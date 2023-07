Stasera in TV: Film da vedere Domenica 9 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 9 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 9 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 9 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 9 Luglio 2023

Mission (Drammatico, Storico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Roland Joffé, con Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally, Aidan Quinn, Cherie Lunghi, Ronald Pickup, Chuck Low, Liam Neeson, Daniel Berrigan, Rolf Gray, Tony Lawn, Asuncion Ontiveros, Joe Daly, Bercelio Moya e Sigifredo Ismare.



La trama del film : Sud America, 1750. Padre Gabriel, un gesuita spagnolo, entra nella foresta pluviale e scala le spettacolari Cascate dell’Iguazù, determinato a convertire al cristianesimo la comunità dei Guaraní. Inizialmente gli indigeni si mostrano ostili, ma quando padre Gabriel suona il suo oboe, ne rimangono conquistati e lo accolgono tra loro. In breve tempo il gesuita crea la missione di San Carlos, una comunità in cui provvede alla cura materiale e spirituale dei Guaraní, al fine di strapparli alla schiavitù. Il mercante di schiavi Rodrigo Mendoza si guadagna da vivere con la tratta degli indigeni, che poi vende alle piantagioni vicine. Un giorno, dopo aver trovato la fidanzata al letto con il suo fratellastro minore Felipe, Mendoza lo uccide in duello. Viene assolto, ma la sua coscienza lo tormenta.

Confortato da padre Gabriel, Mendoza decide di accompagnare i gesuiti fino alla missione, trascinando per penitenza un pesante fardello contenente la sua armatura e la sua spada. Giunto tra i Guaraní, viene accolto con compassione dagli indigeni, nonostante essi abbiano riconosciuto il loro persecutore. Commosso, Mendoza comincia ad aiutare la missione. Col tempo, prende i voti e diventa un gesuita sotto padre Gabriel e il suo collega padre Fielding.

Poco tempo dopo l’emissario papale, il cardinale gesuita Altamirano, giunge a comunicare che il territorio in cui si trovano le missioni è passato dalla giurisdizione spagnola a quella portoghese: ordina quindi la chiusura della missione di San Carlos e invita le tribù dei Guaraní ad abbandonare il posto.

Padre Gabriel e Mendoza, pur sotto la minaccia della scomunica, dichiarano la loro intenzione di difendere la missione. Tuttavia, sono divisi su come farlo: con metodi molto diversi, proveranno a bloccare l’avanzata delle truppe spagnole e portoghesi...



Addio mia Regina (Drammatico, Storico) in onda su Rai Storia alle ore 21.05, un film di Benoît Jacquot, con Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen, Julie-Marie Parmentier, Noémie Lvovsky, Xavier Beauvois, Michel Robin, Lolita Chammah, Jacques Nolot, Jacques Herlin e Jacques Boudet.



La trama del film: Il film ripercorre le vicende accadute nel corso dei primi giorni della Rivoluzione Francese, visti dalla prospettiva di coloro che lavorano come dame di compagnia, cameriere e serve nella reggia di Versailles. Siamo a Versailles, nel 1789, e nel palazzo reale tutto sembra ancora tranquillo, la routine scivola via apparentemente lenta sotto il caldo di luglio, ma l'agitazione c'è e si taglia con un coltello. Mentre passeggiano tra i giardini di Versailles, i nobili escogitano piani per fuggire, nel caso i recenti tumulti parigini prendano il sopravvento.

Quando giunge la notizia alla reggia che la Bastiglia è stata attaccata, la maggior parte dei nobili e dei servitori, temendo una caduta del governo, abbandona il palazzo e di conseguenza la Famiglia Reale. Ma la giovane Sidonie Laborde, che serve la regina Maria Antonietta, decide di restare a Versailles, riponendo la sua fiducia, come sempre, nella monarchia. La ragazza ignora totalmente che i prossimi tre giorni saranno gli ultimi accanto alla sua regina.

Maria Antonietta sceglie la giovane serva per affidarle un compito rischioso: Sidonie deve vestire gli abiti della duchessa di Polignac, la favorita della regina, per fare da esca così da permettere all'aristocratica di fuggire lontano dalla Francia....



