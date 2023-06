Stasera in TV: Film da vedere Domenica 4 Giugno, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 4 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 4 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 4 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 4 Giugno 2023

L'ultima eclissi (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Taylor Hackford, con Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, Judy Parfitt, Christopher Plummer, David Strathairn, Eric Bogosian, John C. Reilly, Kelly Burnett, Roy Cooper, Tom Gallant, Weldon Allen, Wayne Robson, Bob Gunton, Ruth Marshall e Ellen Muth.



La trama del film : La trentacinquenne Selena St. George, affermata giornalista di New York, deve tornare nel natio Maine per incontrare la madre, Dolores Claiborne, sospettata per l'omicidio di Vera Donovan, l'anziana e ricca signora che assisteva da anni. Tutto sembra contro di lei: le circostanze; il portalettere che entrando l'ha trovata con un mattarello in mano china sulla defunta; il testamento a suo favore che è determinante per l'irriducibile investigatore John Mackey, che vent'anni prima ha tentato invano di farla incriminare per la morte del marito Joe St. George. Difficile la convivenza tra la figlia dura e chiusa e la madre che è invece vissuta solo per lei, come riemerge dai ricordi, col marito ubriacone che la picchiava e che molestava la giovane figlia. Dolores ricorda anche quando venne assunta dall'altezzosa Vera, rimasta presto vedova, che l'ha voluta stabilmente in casa. Le umiliazioni, il freddo; le mani screpolate: tutto Dolores ha sopportato per risparmaire e far studiare la figlia...

Il Caso Collini (Drammatico, Thriller) in onda su Rai Storia alle ore 21.10 , un film di Marco Kreuzpaintner, con Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach, Franco Nero, Manfred Zapatka, Jannis Niewöhner, Rainer Bock, Catrin Striebeck, Peter Prager, Hannes Wegener e Falk Rockstroh.



La trama del film : Il film racconta la storia di un omicidio, quello di Jean-Baptiste Meyer, un uomo di 85 anni e noto e rispettato industriale. L'uomo sembra essere stato ucciso senza un movente effettivo, ma viene incolpato del misfatto un operaio, Fabrizio Collini, di recente andato in pensione. Della difesa dell'uomo se ne occupa il legale Caspar Leinen, un giovane alle prime armi, che conosceva Meyer; l'avvocato durante l'adolescenza ha avuto una relazione con la nipote dell'imprenditore.

Il giovane difensore si ritroverà coinvolto in una cospirazione, che darà vita a un grande scandalo giudiziario...



Il Caso Collini: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Edie (Commedia, Drammatico, Avventura) in onda su Tv 2000 alle ore 21.20 , un film di Simon Hunter, con Sheila Hancock, Kevin Guthrie, Paul Brannigan, Amy Manson, Wendy Morgan, Donald Pelmear, Rachael Keiller, Daniela Bräuer, Christopher Dunne, Tori Butler-Hart, Tanya Winsor e Sallyann Fellowes.



La trama del film : Il film vede protagonista Edith Moore, un'anziana signora che ha superato gli 80 anni.

Donna dal carattere scontroso, Edit è amareggiata dalla vita che ha condotto e che le ha lasciato in eredità molti rimpianti.

Rimasta vedova da pochi mesi, i rapporti da sempre tesi con sua figlia Nancy sono peggiorati, soprattutto ora che la donna ha deciso di metterla in una casa di riposo, convinta, nonostante le proteste dell'anziana madre, che Edith non è più in grado di cavarsela da sola.

Per quest'ultima, la decisione della figlia è come una condanna, come se fosse l'inizio della fine. Decide così di ribellarsi al suo destino e di realizzare quello che è stato sempre il sogno della sua vita, partire per quell'avventura che suo marito George le ha sempre impedito di intraprendere: la scalata del Monte Suilven nelle Highland scozzesi.

Giunta ai piedi della montagna, Edith si rende però conto che una scalata in solitaria sarebbe davvero un'impresa impossibile per lei. Decide così di avvalersi dell'aiuto di Jonny, un giovane uomo della regione. Tra i due nascerà un'inattesa amicizia e sarà l'inizio di un'avventura che cambierà la vita della donna...



Edie: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Il Miglio Verde (Drammatico) in onda su Rete 4 alle ore 21.25, un film di Frank Darabont, con Tom Hanks, Gary Sinise, Barry Pepper, Jeffrey DeMunn, Michael Clarke Duncan, David Morse, Dabbs Greer, Doug Hutchison, Bonnie Hunt, Michael Jeter, Patricia Clarkson, Eve Brent, James Cromwell, Sam Rockwell, William Sadler, Harry Dean Stanton, Scotty Leavenworth e Graham Greene.



La trama del film: Il protagonista della vicenda è Paul Edgecombe, la cui vita è completamente stravolta dall’incontro con il detenuto John Coffey. Nel 1935 Paul lavora presso il Miglio Verde, soprannome del braccio della morte di Cold Mountain. Accusato di aver ucciso due gemelline, John viene condannato alla pena capitale ed è incarcerato nel Miglio. Nonostante la sua stazza gigantesca, l'uomo è molto scosso e impaurito e questo spinge Paul a non credere che possa essere del tutto malvagio. Mentre il perfido e sadico collega Percy Wetmore tortura chiunque gli capiti a tiro, Coffey si mostra gentile con tutti e salva un piccolo topolino, in seguito adottato dal detenuto Del.

I continui soprusi di Percy spingono Paul a stringere un patto con l’odioso colllega...



Il Miglio Verde: il trailer del film

