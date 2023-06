Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 15 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 15 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 15 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 15 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 15 Giugno 2023

Ad Astra (Fantascienza, Thriller) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di James Gray, con Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Liv Tyler, Ruth Negga, Greg Bryk, Lisa Gay Hamilton, Kimberly Elise, Jamie Kennedy, John Ortiz, Loren Dean, John Finn, Alyson Reed e Anne McDaniels.



La trama del film : Il film racconta la storia di Roy McBride, un ingegnere aerospaziale della NASA incaricato di compiere una missione nello spazio. Solitario, felicemente sposato con Eve e con una leggera forma di autismo, Roy ha perso suo padre circa 20 anni prima durante una spedizione su Nettuno dalla quale non è più tornato. L'obiettivo del suo viaggio era portare a compimento il progetto Lima, basato sulla ricerca di vita extraterrestre.

Tuttavia, anziché cercare forme di vita intelligenti, Clifford McBride, che secondo nuove prove potrebbe essere ancora vivo, conduceva (e forse ancora conduce) esperimenti con materiale classificato in grado di distruggere l'umanità e compromettere per sempre l'intero sistema solare. Dopo essere sopravvissuto per miracolo a una caduta dallo spazio, il governo si rivolge a lui convinto che sia l'unica persona in grado di aiutarli a invertire il processo di distruzione - già in atto sulla terra - denominato il "picco": una letale onda d'urto che causa incendi in tutto il pianeta, guasti tecnologici e incidenti aerei. Incaricato di smantellare il progetto di suo padre e salvare il mondo dalla catastrofe, l'audace Roy parte dunque alla volta di Nettuno...



Ad Astra: Teaser Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Billy Elliot (Drammatico) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Stephen Daldry, con Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis, Stuart Wells, Janine Birkett, Colin MacLachlan, Jamie Draven, Jean Heywood, Mike Elliot e Nicola Blackwell.



La trama del film : È il 1984, Billy Elliot, un undicenne che vive nella contea di Durham, in Inghilterra, ama ballare e spera di diventare un ballerino professionista. Il ragazzo vive con il padre vedovo, Jackie, e il fratello maggiore Tony, entrambi minatori. A casa con loro c'è anche la nonna materna, affetta dal morbo di Alzheimer; l'anziana un tempo aspirava a diventare una ballerina professionista.

Il padre manda Billy in palestra per imparare la boxe, nonostante a lui non piaccia tirare pugni., ma quando il giovane assiste per caso a una lezione di danza classica, che ha luogo nella palestra in cui è costretto ad andare, ne rimane incuriosito e affascinato. Di nascosto al padre, Billy si unisce alla classe di balletto. Quando Jackie lo scopre, proibisce al figlio di prendere parte alle lezioni. Ma, mosso da una forte passione, Billy continua segretamente le lezioni con l'aiuto della sua insegnante di danza, Sandra Wilkinson...

Harry ti presento Sally (Commedia, Sentimentale) in onda su LA7D alle ore 21.30 , un film di Rob Reiner, con Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher, Bruno Kirby, Steven Ford, Lisa Jane Persky, Michelle Nicastro, Harley Jane Kozak, Kevin Rooney, Franc Luz, Tracy Reiner, Kyle T. Heffner, Gretchen Palmer, Joe Viviani e Frances Chaney.



La trama del film : Il film racconta la storia del rapporto tra Harry e Sally che si sviluppa lungo oltre 10 anni, passando attraverso diverse fasi e trasformazioni.

I due s'incontrano per la prima volta nel 1977. Si sono appena laureati all'Università di Chicago e devono entrambi andare a New York per iniziare la loro carriera professionale: Sally vuole entrare nel mondo giornalismo e Harry diventare consulente politico.

Amanda, ragazza di Harry e amica di Sally, ha fatto in modo che i due dividano il viaggio in macchina fino alla Grande Mela. Durante le 18 ore di viaggio, Harry e Sally hanno una discussione molto conflittuale sui rapporti tra uomo e donna. Sally non è d'accordo con il pensiero di Harry che sostiene che un uomo e una donna non possano essere amici perché "il sesso ci si mette sempre di mezzo". Arrivati a New York i due si separano, pensando (e sperando) di non rivedersi più.

Ma il destino ha deciso diversamente e cinque anni dopo i due s'incontrano per caso all'aeroporto, in procinto di prendere lo stesso aereo...



Harry ti presento Sally: Trailer Ufficiale del Film - HD

Il viaggio delle ragazze (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10, un film di Malcolm D. Lee, con Regina Hall, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith, Tiffany Haddish, Larenz Tate, Mike Colter, Kate Walsh, Kofi Siriboe e Lara Grice.



La trama del film: Ryan Pierce (Regina Hall), regina del lifestyle considerata la prossima Oprah, vuole ritornare in sintonia con le sue amiche storiche del college. Per questo, decide di organizzare un viaggio fra ragazze all'Essence Music Festival di New Orleans, dove è invitata come presentatrice. Il gruppo, che un tempo si chiamava "Flossy Posse”, oltre a Ryan comprende Sasha, ex giornalista del Time che ora gestisce un sito di gossip e ha problemi finanziari, Lisa, infermiera e madre single stressata e senza un uomo dai tempi del divorzio, e Dina, una festaiola felice e impulsiva appena licenziata per aver ferito un collega che aveva inavvertitamente mangiato il suo pranzo.

Appena arrivate a New Orleans, Sasha riceve una foto di Stewart, il marito di Ryan, che bacia un'altra donna. Inizialmente le amiche sono indecise se dirlo o meno alla diretta interessata, ma poi capiscono che sa già tutto quando lei stessa ammette di essere a conoscenza dei tradimenti del marito, con cui sta affrontando una terapia di coppia.

Ma Dina non sopporta che Stewart la passi liscia e lo fronteggia minacciandolo con una bottiglia rotta. A seguito della bagarre, le Flossy Posse vengono cacciate via dall'albergo e sono costrette ad alloggiare in un motel a una stella. Tra musica, alcool, flirt e risse le ragazze rivivranno i tempi d’oro del college...



Il viaggio delle ragazze: Il trailer italiano del film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV: