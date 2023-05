Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 11 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 11 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 11 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 11 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 11 Maggio 2023

Doctor Sleep (Drammatico, Thriller) in onda su Italia 2 alle ore 21.15 , un film di Mike Flanagan, con Rebecca Ferguson, Ewan McGregor, Kyliegh Curran, Zahn McClarnon, Bruce Greenwood, Carel Struycken, Emily Alyn Lind, Jocelin Donahue, Nicholas Pryor e Carl Lumbly.



La trama del film : Il film è ambientato diversi decenni dopo gli eventi accaduti all'Overlook Hotel e prosegue la storia di Danny Torrence, che ormai adulto trascina avanti la sua vita e, come suo padre, si è dato all'alcol. Nonostante sia ancora segnato dal terribile trauma infantile, l'uomo ha trovato un'apparente pace interiore che lo ha portato a una tregua con i fantasmi del passato.

Gli incubi dell'infanzia, però, tornano a tormentarlo quando Danny incontra Abra Stone, giovane dotata, come lui, di quella potente capacità soprannaturale nota come luccicanza. Sapendo avere in comune questo dono, la ragazza cerca di contattare Dan per chiedergli aiuto prima che sia troppo tardi. Le persone con la luccicanza, infatti, sono nel mirino del gruppo The True Knot, i cui membri capitanati dalla terribile Rose the Hat si nutrono di quel potere per vivere nell'immortalità. Viaggiano per tutta l'America in cerca dei bambini con la luccicanza per torturali a morte, così da poterla assorbire e rinvigorirsi.

Dan e Abra uniscono le loro forze per combattere Rose e i suoi seguaci...



Doctor Sleep: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Quasi Amici (Commedia) in onda su Canale 5 alle ore 21.20 , un film di Olivier Nakache e Eric Toledano, con François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot, Clotilde Mollet, Alba Gaïa Kraghede Bellugi, Cyril Mendy, Christian Ameri, Grégoire Oestermann e Joséphine de Meaux.



La trama del film : Driss è un giovane ragazzo di origine senegalese che, dopo esser stato in prigione, è in cerca di firme per attestare le sue partecipazioni a diversi colloqui di lavoro al fine di continuare ad avere benefici assistenziali per sé e la sua grande famiglia. Philippe è un ricco tetraplegico in cerca di un badante. Driss si presenta nel suo grande palazzo con l'unico scopo di raccogliere un'altra firma senza sperare di ottenere il posto, ma Philippe, colpito dal suo comportamento svogliato e disinteressato, inaspettatamente lo assume.

Inizialmente Driss sembra non voler fare nessuno sforzo per imparare le mansioni che deve svolgere, ed apparentemente la sua esperienza sembra doversi concludere in fretta. Ma in breve i due iniziano ad instaurare un bellissimo rapporto: Driss si pone verso Philippe senza preconcetti a differenza di tutti gli altri, facendogli dimenticare del suo problema fisico.

I due trascorrono tanto tempo insieme, girando per la città di notte come Philippe era abituato a fare ai vecchi tempi, e tra i due subentra una complicità...



Quasi Amici: Il trailer italiano del film

Terminator Genisys (Azione, Avventura, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Alan Taylor, con Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jason Clarke, Matt Smith, Jai Courtney, J.K. Simmons e Lee Byung-hun.



La trama del film : In una Los Angeles del futuro, Skynet ha causato l'apocalisse nucleare nel 1997. Nel 2029, alcuni sopravvissuti, grazie a John Connor, capo della resistenza degli esseri umani contro i cyborg, riescono a ribaltare gli esiti della guerra contro le macchine. Skynet si rende quindi conto di essere in serio pericolo e prende delle misure di sicurezza: manda un Terminator nel passato per eliminare Sarah Connor, prima che dia alla luce suo figlio John, il futuro leader della resistenza. Anche il soldato Kyle Reese viene mandato indietro nel tempo, ma per proteggere Sarah.

Il Terminator arriva a Los Angeles nel 1984 e prima di essere eliminato incontra un T-800 dall'aspetto anziano. Intanto fa il suo arrivo anche Kyle, che viene inseguito da un T-1000 e viene salvato proprio da Sarah Connor. La ragazza fa conoscere a Kyle il T-800 mandato nel 1973 per difenderla da un altro cyborg. Il robot da allora vive al suo fianco, addestrandola e proteggendola come un padre.

Sarah e Kyle viaggiano avanti nel tempo per cercare di evitare catastrofi nucleari e la distruzione del genere umano che le macchine stanno organizzando...



Terminator Genisys: Il nuovo trailer ufficiale italiano - HD

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 (Horror, Sentimentale, Fantasy, Thriller) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Bill Condon, con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Jackson Rathbone, Ashley Greene, Anna Kendrick, Nikki Reed, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Kellan Lutz, Billy Burke, Michael Welch, Sarah Clarke, Justin Chon, Maggie Grace, Dakota Fanning, BooBoo Stewart, Alex Meraz, Rami Malek, Mia Maestro, Michael Sheen, Christopher Heyerdahl e Jamie Campbell Bower.



La trama del film : Concluso lo scontro con Victoria e il suo esercito, Edward e Bella si sposano. Alla cerimonia è presente anche Jacob, che si infuria dopo aver saputo che la ragazza che ama ha intenzione di trasformarsi in vampiro. La luna di miele nella romantica Isola Esme in Brasile scatena la passione tra i neo sposi, anche se Edward teme di poter ferire sua moglie con la sua incontrollabile forza.

Inspiegabilmente, Bella rimane incinta ma la gravidanza sovrannaturale è un evento incontrollabile, che potrebbe costarle la vita. La ragazza si ostina a voler tenere il bambino, con l’appoggio di Rosalie. Mentre a Charlie viene detto che sua figlia è in quarantena, Jacob scopre la verità e si allea con Edward per convincere Bella ad abortire. Il capo Quileute, Sam, vuole uccidere Bella per evitare che una creatura potenzialmente pericolosa possa causare danni a Forks. Rivendicando il suo ruolo da alfa, Jacob si oppone e forma un nuovo branco con i fratelli Clearwater...



The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1: Il trailer italiano definitivo

Bentornato Papà (Drammatico) in onda su Rai 3 alle ore 21.20 , un film di Domenico Fortunato, con Donatella Finocchiaro, Domenico Fortunato, Riccardo Mandolini, Giuliana Simeone, Silvia Mazzieri, Giulio Beranek, Sara Putignano, Franco Ferrante, Giorgio Colangeli e Dino Abbrescia.



La trama del film : Il film racconta la storia di una famiglia del sud Italia, scossa da una scoperta improvvisa che ne mina la serenità. Sebbene, come in ogni nucleo familiare, vi siano incomprensioni e litigi, sono una famiglia molto unita, nonostante età e differenze. Franco, il padre, è un uomo che per tutta la vita ha lavorato e provveduto ai suoi cari, soprattutto ai figli: Andrea, un universitario con il timore di non farcela, e Alessandra, una ragazza molto sensibile che spera un giorno di insegnare in una scuola materna. Accanto a Franco c'è anche Anna, moglie e madre apprensiva e affettuosa, e suo fratello Silvano, più grande di lui.

Quando Franco viene colpito da un ictus, la malattia avrà conseguenze non solo sulla sua vita, ma anche su quella dei suoi familiari. Questo momento doloroso sarà un'occasione per tutti loro di crescere e affrontare una sfida con cui non avevamo mai fatto i conti...fino a ora...



Bentornato Papà: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Arrival (Fantascienza) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Denis Villeneuve, con Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma e Mark O'Brien.



La trama del film : La protagonista della vicenda è Louise Banks, linguista di fama internazionale, che viene convocata con urgenza dopo l'arrivo di dodici misteriose navi extraterrestri, chiamate "gusci’" Per via della sua grande esperienza, il governo vuole che la donna si unisca ad una squadra in Montana, sito dell'atterraggio di uno dei gusci. Qui, la donna fa la conoscenza del fisico Ian Donnelly e del colonello Weber e apprende che lo scopo della missione è quello di stabilire una comunicazione con gli alieni, al fine di comprendere il motivo del loro arrivo sul pianeta.

Nonostante gli iniziali timori, gli eptapodi si mostrano gentili con Ian e Louise, tanto che gli scienziati decidono di soprannominarli Tom e Jerry. Il loro linguaggio, tuttavia, è estremamente complesso e Louise fatica a stabilire una comunicazione. Analizzando i dati raccolti, la linguista ipotizza che gli alieni comunichino grazie al gas contenuto nei loro tentacoli, formando frasi palindrome iscritte in simboli circolari....



Arrival: Il trailer italiano del film - HD

Jane Eyre (Drammatico, Sentimentale) in onda su Tv 2000 alle ore 20.55 , un film di Cary Fukunaga, con Mia Wasikowska, Michael Fassbender, Jamie Bell, Imogen Poots, Judi Dench, Sally Hawkins, Jayne Wisener, Sophie Ward, Tamzin Merchant, Simon McBurney, Harry Lloyd, Holliday Grainger, Emily Haigh e Rosie Cavaliero.



La trama del film : La protagonista è Jane Eyre, la quale viene rinvenuta nelle gelide campagne inglesi dal pastore St. John Rivers. Grazie ad un lungo flashback, Jane racconta la sua vita, dagli anni passati con la crudele zia alla vita nel rigidissimo collegio che segnò la sua infanzia. Grazie alla sua determinazione, Jane riesce a diventare un’ottima insegnante e trova impiego presso la ricca famiglia dei Rochester, a Thornefield Hall. Qui, la donna diventa l’istitutrice della figlia adottiva di Mr. Rochester che, nonostante si mostri burbero e scostante, finisce con l’essere attratto dal carisma di Jane e dalla sua intelligenza. Cresciuta in modo modesto senza poter vantare una grande bellezza, Jane si sente fuori posto e cerca di placare i suoi sentimenti per l’affascinante padrone di casa. Il confronto con la bellissima Blanche Ingram, promessa sposa a Rochester, turba profondamente la giovane che sa di non essere alla sua altezza per via della mediocrità del suo aspetto esteriore. Intanto, sul letto di morte, la perfida zia rivela a Jane un segreto che può cambiare la sua vita...



Jane Eyre: Trailer italiano del film con Michael Fassbender e Mia Wasikowska

Spy Game (Thriller, Azione) in onda su Iris alle ore 21, un film di Tony Scott, con Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, Stephen Dillane, Larry Bryggman, Marianne Jean Baptiste, Matthew Marsh, Todd Boyce, Michael Paul Chan, Garrick Hagon, Andrew Grainger, Andrea Osvárt, Bill Buell, Colin Stinton e Omid Djalili.



La trama del film: Nel 1991, Stati Uniti e Cina sono in procinto di concludere un importante accordo commerciale che verrà siglato dal Presidente americano durante la sua visita ufficiale nel paese asiatico.

Proprio negli stessi giorni, la CIA scopre che il suo agente Tom Bishop è stato arrestato durante una missione non autorizzata dall'Esercito di Liberazione del Popolo ed è detenuto nella prigione di Suzhou, in attesa che venga eseguita la pena di morte a cui è stato condannato.

L’esecuzione deve avvenire nelle successive ventiquattro ore e l’unico modo ufficiale per evitarla sarebbe una richiesta formale del Governo degli Stati Uniti per il rilascio del suo cittadino e il rientro in patria. Questa presa di posizione diplomatica, tuttavia, comprometterebbe la firma dell’accordo commerciale e la visita del Presidente, quindi la CIA sceglie una via non ufficiale per la risoluzione del problema. È qui che viene chiamato in causa l’agente operativo senior Nathan Muir, noto ai suoi capi per non aver mai fallito una missione, prossimo alla pensione...



Spy Game: Il Trailer Ufficiale del Film

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Il talento del calabrone (Thriller) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Giacomo Cimini, con Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy, Anna Foglietta, David Coco, Gianluca Gobbi, Guglielmo Favilla, Gabriele Greggio, Cristina Marino, Bianca Friscelli, Marina Occhionero, Viola Sartoretto, Massimo Triggiani, Viviana Colais, Alessio Di Domenicantonio e Cyro Rossi.



Il talento del calabrone: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Vizi di Famiglia (Commedia, Drammatico) in onda alle 21.10 su TwentySeven , un film di Rob Reiner, con Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley MacLaine, Mark Ruffalo, Richard Jenkins, Mena Suvari, Steve Sandvoss, Kathy Bates, Christopher McDonald, Mike Vogel, George Hamilton e Jenny Wade.

Ruby (Thriller, Drammatico) in onda alle 21.20 su Rai Premium , un film di Gail Harvey, con Raechelle Banno, Gil Bellows, Karina Banno, Naomi Judd, Lauralee Bell, Sam Duke, Ty Wood, Serge Houde, Duncan Ollerenshaw, Deborah Cox, Crystal Fox, Carolyn Yonge, Liza Huget e Mason Temple.

Prey - La preda (Horror, Thriller) in onda alle 21.25 su Cielo , un film di Dick Maas, con Sophie van Winden, Mark Frost, Abbey Hoes, Julian Looman e Kees Boot.

Meteor (Drammatico, Fantascienza) in onda alle 21.30 su Warner TV, un film di Ronald Neame, con Henry Fonda, Sean Connery, Martin Landau, Karl Malden, Natalie Wood, Trevor Howard, Brian Keith, Joseph Campanella e Richard Dysart.

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

