Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 1 Giugno, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Giovedì 1 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 1 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 1 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 1 Giugno 2023

Tina - What's Love Got to Do with It (Biografico) in onda su LA7D alle ore 21.30 , un film di Brian Gibson, con Angela Bassett, Rae'ven Kelly, Virginia Capers, Laurence Fishburne, Khandi Alexander, Gene "Groove" Allen, Vanessa Bell Calloway, Sherman Augustus, La Faye Baker, John Fink, Terrance Evans, Chi, O'Neal Compton, Irene Debari e Cora Lee Day.



La trama del film : La piccola Anna Mae Bullock, si fa un giorno cacciare dal coro della sua Chiesa, poiché interpreta a modo suo stile "gospel". Notata da un compositore di canzoni a capo di una orchestrina - Ike Turner - costui ne valuta il talento, la lancia con il nome di Tina in varie tournée, se ne innamora ricambiato: il duo, sposatosi, comincia a far dollari e dischi. Ma Ike non solo è un manager esigente che litiga sempre per imporre il proprio tipo di canzoni, ma è anche un uomo violento e duro, che alterna carezze e doni a botte ed umiliazioni...

Terrore dallo spazio profondo (Fantascienza) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Philip Kaufman, con Donald Sutherland, Jeff Goldblum, Leonard Nimoy, Brooke Adams, Veronica Cartwright, Lelia Goldoni e Art Hindle.



La trama del film : Elizabeth Driscoll da alcuni giorni nota un comportamento insolito nel marito Geoffrey e scopre i misteriosi incontri dello stesso con sconosciuti. Legata da amicizia e da impegni professionali a Matthew Bennel, viceispettore della Pubblica Sanità, la donna manifesta allo stesso le sue perplessità. Nello stesso tempo anche i coniugi Nancy e Jack, gestori di uno stabilimento per bagni termali e massaggi, fanno presenti a Matthew ed Elizabeth delle anomalie riscontrate nel loro locale. Orientati a trovare delle spiegazioni di carattere psicologico e nello stesso tempo sanitario, i quattro amici si mettono in contatto con il dr. David Kibner, psichiatra e scrittore di successo. Quanto non sanno i volonterosi combattenti è che l'operazione aggressiva, messa in atto secondo un minutissimo piano comandato da extraterrestri, è ormai in fase di avanzato sviluppo...

Coma profondo (Thriller) in onda su Warner TV alle ore 21.30 , un film di Michael Crichton, con Geneviève Bujold, Michael Douglas, Elizabeth Ashley, Rip Torn, Richard Widmark, Lois Chiles, Hari Rhodes, Alan Haufrect, Frank Downing, Richard Doyle, Lance Le Gault, Betty McGuire e Gary Barton.



La trama del film : Susan Wheeler è medico chirurgo presso il moderno Boston Memorial Hospital come il dottor Mark Bellows che con lei convive quando la stanchezza non li porta a delle rotture di breve durata. Un giorno, mentre viene sottoposta a raschiamento, Nancy Freenly, 28enne amica di Susan, cade in coma profondo e dopo qualche giorno muore. Susan, poco convinta delle spiegazioni offerte dal gruppo degli anestesisti, inizia delle indagini che lentamente le rivelano essere una dozzina i casi analoghi, tutti legati alla camera operatoria N. 8 e tutti conclusi con il trasferimento di presunti "comatosi" al Jefferson Institute...

La città verrà distrutta all'alba (Fantascienza, Horror, Thriller) in onda su Italia 2 alle ore 21.15, un film di Breck Eisner, con Timothy Olyphant, Radha Mitchell, Danielle Panabaker, Joe Anderson, Lisa K. Wyatt, Christie Lynn Smith, Preston Bailey, Larry Cedar, Brett Wagner, Joe Reegan, Brett Rickaby, John Aylward, Glenn Morshower e Gregory Sporleder.



La trama del film: La cittadina di Odgen Marsh è l’incarnazione del senso civico americano, abitata da persone altruiste e oneste che hanno come modello il virtuoso sceriffo David Dutton. In occasione di una partita di baseball, tuttavia, David comprende che la vita felice e appagante dei cittadini sta per crollare. Rory Hamill, infatti, si presenta all’evento armato di fucile per compiere una strage e viene fermato all’ultimo secondo dall’intervento dello sceriffo. Da quel momento Odgen Marsh si trasformerà nel palcoscenico di un’ondata di violenza e atrocità inaudita.

Certo che i suoi concittadini siano stati colpiti da qualche sorta di virus, David indaga sulle possibili cause dello scoppio febbrile di brutalità e ipotizza che la caduta di un aereo nelle vicinanze delle falde acquifere che riforniscono la città possa essere causa del contagio. Ben presto, la zona è invasa dai militari che cercano tra la folla le persone non infette per portarle fuori dalla quarantena, mentre sigillano ogni via di uscita da Odgen Marsh. David e sua moglie incinta Judy si apprestano a farsi esaminare, quando un’orda di infetti invade il campo medico...



La città verrà distrutta all'alba: Il trailer del film remake dell'omonimo film di G. Romero

