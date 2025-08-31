TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Domenica 31 Agosto, in prima serata

Stasera in TV, Domenica 31 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 31 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 31 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 31 Agosto 2025

  • Il Secondo Tragico Fantozzi
    genere: Commedia, Comico, anno: 1976, durata: 110 min
    in onda alle 21:00 su CINE34
    un film di Luciano Salce con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Ugo Bologna, Mauro Vestri, Plinio Fernando, Antonino Faà di Bruno, Nietta Zocchi, Paolo Paoloni e Giuseppe Anatrelli.


  • Spencer
    genere: Drammatico, Biografico, anno: 2021, durata: 117 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Pablo Larraín con Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Farthing, Sean Harris, Sally Hawkins, Jack Nielen, Freddie Spry, Stella Gonet, Richard Sammel e Elizabeth Berrington.


  • L'armata Brancaleone
    genere: Commedia, Storico, anno: 1966, durata: 120 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Mario Monicelli con Vittorio Gassman, Catherine Spaak, Gian Maria Volonté, Maria Grazia Buccella, Barbara Steele e Enrico Maria Salerno.

  • Record di mezza estate
    genere: Drammatico, Sentimentale, anno: 2012, durata: 90 min
    in onda alle 21:10 su TV2000
    un film di Karola Hattop con Axel Milberg, Ann-Kathrin Kramer, Ludwig Skuras, Greta Galisch de Palma, Kari Hevossaari, Marcus Hägg, Sabine Vitua, Jorma Markkula e Francesco Martini.

  • Le Regine del Crimine
    genere: Azione, Drammatico, Thriller, anno: 2019, durata: 102 min
    in onda alle 21:11 su Canale 20
    un film di Andrea Berloff con Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss, James Badge Dale, Domhnall Gleeson, Margo Martindale, Common, Bill Camp, Brian d'Arcy James, Wayne Duvall, Tina Benko, Pamela Dunlap, John Sharian e E.J. Bonilla.


  • Due Fratelli
    genere: Avventura, Drammatico, Family, anno: 2004, durata: 109 min
    in onda alle 21:14 su Twenty Seven
    un film di Jean-Jacques Annaud con Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Freddie Highmore, Oanh Nguyen, Philippine Leroy-Beaulieu e Moussa Maaskri.


  • Michael Collins
    genere: Drammatico, Biografico, Storico, anno: 1996, durata: 132 min
    in onda alle 21:15 su Iris
    un film di Neil Jordan conLiam Neeson, Julia Roberts, Aidan Quinn, Alan Rickman, Ian Hart, Stephen Rea, Brendan Gleeson, Sean McGinley, Jonathan Rhys Meyers, Stuart Graham, Richard Ingram, Gary Whelan, Owen Roe, Gerard McSorley, Roman McCairbre, Martin Murphy, Owen O'Neill, Ger O'Leary, Frank O'Sullivan, John Kenny, Frank Laverty, Liam D'Staic e Michael Dwyer.


  • Tu la conosci Claudia?
    genere: Commedia, anno: 2004, durata: 104 min
    in onda alle 21:15 su Italia 1
    un film di Massimo Venier con Aldo, Giovanni, Giacomo, Paola Cortellesi, Sandra Ceccarelli, Rossy de Palma, Marco Messeri, Ottavia Piccolo, Saturno Brioschi, Max Pisu e Silvana Fallisi.


  • Diana - La storia segreta di Lady D
    genere: Biografico, Drammatico, Sentimentale, anno: 2013, durata: 113 min
    in onda alle 21:15 su La7
    un film di Oliver Hirschbiegel con Naomi Watts, Naveen Andrews, Douglas Hodge, Geraldine James, Juliet Stevenson, Charles Edwards, Cas Anvar e Laurence Belcher.


  • Rodeo
    genere: Drammatico, anno: 2022, durata: 105 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Lola Quivoron con Julie Ledru, Yannis Lafki, Antonia Buresi, Cody Schroeder, Louis Sotton, Junior Correia, Ahmed Hamdi, Dave Nsaman, Mustapha Dianka, Mohamed Bettahar, Chris Makodi e Gianni Caira.


  • Un figlio all'improvviso
    genere: Commedia, anno: 2017, durata: 85 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Vincent Lobelle e Sebastien Thiery con Christian Clavier, Catherine Frot, Sebastien Thiery, Pascale Arbillot, Hervé Pierre, Benoît Tachoires, Claudine Vincent e Jeanne Rosa.


  • The Core
    genere: Azione, Drammatico, Fantascienza, Thriller, anno: 2003, durata: 91 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Jon Amiel con Aaron Eckhart, Hilary Swank, Nicole Leroux, Delroy Lindo, Stanley Tucci, DJ Qualls, Tchéky Karyo, Bruce Greenwood, Alfre Woodard e Richard Jenkins.

  • Un'estate a Mykonos
    genere: Sentimentale, anno: 2020, durata: 90 min
    in onda alle 21:20 su Rai Premium
    un film di Jophi Ries con Valerie Huber, Daniel Rodic, Ann-Kathrin Kramer, Michael Fitz, Nina Kronjäger, Deniz Arora e Sarah Melis.

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

