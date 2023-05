Stasera in TV: Film da vedere Domenica 7 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 7 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 7 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 7 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 7 Maggio 2023

I Cento passi (Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Marco Tullio Giordana, con Paolo Briguglia, Ninni Bruschetta, Luigi Maria Burruano, Luigi Lo Cascio, Lucia Sardo, Tony Sperandeo, Andrea Tidona, Francesco Giuffrida, Roberto Zibetti, Claudio Gioè, Pippo Montalbano, Domenico Centamore, Gaspare Cucinella, Fabio Camilli, Mimmo Mignemi e Paola Pace.



La trama del film : Il film racconta la vera storia di Peppino Impastato, giornalista attivo nella lotta alla mafia in Sicilia. Nato e cresciuto in una famiglia legata all'ambiente mafioso, soprattutto a causa del padre Luigi, Peppino cercherà in tutti i modi di dissociarsi dalla malavita, anche se questo gli costerà caro. Un'esistenza, quella del giovane attivista, segnata da una serie di eventi che ne decideranno il destino: prima l'assassinio dello zio mafioso Cesare Manzella, poi l'incontro col pittore comunista Stefano Venuti e, infine, il rifiuto netto del legame tra la sua famiglia e la mafia.

Peppino decide, infatti, di sfidare il boss del paese Gaetano Badalamenti, detto don Tano, denunciandone pubblicamente le attività illecite. Nonostante le ripetute minacce, la sua battaglia non si arresta: oltre a scrivere moltissimi articoli portando alla luce verità sempre più scomode...

Harry ti presento Sally (Commedia, Sentimentale) in onda su La7 alle ore 21.15 , un film di Rob Reiner, con Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher, Bruno Kirby, Steven Ford, Lisa Jane Persky, Michelle Nicastro, Harley Jane Kozak, Kevin Rooney, Franc Luz, Tracy Reiner, Kyle T. Heffner, Gretchen Palmer, Joe Viviani e Frances Chaney.



La trama del film : Il film racconta la storia del rapporto tra Harry e Sally che si sviluppa lungo oltre 10 anni, passando attraverso diverse fasi e trasformazioni.

I due s'incontrano per la prima volta nel 1977. Si sono appena laureati all'Università di Chicago e devono entrambi andare a New York per iniziare la loro carriera professionale: Sally vuole entrare nel mondo giornalismo e Harry diventare consulente politico.

Amanda, ragazza di Harry e amica di Sally, ha fatto in modo che i due dividano il viaggio in macchina fino alla Grande Mela. Durante le 18 ore di viaggio, Harry e Sally hanno una discussione molto conflittuale sui rapporti tra uomo e donna. Sally non è d'accordo con il pensiero di Harry che sostiene che un uomo e una donna non possano essere amici perché "il sesso ci si mette sempre di mezzo". Arrivati a New York i due si separano, pensando (e sperando) di non rivedersi più....



Harry ti presento Sally: Trailer Ufficiale del Film - HD

Nowhere Boy (Drammatico, Biografico) in onda su Tv 2000 alle ore 21.10 , un film di Sam Taylor-Johnson, con Aaron Taylor-Johnson, Kristin Scott Thomas, David Threlfall, Anne-Marie Duff, Ophelia Lovibond, Thomas Brodie-Sangster, Jack McElhone, Josh Bolt, David Morrissey, Angela Walsh, Paul Ritter, Richard Syms, Angelica Jopling, James Johnson, Sam Bell, Richard Tate, Chris Coghill e Andrew Buchan.



La trama del film : Il film racconta i turbolenti anni dell’adolescenza di una delle icone della storia della musica: John Lennon.

Liverpool, 1955. Il quindicenne John è un ragazzo vivace e ribelle che è stato cresciuto dai suoi zii materni, la severa Mimi e George, mentre dei suoi veri genitori sa poco o nulla. Dopo la morte dello zio, John ha l’occasione d’incontrare finalmente sua madre Julia, scoprendo così alcuni dolorosi segreti di famiglia.

Tuttavia, grazie al riavvicinamento con Julia, John ha modo di scoprire la passione per la musica rock: si compra la sua prima chitarra e forma una band con alcuni compagni di scuola. Al gruppo, che diventa sempre più apprezzato dal pubblico, si aggiunge ben presto un nuovo membro, il talentuoso chitarrista Paul McCartney.

Il futuro artistico del giovane John comincia a delinearsi sempre più precisamente, ma nuove rivelazioni riguardo il passato della sua famiglia porteranno a una tragedia che non potrà evitare...



Nowhere Boy: Il trailer del film

L'ultima volta che vidi Parigi (Drammatico, Sentimentale) in onda su Warner TV alle ore 21.30, un film di Richard Brooks, con Elizabeth Taylor, Van Johnson, Walter Pidgeon, Donna Reed, Eva Gabor, Roger Moore, Kurt Kasznar, George Dolenz, Sandy Descher, Celia Lovsky, Peter Leeds, John Doucette e Odette Myrtil.



La trama del film: Nei giorni della liberazione di Parigi, il tenente americano Charles Wills ha l'occasione di conoscere Elena, figlia di persone benestanti, che vivono con larghezza di mezzi. Elena, ragazza di temperamento allegro, amante dei divertimenti, s'innamora di lui ed lui la sposa. Dalla loro unione nasce una bambina, Vicki, che i genitori amano teneramente. Ma la vita coniugale, cominciata sotto i migliori auspici, ben presto si fa difficile. Charles, che è uno scrittore, vede deluse le sue speranze di successo: egli ottiene un posto, ma lo stipendio non basta per condurre quella vita signorile cui sono abituati. Charles è avvilito ed Elena, che si sente trascurata dal marito, subisce il fascino di un mediocre campione di tennis e si dichiara disposta al divorzio, ma il giovanotto non ne vuol sapere. Da parte sua, Charles s'è messo a corteggiare una miliardaria americana...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

