Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 14 Dicembre, in prima serata

Il corvo (Fantasy, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Alex Proyas, con Brandon Lee, Ernie Hudson, Michael Wincott, David Patrick Kelly, Bai Ling, Anna Levine, Laurence Mason, Michael Massee, Jon Polito, Sofia Shinas, Angel David, Rochelle Davis, Bill Raymond e Tony Todd.



La trama del film : Il film segue la vendetta di Eric Draven, resuscitato grazie al compimento della profezia del corvo, guardiano della dimensione che collega il mondo dei vivi a quello ultraterreno. Un anno prima, durante la cruenta Devil’s Night, quattro balordi si introdussero nella casa che Draven condivideva con la sua promessa sposa Shelly Webster, aggredendola e abusando a turno della donna. Tornato a casa, Eric fu accoltellato, scaraventato da una finestra e ucciso con un colpo al cuore, mentre Shelly passò trenta ore di agonia prima di morire, in ospedale.

Grazie alla sua nuova natura sovrannaturale e ai poteri del corvo, Eric vuole scovare i quattro responsabili e ucciderli senza pietà. Con la complicità dell’amica Sarah Mohr e dell’onesto poliziotto Darryl Albrecht, che vegliò su Shelly in ospedale, l’uomo torna nella sua casa e, mascherato da Pierrot, fa visita al primo balordo: Tin Tin. Dopo aver recuperato l’anello di fidanzamento dall’avido usuraio Gideon, Eric continua a scovare le sue prede ma l’ultimo di loro, Shank (Angel David) sfugge alla frenetica ricerca...



Il corvo: Il trailer italiano del film

Captain Phillips - Attacco in mare aperto (Drammatico, Azione, Thriller) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Paul Greengrass, con Tom Hanks, Catherine Keener, Michael Chernus, Max Martini, Chris Mulkey, Yul Vazquez, David Warshofsky, Corey Johnson, John Magaro, Angus MacInnes, San Shella, Mark Holden, Vincenzo Nicoli, Louis Mahoney, Gigi Raines e Barkhad Abdi.



La trama del film : Il film racconta la vera storia del comandante Richard Phillips, che vive nel Vermont con la moglie Andrea e i suoi due figli. L'uomo si trova costretto a lasciare la sua famiglia per partire in missione al largo del Corno d'Africa. Insieme al suo equipaggio il comandante parte a bordo della nave Maersk Alabama, diretto verso Mombasa con lo scopo di aiutare le popolazioni povere, dando loro cibo e apparecchiature per lavorare la terra.

Qualche giorno dopo, nel bel mezzo di una esercitazione, Phillips si rende conto che ci sono due imbarcazioni che si stanno avvicinando. L'ipotesi è che possa trattarsi di pirati somali. Tutti i membri dell'equipaggio sono chiamati a mettersi in posizione per fronteggiare un possibile attacco. Nel frattempo viene comunicata l’emergenza anche alla UK Maritime Trade Operation di Dubai. Per un problema alla barca, fortunatamente, l'assalto dei pirati non avviene. Il giorno, dopo, tuttavia, la Maersk Alabama subisce un nuovo attacco sempre dalla stessa flotta corsara. Questa volta, però, i filibustieri salgono a bordo...



Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Il nuovo trailer ufficiale italiano - HD

I ragazzi stanno bene (Commedia) in onda su LA7D alle ore 21.30 , un film di Lisa Cholodenko, con Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson, Kunal Sharma, Eddie Hassell, Zosia Mamet, Yaya DaCosta, Joaquín Garrido, Rebecca Lawrence, Lisa Eisner e Eric Eisner.



La trama del film : Nic e Jules formano una coppia affiatata che supera gli stereotipi e combatte contro le discriminazioni, per dare una vita serena ai figli Joni e Laser. Entrambi sono stati concepiti gazie allo stesso donatore di seme, Paul, che tuttavia non hanno mai conosciuto. Laser, curioso di scoprire qualcosa in più su suo padre, persuade la sorella a contattarlo e ad organizzare un incontro. Paul fa breccia nei cuori dei due ragazzi e quando Nic e Jules scoprono dell'incontro, decidono di assecondare il desiderio dei figli ed invitare Paul a cena. Mentre Joni e Laser trascorrono molto tempo con il padre biologico, Jules inizia ad essere attratta dall'uomo e cede alla tentazione. Nic, frustrata per l'ascendente che Paul ha sui suoi figli, vorrebbe che tutto tornasse alla normalità ma non trova appoggio nella sua compagna. Il precario equilibrio familiare rischia di sgretolarsi proprio alla vigilia della partenza di Joni per il college...



I ragazzi stanno bene: Il trailer del film

Giù la testa (Western) in onda su Warner TV alle ore 21.30, un film di Sergio Leone, con James Coburn, Romolo Valli, Rod Steiger, Rick Battaglia, Maria Monti, Franco Graziosi, Domingo Antoine, Poldo Bendandi, Omar Bonaro, Roy Bosier, Antonio Casale, Michael Harvey, Furio Meniconi e Stefano Oppedisano.



La trama del film: Ambientato nel 1913 in Messico durante la rivoluzione, narra le vicende del peone Juan Miranda e del gruppo di banditi da lui guidato, composto dai sei figli più altri parenti.

Durante l'assalto ad una diligenza, Miranda e i suoi si trovano a fronteggiare il dinamitardo e rivoluzionario dell'IRA John "Sean" Mallory, che a bordo di una motocicletta provoca alcune esplosioni. Visto il suo talento, Miranda pensa subito ad un'alleanza che gli permetta di espugnare la Banca di Mesa Verde e finalmente rapinarla.

Mallory in un primo momento rifiuta, poiché è già al servizio di Aschenbach, proprietario di una miniera, ma poi fa finta di accettare e fugge. I due si rincontrano a Mesa Verde, e John porta Juan ad una riunione di rivoluzionari: il tentativo della guerriglia, guidata da Pancho Villa ed Emiliano Zapata, è quello di uccidere il nuovo dittatore; ai due viene affidato il compito di occuparsi dei sotterranei della banca durante l'attacco...

