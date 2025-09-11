Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 11 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 11 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 11 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 11 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 11 Settembre 2025

Sapore di mare

Commedia, 1982, durata: 92 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Carlo Vanzina

conJerry Calà, Christian De Sica, Virna Lisi, Marina Suma, Angelo Cannavacciuolo, Karina Huff, Isabella Ferrari, Paolo Baroni, Angelo Maggi, Gianni Ansaldi, Giorgia Fiorio, Giorgio Vignali, Gianfranco Barra, Ennio Antonelli, Enio Drovandi, Rita Forzano, Guido Nicheli, Ugo Bologna, Claudio Caramaschi, Annabella Schiavone, Anna Maria Torniai e Edoardo Vianello.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/sapore-di-mare/14313/video/?vid=45159" title="Sapore di Mare: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata in 4K del Film (2024) - HD">Sapore di Mare: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata in 4K del Film (2024) - HD</a>

Secret Team 355

Azione, Thriller, 2022, durata: 124 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Simon Kinberg

con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Diane Kruger, Bingbing Fan, Sebastian Stan, Edgar Ramirez, Raphael Acloque, Jason Flemyng, John Douglas Thompson e Sylvester Groth.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/secret-team-355/55766/video/?vid=38388" title="Secret Team 355: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Secret Team 355: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

A piedi nudi

Commedia, Sentimentale, 2014, durata: 90 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Andrew Fleming

con Evan Rachel Wood, Scott Speedman, Treat Williams, Kate Burton, J.K. Simmons, J. Omar Castro, David Jensen, Jaqueline Fleming, Ashleigh Borman e Ricky Wayne.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/a-piedi-nudi/52973/video/?vid=29253" title="A Piedi Nudi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">A Piedi Nudi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Proxima

Drammatico, 2019, durata: 107 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Alice Winocour

con Eva Green, Zélie Boulant, Matt Dillon, Aleksey Fateev, Lars Eidinger, Sandra Hüller, Nancy Tate e Grégoire Colin.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/proxima/58422/video/?vid=35356" title="Proxima: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Proxima: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Next

Azione, Fantascienza, Thriller, 2007, durata: 96 min

in onda alle 21:10 su 20

un film di Lee Tamahori

con Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann, Tory Kittles, José Zúñiga, Jim Beaver, Jason Butler Harner, Michael Trucco, Enzo Cilenti, Laetitia Danielle, Nicolas Pajon, Sergej Trifunovic, Charles Chun e Peter Falk.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/next/795/video/?vid=437" title="Next: Trailer del film con Nicolas Cage, Julianne Moore e Jessica Biel">Next: Trailer del film con Nicolas Cage, Julianne Moore e Jessica Biel</a>

I Flintstones

Commedia, Family, Fantasy, 1994, durata: 92 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Brian Levant

con John Goodman, Elizabeth Perkins, Rick Moranis, Rosie O'Donnell, Kyle MacLachlan, Halle Berry, Elizabeth Taylor, Dann Florek, Richard Moll, Irwin Keyes e Jonathan Winters.



The Gallows - L'esecuzione

Horror, Thriller, 2015, durata: 81 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Chris Lofing e Travis Cluff

con Cassidy Gifford, Ryan Shoos, Reese Mishler e Pfeifer Brown.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-gallows-l-esecuzione/50998/video/?vid=21226" title="The Gallows - L'esecuzione: Trailer italiano del film - HD">The Gallows - L'esecuzione: Trailer italiano del film - HD</a>

Sorvegliato speciale

Azione, Drammatico, 1989, durata: 106 min

in onda alle 21:17 su Iris

un film di John Flynn

con Sylvester Stallone, Donald Sutherland, John Amos, Darlanne Fluegel, Frank McRae, Sonny Landham, Tom Sizemore e William Allen Young.

The Plane

Azione, Thriller, 2023, durata: 107 min

in onda alle 21:20 su Italia 1

un film di Jean-François Richet

con Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Daniella Pineda, Paul Ben-Victor, Remi Adeleke, Joey Slotnick, Evan Dane Taylor, Claro de los Reyes e Tony Goldwyn.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-plane/62454/video/?vid=39682" title="The Plane: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">The Plane: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>



A Civil Action

Drammatico, 1998, durata: 112 min

in onda alle 21:20 su La7D

un film di Steven Zaillian

con John Travolta, Robert Duvall, Tony Shalhoub, William H. Macy, Zeljko Ivanek, Bruce Norris, John Lithgow, Kathleen Quinlan, Peter Jacobson, Mary Mara, James Gandolfini, Stephen Fry, Dan Hedaya, David Thornton e Sydney Pollack.

Revenge

Azione, Thriller, 2017, durata: 108 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Coralie Fargeat

con Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède, Jean-Louis Tribes.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/revenge/54696/video/?vid=29689" title="Revenge: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Revenge: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Pare parecchio Parigi

Commedia, 2024, durata: 103 min

in onda alle 21:30 su Rai 1

un film di Leonardo Pieraccioni

con Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua, Nino Frassica, Massimo Ceccherini, Gianni D'Addario, Giancarlo Ratti, Massimiliano Galligani, Giuseppe Gandini, Alessandro Riccio, Marta Paola Richeldi, Giorgio Borghetti, Alessio Binetti, Gabriele Careddu, Gianna Giachetti e Gianmaria Vassallo.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/pare-parecchio-parigi/63321/video/?vid=41667" title="Pare parecchio Parigi: Il Trailer Ufficiale del Film di Leonardo Pieraccioni - HD">Pare parecchio Parigi: Il Trailer Ufficiale del Film di Leonardo Pieraccioni - HD</a>

Men in Black: International

Azione, Commedia, Fantascienza, 2019, durata: 115 min

in onda alle 21:30 su TV8

un film di F. Gary Gray

con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Liam Neeson, Rafe Spall, Emma Thompson, Laurent Bourgeois, Larry Bourgeois, Kayvan Novak, Spencer Wilding, Sartaj Garewal e Stephen Wight.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/men-in-black-international/55861/video/?vid=31705" title="Men in Black: International: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Men in Black: International: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv