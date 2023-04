Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 13 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 13 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 13 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 13 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 13 Aprile 2023

Jumanji - Benvenuti nella Giungla (Avventura, Azione, Fantasy) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Jake Kasdan, con Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart, Nick Jonas, Rhys Darby, Bobby Cannavale, Alex Wolff, Ser'Darius Blain, Madison Iseman, Marin Hinkle, Maribeth Monroe e Missi Pyle.



La trama del film : Quattro liceali in punizione trovano una vecchia console per videogiochi nei seminterrati della scuola. Incuriositi dal gioco vintage ambientato nella selvaggia giungla di Jumanji, si prendono una pausa dalle pulizie e iniziano la partita. Una volta premuto il tasto start, i ragazzi scoprono con orrore di essere stati risucchiati dentro al gioco, e per di più con le sembianze adulte degli avatar selezionati. Il secchione del gruppo ci guadagna la prestanza fisica dell'esploratore Smolder Bravestone, mentre l'atleta tutto muscoli deve adattarsi alle gambe corte e alla mente galoppante dello zoologo Franklin "Moose" Finbar. E se la ragazza timida e riservata si ritrova con addosso gli abiti succinti della letale guerriera Ruby Roundhouse, alla bella della scuola tocca abituarsi a quelli extra large del grassoccio professor Shelly Oberon. I quattro scoprono presto di essere finiti in una folle prova di sopravvivenza, dove l'unico modo per tornare alla realtà è portare la pedina del giocatore - l'avatar in questo caso - alla vittoria. Guai a innescare il game over, o si rischia di restare bloccati nella giungla come Alan Parrish vent'anni prima....



Jumanji - Benvenuti nella Giungla: Nuovo trailer italiano del film - HD





La trama del film : Il film racconta la storia di un uomo, Novecento, che trascorse la sua intera vita su una grande nave, la Virginian. Tutto ha inizio quando un macchinista del transatlantico, Danny Boodman, trova per caso a bordo un neonato in una casetta di limoni. Decide di prenderlo con sé e crescerlo in segreto nella sala macchine dell’imbarcazione. In poco tempo il bambino diventa la mascotte dell’equipaggio e vive spensierato nel suo piccolo mondo galleggiante. Quando il padre adottivo muore in un incidente, però, il ragazzino si nasconde per giorni sperando di non essere mandato in orfanotrofio. Di lui ci si accorgerà solo qualche tempo dopo, quando il suo talento al pianoforte catturerà l’attenzione di tutti i presenti. È così che, crescendo, l’uomo si guadagna il ruolo di pianista ufficiale della Virginian.

Tra i musicisti della nave incontra Max, che diventa subito suo grande amico e che poi racconterà la sua storia. Quello di Novecento è un talento così incredibile che perfino Ferdinand Jelly Roll Morton, il famoso jazzista, sale a bordo solo per sfidarlo a colpi di note. La bravura del pianista, però, si scontra con il suo più grande limite: la paura di scendere sulla terraferma e confondersi nel mondo...

Captain America: The Winter Soldier (Azione, Avventura, Fantasy) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Joe e Anthony Russo, con Chris Evans, Samuel L. Jackson, Anthony Mackie, Scarlett Johansson, Robert Redford, Sebastian Stan, Cobie Smulders, Frank Grillo, Toby Jones e Emily VanCamp.



La trama del film : L'azione si svolge a Washington D.C., dove vive Steve Rogers, conosciuto anche come Captain America. Il super soldato è sempre impegnato a lavorare per lo S.H.I.E.L.D., l’organizzazione guidata da Nick Fury. Insieme a Natasha Romanoff, alias la Vedova Nera, parte per una missione per liberare degli ostaggi su una nave di proprietà dell’agenzia.

Intanto l’ombra dell’Hydra si profila all'orizzonte e si verificano degli eventi che creano confusione all'interno dello S.H.I.E.L.D.: Fury rischia la vita, mentre Captain America viene dichiarato nemico dell'agenzia. Rogers si trova in difficoltà e non sa più di chi può fidarsi, se non dell’agente Natasha Romanoff: i due partono quindi alla ricerca di un misterioso assassino, conosciuto come il Soldato d’Inverno, un fantomatico omicida che sembra essere in azione da più di cinquant'anni e che sta seminando il panico fra gli agenti dello S.H.I.E.L.D. ...



Captain America: The Winter Soldier: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

10 giorni senza mamma (Commedia) in onda su Canale 5 alle ore 21.20 , un film di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Matteo Castellucci, Bianca Usai, Diana Del Bufalo, Niccolò Senni e Antonio Catania.



La trama del film : Il film segue la storia di Carlo, di sua moglie Giulia e dei loro tre figli: la tredicenne Camilla, in piena crisi adolescenziale, Tito di 10 anni, furbetto e dispettoso, e Bianca, una peperina di 2 anni.

Carlo è il responsabile delle risorse umane della Family Market, una catena di supermercati, mentre Giulia è un ex avvocato che ha lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia. La donna però, stanca ed esasperata dalla routine quotidiana e dalla mancanza del marito, sempre preso dal lavoro, annuncia inaspettatamente di voler partire con la sorella per una vacanza rilassante a Cuba. Lascia a Carlo la gestione familiare, consegnandogli un calendario con le attività dei bambini per i successivi 10 giorni e i consigli per affrontare le difficoltà quotidiane...



10 giorni senza mamma: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

After (Drammatico, Sentimentale) in onda su Rai 2 alle ore 21.20, un film di Jenny Gage, con Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Jennifer Beals, Dylan Arnold, Peter Gallagher, Meadow Williams, Inanna Sarkis, Samuel Larsen, Pia Mia e Shane Paul McGhie.



La trama del film: La protagonista della vicenda è la diciannovenne Tessa Yong, studentessa modello, la cui vita è condizionata dalla soffocante madre Carol. Per la prima volta, Tessa si allontanerà da casa e dallo storico fidanzato Noah, trasferendosi alla Washington Central University. Qui, grazie all’eccentrica compagna di stanza Steph, la ragazza rimarrà folgorata dall’incontro con il misterioso Hardin Scott.

Quando nuovi sentimenti affiorano, Tessa sarà divisa tra presente e passato ma potrà contrare sul nuovo amico Landon, fratellastro di Hardin. Dopo vari tentennamenti, la giovane accetta di partecipare ad una festa con Steph, Hardin e il gruppo di amici ma, complice l’alcol, la serata sarà un disastro e Tessa finirà con il rivelare a tutti di essere ancora vergine. Mentre Noah si mostra sempre più geloso e possessivo, Hardin inizierà a fare breccia nel cuore di Tessa...



After: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

