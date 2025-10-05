Stasera in TV: Film da vedere Domenica 5 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 5 Ottobre 2025

Ma cosa ci dice il cervello

Commedia, 2019, durata: 100 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Riccardo Milani

con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Alessandro Roja, Claudia Pandolfi, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Emanuele D'Ambrosio e Carla Signoris.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/ma-cosa-ci-dice-il-cervello/55076/video/?vid=31523" title="Ma cosa ci dice il cervello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Ma cosa ci dice il cervello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Uncharted

Azione, Avventura, 2022, durata: 116 min

in onda alle 21:04 su 20

un film di Ruben Fleischer

con Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Steven Waddington e Pingi Moli.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/uncharted/50817/video/?vid=37981" title="Uncharted: Final Trailer Italiano del Film - HD">Uncharted: Final Trailer Italiano del Film - HD</a>

Potenza virtuale

Azione, Commedia, Fantascienza, Poliziesco, 1997, durata: 99 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Antonio Margheriti

con Terence Hill, Marvelous Marvin Hagler, Giselle Blondet, Jennifer Martinez, Stephen Edward, Jacqueline Solomon, Tommy Lane, Glenn Scherer, Andy Horne e Dennis Neal.



Wedding Every Weekend

Commedia, Sentimentale, 2020, durata: 84 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Kevin Fair

con Kimberley Sustad, Paul Campbell, Brandi Alexander, Jaime M. Callica, Mark Gash, Malcolm Stewart, Carmel Amit e Makayla Moore.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/wedding-every-weekend/62782/video/?vid=42224" title="Wedding Every Weekend: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Wedding Every Weekend: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Il colore della libertà

Drammatico, 2020, durata: 106 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Barry Alexander Brown

con Lucas Till, Lex Scott Davis, Lucy Hale, Jake Abel, Shamier Anderson, Cedric the Entertainer, Brian Dennehy, Chaka Forman, Dexter Darden e Matt William Knowles.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-colore-della-liberta/61345/video/?vid=37683" title="Il Colore della libertà: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Il Colore della libertà: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Cuori ribelli

Avventura, Drammatico, Sentimentale, 1992, durata: 140 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Ron Howard

con Tom Cruise, Nicole Kidman, Thomas Gibson, Robert Prosky, Barbara Babcock, Cyril Cusack, Eileen Pollock, Colm Meaney e Michelle Johnson.



Il Cliente

Thriller, 1994, durata: 120 min

in onda alle 21:15 su La7

un film di Joel Schumacher

con Susan Sarandon, Tommy Lee Jones, Mary-Louise Parker, Anthony LaPaglia, J.T. Walsh, Anthony Edwards, Brad Renfro, Will Patton, Bradley Whitford, Anthony Heald, Kim Coates, Kimberly Scott e Ossie Davis.

Terapia d'urto

Commedia, 2003, durata: 106 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Peter Segal

con Jack Nicholson, Adam Sandler, Marisa Tomei, Luis Guzmán, Allen Covert, Lynne Thigpen, Kurt Fuller, Jonathan Loughran, Krista Allen, January Jones, Woody Harrelson, John Turturro e Heather Graham.

2 single a nozze

Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 119 min

in onda alle 21:17 su TwentySeven

un film di David Dobkin

con Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Christopher Walken, Isla Fisher, Jane Seymour, Bradley Cooper, Henry Gibson, Ron Canada, Keir O'Donnell, Ellen Albertini Dow e Jennifer Alden.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/2-single-a-nozze/16/video/?vid=46030" title="2 Single a Nozze: Il Trailer Ufficiale del Film con Owen Wilson e Vince Vaughn - HD">2 Single a Nozze: Il Trailer Ufficiale del Film con Owen Wilson e Vince Vaughn - HD</a>



Mandrake

Horror, Thriller, 2022, durata: 85 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Lynne Davison

con Deirdre Mullins, Derbhle Crotty, Jude Hill, Paul Kennedy, Seamus O'Hara, Ian Beattie e Roisin Gallagher.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/mandrake/67855/video/?vid=48075" title="Mandrake: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Mandrake: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

I Delitti del BarLume - Gatte da pelare

Giallo, Commedia, 2025, durata: 100 min

in onda alle 21:30 su TV8

un film di Roan Johnson

con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Marcello Marziali, Atos Davini, Massimo Paganelli, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/i-delitti-del-barlume-gatte-da-pelare/66678/video/?vid=46314" title="I Delitti del BarLume - Gatte da Pelare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">I Delitti del BarLume - Gatte da Pelare: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Exodus: Dei e Re

Azione, Avventura, Drammatico, 2014, durata: 150 min

in onda alle 21:40 su Tv 2000

un film di Ridley Scott

con Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul, Ben Mendelsohn, María Valverde, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, Hiam Abbass, Isaac Andrews, Ewen Bremner, Indira Varma, Golshifteh Farahani e Ghassan Massoud.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/exodus-dei-e-re/50195/video/?vid=16733" title="Exodus - Dei e Re: Nuovo trailer italiano - HD">Exodus - Dei e Re: Nuovo trailer italiano - HD</a>



