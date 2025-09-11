TGCom24
Home | Cinema | News | Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 11 Settembre, in prima serata
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 11 Settembre, in prima serata

1

Stasera in TV, Giovedì 11 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 11 Settembre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 11 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 11 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 11 Settembre 2025

  • Sapore di mare
    Commedia, 1982, durata: 92 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Carlo Vanzina
    conJerry Calà, Christian De Sica, Virna Lisi, Marina Suma, Angelo Cannavacciuolo, Karina Huff, Isabella Ferrari, Paolo Baroni, Angelo Maggi, Gianni Ansaldi, Giorgia Fiorio, Giorgio Vignali, Gianfranco Barra, Ennio Antonelli, Enio Drovandi, Rita Forzano, Guido Nicheli, Ugo Bologna, Claudio Caramaschi, Annabella Schiavone, Anna Maria Torniai e Edoardo Vianello.


  • Secret Team 355
    Azione, Thriller, 2022, durata: 124 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Simon Kinberg
    con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Diane Kruger, Bingbing Fan, Sebastian Stan, Edgar Ramirez, Raphael Acloque, Jason Flemyng, John Douglas Thompson e Sylvester Groth.


  • A piedi nudi
    Commedia, Sentimentale, 2014, durata: 90 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Andrew Fleming
    con Evan Rachel Wood, Scott Speedman, Treat Williams, Kate Burton, J.K. Simmons, J. Omar Castro, David Jensen, Jaqueline Fleming, Ashleigh Borman e Ricky Wayne.


  • Proxima
    Drammatico, 2019, durata: 107 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Alice Winocour
    con Eva Green, Zélie Boulant, Matt Dillon, Aleksey Fateev, Lars Eidinger, Sandra Hüller, Nancy Tate e Grégoire Colin.


  • Next
    Azione, Fantascienza, Thriller, 2007, durata: 96 min
    in onda alle 21:10 su 20
    un film di Lee Tamahori
    con Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann, Tory Kittles, José Zúñiga, Jim Beaver, Jason Butler Harner, Michael Trucco, Enzo Cilenti, Laetitia Danielle, Nicolas Pajon, Sergej Trifunovic, Charles Chun e Peter Falk.


  • I Flintstones
    Commedia, Family, Fantasy, 1994, durata: 92 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Brian Levant
    con John Goodman, Elizabeth Perkins, Rick Moranis, Rosie O'Donnell, Kyle MacLachlan, Halle Berry, Elizabeth Taylor, Dann Florek, Richard Moll, Irwin Keyes e Jonathan Winters.

  • The Gallows - L'esecuzione
    Horror, Thriller, 2015, durata: 81 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Chris Lofing e Travis Cluff
    con Cassidy Gifford, Ryan Shoos, Reese Mishler e Pfeifer Brown.


  • Sorvegliato speciale
    Azione, Drammatico, 1989, durata: 106 min
    in onda alle 21:17 su Iris
    un film di John Flynn
    con Sylvester Stallone, Donald Sutherland, John Amos, Darlanne Fluegel, Frank McRae, Sonny Landham, Tom Sizemore e William Allen Young.

  • The Plane
    Azione, Thriller, 2023, durata: 107 min
    in onda alle 21:20 su Italia 1
    un film di Jean-François Richet
    con Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Daniella Pineda, Paul Ben-Victor, Remi Adeleke, Joey Slotnick, Evan Dane Taylor, Claro de los Reyes e Tony Goldwyn.


  • A Civil Action
    Drammatico, 1998, durata: 112 min
    in onda alle 21:20 su La7D
    un film di Steven Zaillian
    con John Travolta, Robert Duvall, Tony Shalhoub, William H. Macy, Zeljko Ivanek, Bruce Norris, John Lithgow, Kathleen Quinlan, Peter Jacobson, Mary Mara, James Gandolfini, Stephen Fry, Dan Hedaya, David Thornton e Sydney Pollack.

  • Revenge
    Azione, Thriller, 2017, durata: 108 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Coralie Fargeat
    con Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède, Jean-Louis Tribes.


  • Pare parecchio Parigi
    Commedia, 2024, durata: 103 min
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Leonardo Pieraccioni
    con Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua, Nino Frassica, Massimo Ceccherini, Gianni D'Addario, Giancarlo Ratti, Massimiliano Galligani, Giuseppe Gandini, Alessandro Riccio, Marta Paola Richeldi, Giorgio Borghetti, Alessio Binetti, Gabriele Careddu, Gianna Giachetti e Gianmaria Vassallo.


  • Men in Black: International
    Azione, Commedia, Fantascienza, 2019, durata: 115 min
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di F. Gary Gray
    con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Liam Neeson, Rafe Spall, Emma Thompson, Laurent Bourgeois, Larry Bourgeois, Kayvan Novak, Spencer Wilding, Sartaj Garewal e Stephen Wight.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito, comincia al cinema il gran finale dell'anime dei record
news Cinema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito, comincia al cinema il gran finale dell'anime dei record
Ratatouille, Patton Oswalt è convinto che il sequel si farà solo a queste condizioni
news Cinema Ratatouille, Patton Oswalt è convinto che il sequel si farà solo a queste condizioni
Daniel Day-Lewis, il ritorno con Anemone e il ritiro rimandato: "Il lavoro lo amo sempre, la vita che impone mi svuota"
news Cinema Daniel Day-Lewis, il ritorno con Anemone e il ritiro rimandato: "Il lavoro lo amo sempre, la vita che impone mi svuota"
Alchemised, la fanfiction sui Dramione di Harry Potter diventa un film
news Cinema Alchemised, la fanfiction sui Dramione di Harry Potter diventa un film
I migliori film in streaming di Malcolm McDowell, iconico protagonista di Arancia meccanica
news Cinema I migliori film in streaming di Malcolm McDowell, iconico protagonista di Arancia meccanica
Il Vento del Nord 2025: la rassegna che porta il cinema a Lampedusa si apre con Respiro e ricorda Eleonora Giorgi
news Cinema Il Vento del Nord 2025: la rassegna che porta il cinema a Lampedusa si apre con Respiro e ricorda Eleonora Giorgi
Glen Powell non sarebbe forse diventato un attore affermato senza quel burlone di Chris Pratt e i consigli di Tom Cruise
news Cinema Glen Powell non sarebbe forse diventato un attore affermato senza quel burlone di Chris Pratt e i consigli di Tom Cruise
Tim Curry celebra The Rocky Horror Picture Show, dal flop iniziale alla leggenda: "Pensavo mi avrebbe stroncato la carriera"
news Cinema Tim Curry celebra The Rocky Horror Picture Show, dal flop iniziale alla leggenda: "Pensavo mi avrebbe stroncato la carriera"
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Secret Team 355
Proxima
Revenge
Candice Renoir - Una Vacanza Indimenticabile
Sorvegliato speciale
A Piedi Nudi
Sapore di Mare
I Flintstones
The Plane
Interceptor
The Gallows - L'esecuzione
Windstorm - Contro ogni Regola
Film stasera in TV