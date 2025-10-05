Stasera in TV: Film da vedere Domenica 5 Ottobre, in prima serata
Stasera in TV, Domenica 5 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 5 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 5 Ottobre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 5 Ottobre 2025
-
Ma cosa ci dice il cervello
Commedia, 2019, durata: 100 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Riccardo Milani
con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Alessandro Roja, Claudia Pandolfi, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Emanuele D'Ambrosio e Carla Signoris.
-
Uncharted
Azione, Avventura, 2022, durata: 116 min
in onda alle 21:04 su 20
un film di Ruben Fleischer
con Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle, Steven Waddington e Pingi Moli.
-
Potenza virtuale
Azione, Commedia, Fantascienza, Poliziesco, 1997, durata: 99 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Antonio Margheriti
con Terence Hill, Marvelous Marvin Hagler, Giselle Blondet, Jennifer Martinez, Stephen Edward, Jacqueline Solomon, Tommy Lane, Glenn Scherer, Andy Horne e Dennis Neal.
-
Wedding Every Weekend
Commedia, Sentimentale, 2020, durata: 84 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Kevin Fair
con Kimberley Sustad, Paul Campbell, Brandi Alexander, Jaime M. Callica, Mark Gash, Malcolm Stewart, Carmel Amit e Makayla Moore.
-
Il colore della libertà
Drammatico, 2020, durata: 106 min
in onda alle 21:10 su Rai Storia
un film di Barry Alexander Brown
con Lucas Till, Lex Scott Davis, Lucy Hale, Jake Abel, Shamier Anderson, Cedric the Entertainer, Brian Dennehy, Chaka Forman, Dexter Darden e Matt William Knowles.
-
Cuori ribelli
Avventura, Drammatico, Sentimentale, 1992, durata: 140 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di Ron Howard
con Tom Cruise, Nicole Kidman, Thomas Gibson, Robert Prosky, Barbara Babcock, Cyril Cusack, Eileen Pollock, Colm Meaney e Michelle Johnson.
-
Il Cliente
Thriller, 1994, durata: 120 min
in onda alle 21:15 su La7
un film di Joel Schumacher
con Susan Sarandon, Tommy Lee Jones, Mary-Louise Parker, Anthony LaPaglia, J.T. Walsh, Anthony Edwards, Brad Renfro, Will Patton, Bradley Whitford, Anthony Heald, Kim Coates, Kimberly Scott e Ossie Davis.
-
Terapia d'urto
Commedia, 2003, durata: 106 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Peter Segal
con Jack Nicholson, Adam Sandler, Marisa Tomei, Luis Guzmán, Allen Covert, Lynne Thigpen, Kurt Fuller, Jonathan Loughran, Krista Allen, January Jones, Woody Harrelson, John Turturro e Heather Graham.
-
2 single a nozze
Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 119 min
in onda alle 21:17 su TwentySeven
un film di David Dobkin
con Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Christopher Walken, Isla Fisher, Jane Seymour, Bradley Cooper, Henry Gibson, Ron Canada, Keir O'Donnell, Ellen Albertini Dow e Jennifer Alden.
-
Mandrake
Horror, Thriller, 2022, durata: 85 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Lynne Davison
con Deirdre Mullins, Derbhle Crotty, Jude Hill, Paul Kennedy, Seamus O'Hara, Ian Beattie e Roisin Gallagher.
-
I Delitti del BarLume - Gatte da pelare
Giallo, Commedia, 2025, durata: 100 min
in onda alle 21:30 su TV8
un film di Roan Johnson
con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Marcello Marziali, Atos Davini, Massimo Paganelli, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi.
-
Exodus: Dei e Re
Azione, Avventura, Drammatico, 2014, durata: 150 min
in onda alle 21:40 su Tv 2000
un film di Ridley Scott
con Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul, Ben Mendelsohn, María Valverde, Sigourney Weaver, Ben Kingsley, Hiam Abbass, Isaac Andrews, Ewen Bremner, Indira Varma, Golshifteh Farahani e Ghassan Massoud.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv