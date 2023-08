Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 10 Agosto, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 10 Agosto 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 10 Agosto 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 10 Agosto 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 10 Agosto 2023

Cielo d'ottobre (Biografico, Drammatico, Family) in onda su Tv 2000 alle ore 20.55 , un film di Joe Johnston, conJake Gyllenhaal, Chris Cooper, Laura Dern, Chris Owen, William Lee Scott, Natalie Canerday, Scott Miles, Courtney Fendley, Kailie Hollister, David Copeland, Tom Kagy, Donald Thorpe, Justin Whitsett, Chris Ellis, David Dwyer, Elya Baskin e Chad Lindberg.



La trama del film : 1957, West Virginia. A Coalwood la miniera di carbone è la principale fonte di lavoro e quasi tutti gli uomini del posto lavorano lì, compreso il sovrintendente John Hickam. L’uomo ama il suo lavoro e spera che i suoi giovani figli, Jim e Homer, si uniscano a lui nella miniera.

Quando si prospetta per Jim la possibilità di frequentare il college grazie a una borsa di studio, rimane Homer il figlio che deve realizzare il sogno del padre, sebbene la madre Elsie aspiri a qualcosa di meglio per lui.

L’ottobre di quello stesso anno arriva la notizia del lancio in orbita del missile sovietico Sputnik. Homer, convinto di aver trovato quello che può portarlo via da Coalwood e da un futuro deprimente, decide di costruire un razzo con l’aiuto dei suoi amici e della professoressa Miss Riley...

Immaturi - Il viaggio (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21 , un film di Paolo Genovese, con Raoul Bova, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Luisa Ranieri, Maurizio Mattioli, Alessandro Tiberi, Giovanna Ralli, Lucia Ocone, Lavinia Longhi, Aurora Cossio, Rocio Munoz Morales e Francesca Valtorta.



La trama del film : Dopo aver superato con inaspettato successo gli esami di maturità, i sei vecchi amici quasi quarantenni, Lorenzo, Luisa, Francesca, Piero, Virgilio e Giorgio, sull’onda dell'entusiasmo, decidono di festeggiare il diploma appena conseguito organizzando una vacanza di gruppo in una delle mete più ambite dai giovani: la Grecia. La scelta ricade sull’isoletta turistica di Paros.

Per i sei ex compagni di scuola, questa è l’occasione giusta per intraprendere insieme il famoso viaggio di fine anno scolastico che non sono riusciti ad organizzare ai tempi del liceo. I neodiplomati, nostalgici del passato, faranno così un altro tuffo nella giovinezza e partiranno, come se fossero ancora adolescenti, portandosi dietro tutti i problemi personali, i nodi irrisolti e le fragilità che li contraddistinguono. Ma non resteranno soli per molto tempo ad affrontare questa insolita vacanza, piena di tentazioni: presto, infatti, saranno raggiunti dai rispettivi compagni, con conseguenze dirompenti...



Immaturi - Il viaggio: Il trailer del film

Lady Bird (Commedia, Drammatico) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di Greta Gerwig, con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Odeya Rush, Timothée Chalamet, Kathryn Newton, Jake McDorman, Lois Smith e Laura Marano.



La trama del film : Lady Bird è il sofisticato, ricercatissimo soprannome che l'adolescente Christine MacPherson sceglie per se stessa. Nata e cresciuta a Sacramento, in California, Christine sogna di trasferirsi in una grande città cosmopolita della costa orientale (“o nel luogo in cui gli scrittori si appartano nei boschi”) per frequentare una prestigiosa università dove vivere avventure e scovare opportunità a ogni angolo. Giunta all'ultimo anno di liceo, la sua domanda di ammissione al college è povera di crediti extracurriculari, così per accedere al corso di studi dei suoi sogni, la diciassettenne è costretta a iscriversi al club teatrale del suo liceo. Animata da un incontenibile spirito di ribellione, una dispettosa indole anarchica e un'ambizione sfrenata che sogna di appagare lontano da casa, Christine scoprirà nel teatro un posto accogliente, un luogo dove incontrare nuovi amici e fare nuove esperienze; un rifugio dal rapporto complicato con la madre ipercritica e affettuosa, che vorrebbe che sua figlia diventasse “la migliore versione di se stessa”, e da un padre rimasto da poco disoccupato. Il giorno della partenza si avvicina, ma l'eccentrica Christine ha ora l'opportunità di esplorare le tappe dell'adolescenza che ha sempre rimandato: le mascalzonate, i balli scolastici, i primi amori...



Lady Bird: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

La Battaglia di Hacksaw Ridge (Drammatico, Guerra) in onda su Rete 4 alle ore 21.25 , un film di Mel Gibson, con Andrew Garfield, Teresa Palmer, Sam Worthington, Vince Vaughn, Luke Bracey, Hugo Weaving, Rachel Griffiths e Richard Roxburgh.



La trama del film : Siamo nel 1942. Il giovane Desmond Doss, cresciuto in una famiglia di fede avventista della Virginia, dopo l'attacco delle truppe giapponesi a Pearl Harbor decide di arruolarsi nell'esercito come soccorritore militare. Doss, una volta arrivato al campo militare di Fort Jackson, viene posto sotto il comando del sergente Howell. Durante l'addestramento fin da subito eccelle nelle prove fisiche ma viene man mano escluso dai suoi compagni quando rifiuta di imbracciare le armi pur di restare fedele ai suoi principi, anche in tempo di guerra. Oltre ad essere sottoposto alle vessazioni del suo sergente e del capitano Glover, che sperano di farlo desistere dalle sue convinzioni religiose e morali, viene picchiato brutalmente dai suoi commilitoni, che però lui si rifiuta di denunciare.

Doss e il suo plotone partono in guerra e vengono condotti alla Battaglia di Okinawa per aiutare la divisione incaricata di sorvegliare la scarpata di Maeda, detta "Hacksaw Ridge".

Durante un cruento attacco nipponico, gli americani sono spinti sul bordo della scarpata e molti soldati vengono uccisi e altrettanti rimangono feriti sul campo di battaglia. Ed è allora, che senza mai prendere in mano un'arma, Doss dimostrerà a tutti di essere un grandissimo eroe...



La Battaglia di Hacksaw Ridge: Il trailer italiano ufficiale - HD

Casa Howard (Drammatico) in onda su LA7D alle ore 21.30, un film di James Ivory, con Emma Thompson, Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave, Helena Bonham Carter, James Wilby, Samuel West, Prunella Scales, Joseph Bennett, Jo Kendall, Adrian Ross Magenty e Jemma Redgrave.



La trama del film: La vicenda è ambienta a Londra, nei primi anni del Novecento, quando le differenze e le convenzioni sociali facevano degli uomini e delle donne persone rispettabili. Il destino della spettabile e ricca famiglia Wilcox si lega a quello della famiglia borghese degli Schlegel, quando Ruth Wilcox lascia in eredità all’amica Margaret Schlegel la bucolica residenza, chiamata casa Howard. Dopo aver riscontrato l’aperta ostilità degli eredi Wilcox, Margaret e sua sorella Helen si trasferiscono nella dimora. Mentre l'interregerrima primogenita intreccia una relazione con il vedovo Henry Wilcox, che la chiede in sposa, Helen si invaghisce del rozzo proletario Leonard Bast. La giovane rimane incinta fuori dal matrimonio ed è costretta a nascondere la scandalosa gravidanza, fuggendo in Germania. Quando gli eventi spingeranno Helen a tornare nella residenza di campagna, la situazione precipiterà rapidamente...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

