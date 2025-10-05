TGCom24
Home | Cinema | News | Stasera in TV: Film da vedere Domenica 5 Ottobre, in prima serata
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 5 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Domenica 5 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 5 Ottobre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 5 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 5 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 5 Ottobre 2025

  • Ma cosa ci dice il cervello
    Commedia, 2019, durata: 100 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Riccardo Milani
    con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Alessandro Roja, Claudia Pandolfi, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Emanuele D'Ambrosio e Carla Signoris.


  • Uncharted
    Azione, Avventura, 2022, durata: 116 min
    in onda alle 21:04 su 20
    un film di Ruben Fleischer
    con Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Steven Waddington e Pingi Moli.


  • Potenza virtuale
    Azione, Commedia, Fantascienza, Poliziesco, 1997, durata: 99 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Antonio Margheriti
    con Terence Hill, Marvelous Marvin Hagler, Giselle Blondet, Jennifer Martinez, Stephen Edward, Jacqueline Solomon, Tommy Lane, Glenn Scherer, Andy Horne e Dennis Neal.

  • Wedding Every Weekend
    Commedia, Sentimentale, 2020, durata: 84 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Kevin Fair
    con Kimberley Sustad, Paul Campbell, Brandi Alexander, Jaime M. Callica, Mark Gash, Malcolm Stewart, Carmel Amit e Makayla Moore.


  • Il colore della libertà
    Drammatico, 2020, durata: 106 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Barry Alexander Brown
    con Lucas Till, Lex Scott Davis, Lucy Hale, Jake Abel, Shamier Anderson, Cedric the Entertainer, Brian Dennehy, Chaka Forman, Dexter Darden e Matt William Knowles.


  • Cuori ribelli
    Avventura, Drammatico, Sentimentale, 1992, durata: 140 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Ron Howard
    con Tom Cruise, Nicole Kidman, Thomas Gibson, Robert Prosky, Barbara Babcock, Cyril Cusack, Eileen Pollock, Colm Meaney e Michelle Johnson.

  • Il Cliente
    Thriller, 1994, durata: 120 min
    in onda alle 21:15 su La7
    un film di Joel Schumacher
    con Susan Sarandon, Tommy Lee Jones, Mary-Louise Parker, Anthony LaPaglia, J.T. Walsh, Anthony Edwards, Brad Renfro, Will Patton, Bradley Whitford, Anthony Heald, Kim Coates, Kimberly Scott e Ossie Davis.

  • Terapia d'urto
    Commedia, 2003, durata: 106 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di Peter Segal
    con Jack Nicholson, Adam Sandler, Marisa Tomei, Luis Guzmán, Allen Covert, Lynne Thigpen, Kurt Fuller, Jonathan Loughran, Krista Allen, January Jones, Woody Harrelson, John Turturro e Heather Graham.

  • 2 single a nozze
    Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 119 min
    in onda alle 21:17 su TwentySeven
    un film di David Dobkin
    con Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Christopher Walken, Isla Fisher, Jane Seymour, Bradley Cooper, Henry Gibson, Ron Canada, Keir O'Donnell, Ellen Albertini Dow e Jennifer Alden.


  • Mandrake
    Horror, Thriller, 2022, durata: 85 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Lynne Davison
    con Deirdre Mullins, Derbhle Crotty, Jude Hill, Paul Kennedy, Seamus O'Hara, Ian Beattie e Roisin Gallagher.


  • I Delitti del BarLume - Gatte da pelare
    Giallo, Commedia, 2025, durata: 100 min
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di Roan Johnson
    con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Marcello Marziali, Atos Davini, Massimo Paganelli, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi.


  • Exodus: Dei e Re
    Azione, Avventura, Drammatico, 2014, durata: 150 min
    in onda alle 21:40 su Tv 2000
    un film di Ridley Scott
    con Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul, Ben Mendelsohn, María Valverde, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, Hiam Abbass, Isaac Andrews, Ewen Bremner, Indira Varma, Golshifteh Farahani e Ghassan Massoud.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Zootropolis 2, i registi svelano il personaggio più importante del sequel
news Cinema Zootropolis 2, i registi svelano il personaggio più importante del sequel
Springsteen - Liberami dal nulla, Jeremy Allen White si pente di non aver consultato Timothée Chalamet e Austin Butler
news Cinema Springsteen - Liberami dal nulla, Jeremy Allen White si pente di non aver consultato Timothée Chalamet e Austin Butler
Kiss Of The Spider Woman, Jennifer Lopez rivela la più grande difficoltà sul set
news Cinema Kiss Of The Spider Woman, Jennifer Lopez rivela la più grande difficoltà sul set
Tron: Ares, Jared Leto, Jodie Turner-Smith e il regista: "Per un'IA al servizio dell'essere umano", la nostra videointervista
intervista Cinema Tron: Ares, Jared Leto, Jodie Turner-Smith e il regista: "Per un'IA al servizio dell'essere umano", la nostra videointervista
Il destino di un cavaliere, Paul Bettany rivela il motivo per cui non ha più guardato il suo film
news Cinema Il destino di un cavaliere, Paul Bettany rivela il motivo per cui non ha più guardato il suo film
Romics 35, Ritorno al Futuro, Top Gun, ParaNorman, Frankenstein Junior di nuovo al cinema
news Cinema Romics 35, Ritorno al Futuro, Top Gun, ParaNorman, Frankenstein Junior di nuovo al cinema
3 thriller che ti terranno incollato allo schermo
news Cinema 3 thriller che ti terranno incollato allo schermo
Star Wars: 3 pianeti dei film che chiunque vorrebbe visitare (e 3 da evitare come la peste)
news Cinema Star Wars: 3 pianeti dei film che chiunque vorrebbe visitare (e 3 da evitare come la peste)
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Una Notte da Dottore
Vermin
Cuori ribelli
Il Colore della libertà
Il cliente
Terapia d'urto
Le Mans '66 - La Grande Sfida
2 Single a Nozze
Mandrake
Uncharted
I Delitti del BarLume - Gatte da Pelare
Film stasera in TV