagal, Rudy Youngblood, Siu-Wong Fan, Vithaya Pansringarm, James P. Bennett, Kat Ingkarat, Cha-Lee Yoon e Ego Mikitas.
-
Peppermint - L'angelo della vendetta
Azione, Drammatico, Thriller, 2018, durata: 102 min
in onda alle 21:23 su Italia 1
un film di Pierre Morel
con Jennifer Garner, John Gallagher Jr., John Ortiz, Juan Pablo Raba, Annie Ilonzeh, Jeff Hephner, Pell James e Method Man.
-
The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo
Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 90 min
in onda alle 21:25 su La5
un film di Clare Kilner
con Debra Messing, Dermot Mulroney, Amy Adams, Jack Davenport, Sarah Parish, Jeremy Sheffield, Peter Egan e Holland Taylor.
-
2012
Azione, Drammatico, Fantascienza, 2009, durata: 158 min
in onda alle 21:30 su TV8
un film di Roland Emmerich
con John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Thandiwe Newton, Oliver Platt, Thomas McCarthy, Woody Harrelson, Danny Glover, Liam James, Morgan Lily, Zlatko Buric e Beatrice Rosen.
