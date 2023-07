Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 13 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 13 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 13 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 13 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 13 Luglio 2023

Una Parola per un Sogno (Drammatico, Family) in onda su Tv 2000 alle ore 20.55 , un film di Doug Atchison, con Keke Palmer, Laurence Fishburne, Angela Bassett, J.R. Villarreal, Erica Hubbard, Dalia Phillips, Curtis Armstrong, Sean Michael, Sahara Garey, Julito McCullum, Lee Thompson Young, Eddie Steeples, Tzi Ma, Jeris Poindexter, Sara Niemietz, George Hornedo, Katie Kerwin McCrimmon e Craig Wasson.



La trama del film : Il film segue le vicende di Akeelah Anderson, una ragazzina di undici anni che abita a Los Angeles. Il suo grande talento per lo spelling la distrae da una vita piuttosto solitaria: da quando suo padre è morto, la madre Tanya non ha molto tempo per prendersi cura di lei e suo fratello frequenta una piccola gang di brutti ceffi. La situazione in casa le fa perdere diversi giorni di scuola e questo la mette in cattiva luce con il preside. La svolta arriva quando, grazie all’aiuto del suo insegnante di inglese, il dottor Larabee, la bambina prende coraggio e si iscrive a uno dei più importanti concorsi in circolazione, lo Scripps National Spelling Bee. Riuscirà ad aggiudicarsi il primo posto?

Mission: Impossible (Azione) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Brian De Palma, con Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Henry Czerny, Jean Reno, Ving Rhames, Kristin Scott Thomas, Vanessa Redgrave, Dale Dye, Ion Caramitru e Ingeborge Dapkunaite.



La trama del film : A Praga, Jim Phelps e la sua squadra, tutti membri di una task force della CIA denominata Impossible Mission Force (IMF), hanno il delicato compito di fermare il furto e la successiva vendita della lista con i nomi degli agenti americani sotto copertura. La loro missione fallisce: il documento viene rubato, Phelps, sua moglie Claire e il resto della squadra viene eliminato. L’unico a salvarsi è Ethan Hunt.

Dopo aver incontrato il direttore dell’IMF Eugene Kittridge, Hunt rivela di essersi accorto della presenza di un secondo team di agenti speciali. Dal capo apprende che erano stati mandati per controllarli e che il lavoro era solo un’esca per smascherare una talpa, che si ritiene stia lavorando con un trafficante d'armi noto come Max. Dato che Hunt è l'unico membro rimasto in vita, tutti i sospetti adesso ricadono su di lui.

Consapevole di questo, anticipando le mosse del direttore e dei suoi uomini, riesce a scappare e a rifugiarsi nell'appartamento usato come base dalla squadra. Qui, dopo aver scoperto che Claire è ancora viva, decide di provare con tutti i mezzi necessari la propria innocenza e scoprire chi ha ucciso i suoi amici...



Mission: Impossible: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Hellboy - The Golden Army (Avventura, Azione, Fantasy) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Guillermo del Toro, con Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Luke Goss, Anna Walton, Jeffrey Tambor, James Dodd, John Alexander, Roy Dotrice, Brian Steele, John Hurt, Montse Ribé, Iván Kamarás, Iván Kamarás, Mike Kelly, Andrew Hefler.



La trama del film : Dopo la rottura di un'antica tregua fra la razza umana e l'invisibile regno fantastico, l'Inferno sta per scatenarsi ancora una volta sulla Terra. Un leader spietato che calpesta i due mondi, sfida la sua stirpe, e risveglia un indomito esercito di creature. Toccherà quindi al supereroe più forte del pianeta combattere contro il sanguinario dittatore e i suoi predoni. Che sia rosso, che abbia le corna, che sia in fondo un incompreso, solo Hellboy può toglierlo di mezzo. La squadra del Bureau for Paranormal Research and Defense (Dipartimento per la Ricerca Paranormale e la Difesa) , composta dalla pirocinetica fidanzata Liz, dal mutante acquatico Abe e dal mistico protoplasmatico Johann, si muoverà fra la superfice terrestre e la magica area invisibile dove le creature fantastiche acquistano un corpo. Hellboy, una creatura di due mondi che non è accettato da nessuno di essi, deve scegliere fra la vita che conosce e l'ignoto destino che lo attende.

Darkest Minds (Fantascienza, Thriller, Azione) in onda su Rai Movie alle ore 21.10, un film di Jennifer Yuh, con Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore, Gwendoline Christie, Golden Brooks, Wallace Langham, Mark O'Brien, Patrick Gibson, Catherine Dyer, Skylan Brooks e Bradley Whitford.



La trama del film: Quando Ruby si era svegliata il giorno del suo decimo compleanno, qualcosa in lei era cambiato. Qualcosa di abbastanza allarmante da spingere i genitori a chiuderla in garage e chiamare la polizia. Qualcosa che l'aveva fatta arrivare a Thurmond, un duro "campo di riabilitazione" del governo. Anche se Ruby era scampata all'epidemia che aveva ucciso la maggior parte dei bambini in America, la misteriosa malattia aveva lasciato in lei e negli altri sopravvissuti qualcosa di gran lunga peggiore: spaventose capacità che non erano in grado di controllare.

Ora, a sedici anni, Ruby è considerata pericolosa. Quando la verità che aveva celato viene a galla, riesce per un pelo ad evadere da Thurmond. La ragazza fugge, alla disperata ricerca dell’unico rifugio sicuro per quelli come lei: East River. Ruby si unisce a un gruppo di ragazzi, anch'essi in fuga dai "campi". Liam, il loro coraggioso leader, è molto preso da lei ma, per quanto lo desideri ardentemente, Ruby non può rischiare di avvicinarsi troppo. Non dopo quello che è successo ai suoi genitori....



Darkest Minds: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

