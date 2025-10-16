Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 16 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 16 Ottobre 2025

Renegade - Un osso troppo duro

Avventura, Commedia, 1987, durata: 92 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di E.B. Clucher

con Terence Hill, Ross Hill, Robert Vaughn, Joe Krieg, Luigi Bonos, Norman Bowler, Donald Hodson, Beatrice Palme, Lisa Ann Rubin, Valeria Sabel e Cole S. McKay.

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

Azione, Drammatico, Thriller, 2016, durata: 144 min

in onda alle 21:09 su 20

un film di Michael Bay

con John Krasinski, James Badge Dale, Max Martini, Pablo Schreiber, David Denman, Dominic Fumusa, Matt Letscher, Toby Stephens, Alexia Barlier e Freddie Stroma.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/13-hours-the-secret-soldiers-of-benghazi/52764/video/?vid=22591" title="13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi: Terzo trailer italiano del film - HD">13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi: Terzo trailer italiano del film - HD</a>

Automata

Fantascienza, Thriller, 2014, durata: 110 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Gabe Ibáñez

con Antonio Banderas, Birgitte Hjort Sørensen, Melanie Griffith, Dylan McDermott, Robert Forster, Tim McInnerny, Andy Nyman, David Ryall e Javier Bardem.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/automata/51021/video/?vid=17649" title="Automata: Il trailer italiano del film - HD">Automata: Il trailer italiano del film - HD</a>



Amistad

Drammatico, Storico, 1997, durata: 155 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Steven Spielberg

con Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Djimon Hounsou, Matthew McConaughey, Nigel Hawthorne, David Paymer, Pete Postlethwaite, Stellan Skarsgård, Razaaq Adoti, Abu Bakaar, Tomas Milian, Chiwetel Ejiofor e Derrick N. Ashong.

Il principe delle donne

Commedia, 1992, durata: 112 min

in onda alle 21:11 su TwentySeven

un film di Reginald Hudlin

con Eddie Murphy, Robin Givens, Halle Berry, David Alan Grier, Martin Lawrence, Grace Jones, Geoffrey Holder, Eartha Kitt, Chris Rock, Tisha Campbell-Martin, Lela Rochon, John Witherspoon e Bebe Drake.

White Noise 2: The Light

Drammatico, Horror, Thriller, 2007, durata: 99 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Patrick Lussier

con Nathan Fillion, Katee Sackhoff, Craig Fairbrass, Adrian Holmes, Kendall Cross, Teryl Rothery, William MacDonald e Joshua Ballard.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/white-noise-2-the-light/64227/video/?vid=41770" title="White Noise 2: The Light: Il Trailer Ufficiale del Film con Nathan Fillion - HD">White Noise 2: The Light: Il Trailer Ufficiale del Film con Nathan Fillion - HD</a>



Joy

Biografico, Commedia, Drammatico, 2015, durata: 124 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di David O. Russell

con Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Edgar Ramirez, Isabella Rossellini, Diane Ladd, Virginia Madsen, Elisabeth Röhm e Dascha Polanco.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/joy/51206/video/?vid=22042" title="Joy: Il nuovo trailer italiano del film - HD">Joy: Il nuovo trailer italiano del film - HD</a>

Arma letale 2

Azione, 1989, durata: 114 min

in onda alle 21:16 su Iris

un film di Richard Donner

con Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Joss Ackland, Derrick O'Connor, Patsy Kensit, Darlene Love, Traci Wolfe e Steve Kahan.

Attrition

Azione, Drammatico, 2018, durata: 90 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Mathieu Weschler

con Steven Seagal, Rudy Youngblood, Siu-Wong Fan, Vithaya Pansringarm, James P. Bennett, Kat Ingkarat, Cha-Lee Yoon e Ego Mikitas.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/attrition/56272/video/?vid=33775" title="Attrition: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Attrition: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Peppermint - L'angelo della vendetta

Azione, Drammatico, Thriller, 2018, durata: 102 min

in onda alle 21:23 su Italia 1

un film di Pierre Morel

con Jennifer Garner, John Gallagher Jr., John Ortiz, Juan Pablo Raba, Annie Ilonzeh, Jeff Hephner, Pell James e Method Man.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/peppermint-l-angelo-della-vendetta/54957/video/?vid=31216" title="Peppermint - L'Angelo della vendetta: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Peppermint - L'Angelo della vendetta: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo

Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 90 min

in onda alle 21:25 su La5

un film di Clare Kilner

con Debra Messing, Dermot Mulroney, Amy Adams, Jack Davenport, Sarah Parish, Jeremy Sheffield, Peter Egan e Holland Taylor.

2012

Azione, Drammatico, Fantascienza, 2009, durata: 158 min

in onda alle 21:30 su TV8

un film di Roland Emmerich

con John Cusack, Amanda Peet, Chiwetel Ejiofor, Thandiwe Newton, Oliver Platt, Thomas McCarthy, Woody Harrelson, Danny Glover, Liam James, Morgan Lily, Zlatko Buric e Beatrice Rosen.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/2012/39159/video/?vid=3339" title="2012: Il nuovo trailer del film">2012: Il nuovo trailer del film</a>



