Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 11 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Giovedì 11 Settembre 2025
Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 11 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 11 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 11 Settembre 2025
-
Sapore di mare
Commedia, 1982, durata: 92 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Carlo Vanzina
conJerry Calà, Christian De Sica, Virna Lisi, Marina Suma, Angelo Cannavacciuolo, Karina Huff, Isabella Ferrari, Paolo Baroni, Angelo Maggi, Gianni Ansaldi, Giorgia Fiorio, Giorgio Vignali, Gianfranco Barra, Ennio Antonelli, Enio Drovandi, Rita Forzano, Guido Nicheli, Ugo Bologna, Claudio Caramaschi, Annabella Schiavone, Anna Maria Torniai e Edoardo Vianello.
-
Secret Team 355
Azione, Thriller, 2022, durata: 124 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Simon Kinberg
con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Diane Kruger, Bingbing Fan, Sebastian Stan, Edgar Ramirez, Raphael Acloque, Jason Flemyng, John Douglas Thompson e Sylvester Groth.
-
A piedi nudi
Commedia, Sentimentale, 2014, durata: 90 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Andrew Fleming
con Evan Rachel Wood, Scott Speedman, Treat Williams, Kate Burton, J.K. Simmons, J. Omar Castro, David Jensen, Jaqueline Fleming, Ashleigh Borman e Ricky Wayne.
-
Proxima
Drammatico, 2019, durata: 107 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Alice Winocour
con Eva Green, Zélie Boulant, Matt Dillon, Aleksey Fateev, Lars Eidinger, Sandra Hüller, Nancy Tate e Grégoire Colin.
-
Next
Azione, Fantascienza, Thriller, 2007, durata: 96 min
in onda alle 21:10 su 20
un film di Lee Tamahori
con Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann, Tory Kittles, José Zúñiga, Jim Beaver, Jason Butler Harner, Michael Trucco, Enzo Cilenti, Laetitia Danielle, Nicolas Pajon, Sergej Trifunovic, Charles Chun e Peter Falk.
-
I Flintstones
Commedia, Family, Fantasy, 1994, durata: 92 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Brian Levant
con John Goodman, Elizabeth Perkins, Rick Moranis, Rosie O'Donnell, Kyle MacLachlan, Halle Berry, Elizabeth Taylor, Dann Florek, Richard Moll, Irwin Keyes e Jonathan Winters.
-
The Gallows - L'esecuzione
Horror, Thriller, 2015, durata: 81 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Chris Lofing e Travis Cluff
con Cassidy Gifford, Ryan Shoos, Reese Mishler e Pfeifer Brown.
-
Sorvegliato speciale
Azione, Drammatico, 1989, durata: 106 min
in onda alle 21:17 su Iris
un film di John Flynn
con Sylvester Stallone, Donald Sutherland, John Amos, Darlanne Fluegel, Frank McRae, Sonny Landham, Tom Sizemore e William Allen Young.
-
The Plane
Azione, Thriller, 2023, durata: 107 min
in onda alle 21:20 su Italia 1
un film di Jean-François Richet
con Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Daniella Pineda, Paul Ben-Victor, Remi Adeleke, Joey Slotnick, Evan Dane Taylor, Claro de los Reyes e Tony Goldwyn.
-
A Civil Action
Drammatico, 1998, durata: 112 min
in onda alle 21:20 su La7D
un film di Steven Zaillian
con John Travolta, Robert Duvall, Tony Shalhoub, William H. Macy, Zeljko Ivanek, Bruce Norris, John Lithgow, Kathleen Quinlan, Peter Jacobson, Mary Mara, James Gandolfini, Stephen Fry, Dan Hedaya, David Thornton e Sydney Pollack.
-
Revenge
Azione, Thriller, 2017, durata: 108 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Coralie Fargeat
con Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède, Jean-Louis Tribes.
-
Pare parecchio Parigi
Commedia, 2024, durata: 103 min
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Leonardo Pieraccioni
con Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua, Nino Frassica, Massimo Ceccherini, Gianni D'Addario, Giancarlo Ratti, Massimiliano Galligani, Giuseppe Gandini, Alessandro Riccio, Marta Paola Richeldi, Giorgio Borghetti, Alessio Binetti, Gabriele Careddu, Gianna Giachetti e Gianmaria Vassallo.
-
Men in Black: International
Azione, Commedia, Fantascienza, 2019, durata: 115 min
in onda alle 21:30 su TV8
un film di F. Gary Gray
con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Liam Neeson, Rafe Spall, Emma Thompson, Laurent Bourgeois, Larry Bourgeois, Kayvan Novak, Spencer Wilding, Sartaj Garewal e Stephen Wight.
