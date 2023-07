Stasera in TV: Film da vedere Domenica 30 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 30 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 30 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 30 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 30 Luglio 2023

Ghost Rider - Spirito di vendetta (Azione, Fantasy, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Mark Neveldine e Brian Taylor, con Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Violante Placido, Christopher Lambert, Johnny Whitworth, Fergus Riordan, Jacek Koman e Vincent Regan.



La trama del film : Dopo aver stretto un patto con Mefistofele e aver salvato la donna amata, Johnny Driver ha deciso di allontanarsi dai suoi affetti per imparare a controllare i suoi nuovi poteri da Ghost Rider.

Mentre si trova in Europa, il monaco francese Moreau lo contatta, chiedendogli di salvare la misteriosa Nadya e suo figlio Danny in cambio dell’annullamento della maledizione che incombe su lui. Sedotto dalla proposta, Johnny si vede costretto ad accettare il nuovo patto.

Sfortunatamente anche qualcun altro sta cercando i due fuggitivi. Si tratta del mercenario Ray Carrigan, al servizio dello spietato Roarke, che vuole rapire il bambino così da poter utilizzare i suoi innati poteri per scopi oscuri...



Ghost Rider - Spirito di vendetta: Il trailer italiano del film

(Azione, Fantasy, Thriller) , un film di Mark Neveldine e Brian Taylor, con Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Violante Placido, Christopher Lambert, Johnny Whitworth, Fergus Riordan, Jacek Koman e Vincent Regan. : Dopo aver stretto un patto con Mefistofele e aver salvato la donna amata, Johnny Driver ha deciso di allontanarsi dai suoi affetti per imparare a controllare i suoi nuovi poteri da Ghost Rider. Mentre si trova in Europa, il monaco francese Moreau lo contatta, chiedendogli di salvare la misteriosa Nadya e suo figlio Danny in cambio dell’annullamento della maledizione che incombe su lui. Sedotto dalla proposta, Johnny si vede costretto ad accettare il nuovo patto. Sfortunatamente anche qualcun altro sta cercando i due fuggitivi. Si tratta del mercenario Ray Carrigan, al servizio dello spietato Roarke, che vuole rapire il bambino così da poter utilizzare i suoi innati poteri per scopi oscuri...



Il Caso Spotlight (Drammatico) in onda su Rai Storia alle ore 21.15 , un film di Tom McCarthy, con Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Michael Keaton, Stanley Tucci, Liev Schreiber, Billy Crudup, John Slattery, Len Cariou e Jamey Sheridan.



La trama del film : Nel 2001 Marty Baron si traferisce da Miami e diventa direttore del Boston Globe. L'uomo è deciso a far tornare alla ribalta la testata giornalistica. Liberandosi dei comuni e ripetitivi casi che vengono trattati in redazione, Marty forma una squadra per indagare sugli abusi di un sacerdote.

Nella squadra "Spotlight" ci sono Ben Bradlee Jr., il caporedattore Walter Robinson, i cronisti Mike Rezendes, Sacha Pfeiffer e l’esperto informatico Matt Carol.

Convinto che il cardinale di Boston sia il responsabile dell'insabbiamento degli abusi sui minori, Marty chiede ai giornalisti di indagare più a fondo, portando alla luce uno dei casi più scandalosi della storia di Boston.

Rendere note le ricerche e le verità sull'enorme caso di pedofilia rischia di mettere in crisi tutto il team. Tutti, infatti, sono consapevoli che di lì a poco si scontreranno con la potenza della Chiesa cattolica di Roma. Gli intrepidi giornalisti, tuttavia, non sono eroi senza macchia, pronti ad immolarsi per amore della verità: qualcuno tra loro, infatti, era già a conoscenza dell'intricato intreccio tra i religiosi e il governo, ma aveva preferito ignorare le prove in passato...



Il Caso Spotlight: Il trailer italiano del film - HD

(Drammatico) , un film di Tom McCarthy, con Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Michael Keaton, Stanley Tucci, Liev Schreiber, Billy Crudup, John Slattery, Len Cariou e Jamey Sheridan. : Nel 2001 Marty Baron si traferisce da Miami e diventa direttore del Boston Globe. L'uomo è deciso a far tornare alla ribalta la testata giornalistica. Liberandosi dei comuni e ripetitivi casi che vengono trattati in redazione, Marty forma una squadra per indagare sugli abusi di un sacerdote. Nella squadra "Spotlight" ci sono Ben Bradlee Jr., il caporedattore Walter Robinson, i cronisti Mike Rezendes, Sacha Pfeiffer e l’esperto informatico Matt Carol. Convinto che il cardinale di Boston sia il responsabile dell'insabbiamento degli abusi sui minori, Marty chiede ai giornalisti di indagare più a fondo, portando alla luce uno dei casi più scandalosi della storia di Boston. Rendere note le ricerche e le verità sull'enorme caso di pedofilia rischia di mettere in crisi tutto il team. Tutti, infatti, sono consapevoli che di lì a poco si scontreranno con la potenza della Chiesa cattolica di Roma. Gli intrepidi giornalisti, tuttavia, non sono eroi senza macchia, pronti ad immolarsi per amore della verità: qualcuno tra loro, infatti, era già a conoscenza dell'intricato intreccio tra i religiosi e il governo, ma aveva preferito ignorare le prove in passato...



Ted Bundy - Fascino Criminale (Biografico, Drammatico) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Joe Berlinger, con Zac Efron, Lily Collins, Haley Joel Osment, Kaya Scodelario, John Malkovich, Jim Parsons, Jeffrey Donovan, Angela Sarafyan, Brian Geraghty, Dylan Baker, Joe Berlinger e Terry Kinney.



La trama del film : Nel 1969 Ted Bundy e Liz Kendall iniziano un'appassionata storia d'amore che viene bruscamente sconvolta nel 1975, quando Ted viene arrestato con l'accusa di aver rapito e ucciso alcune donne tra lo stato Washington e l’Oregon.

Carol DaRonch riconosce Bundy tra i sospettati e lo accusa di essere il colpevole del suo tentato omicidio.

Liz è profondamente turbata dall’arresto ma l'uomo le giura di non essere implicato nei crimini, affermando che Carol sia stata influenzata dalla polizia. Nel 1977, Ted viene accusato dell’omicidio di Caryn Campbell e decide di rappresentare sé stesso in aula, senza l’ausilio di un avvocato.

Libero da catene e manette, così come vuole la procedura, l'uomo riesce a fuggire e viene recuperato sei giorni dopo tra i boschi di Aspen. Dopo essere caduta nella spirale dell'alcolismo, Liz decide di lasciare Ted, nonostante una parte di lei voglia credere alle giustificazioni dell’uomo.

Bundy, intanto, è riuscito ad ammaliare molte donne con il suo incredibile carisma ed ha un folto seguito di sostenitrici. Tra le sue più accanite fans, c’è la vecchia amica Carole Ann Boone che si trasferisce in Florida per sostenere il sospettato.

Quando emergono nuove prove circostanziali, la corte cerca un patteggiamento ma Ted rifiuta categoricamente di dichiararsi colpevole. Bundy, ammirato e acclamato dal pubblico femminile, riesce nuovamente a fuggire...



Ted Bundy - Fascino Criminale: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Biografico, Drammatico) , un film di Joe Berlinger, con Zac Efron, Lily Collins, Haley Joel Osment, Kaya Scodelario, John Malkovich, Jim Parsons, Jeffrey Donovan, Angela Sarafyan, Brian Geraghty, Dylan Baker, Joe Berlinger e Terry Kinney. : Nel 1969 Ted Bundy e Liz Kendall iniziano un'appassionata storia d'amore che viene bruscamente sconvolta nel 1975, quando Ted viene arrestato con l'accusa di aver rapito e ucciso alcune donne tra lo stato Washington e l’Oregon. Carol DaRonch riconosce Bundy tra i sospettati e lo accusa di essere il colpevole del suo tentato omicidio. Liz è profondamente turbata dall’arresto ma l'uomo le giura di non essere implicato nei crimini, affermando che Carol sia stata influenzata dalla polizia. Nel 1977, Ted viene accusato dell’omicidio di Caryn Campbell e decide di rappresentare sé stesso in aula, senza l’ausilio di un avvocato. Libero da catene e manette, così come vuole la procedura, l'uomo riesce a fuggire e viene recuperato sei giorni dopo tra i boschi di Aspen. Dopo essere caduta nella spirale dell'alcolismo, Liz decide di lasciare Ted, nonostante una parte di lei voglia credere alle giustificazioni dell’uomo. Bundy, intanto, è riuscito ad ammaliare molte donne con il suo incredibile carisma ed ha un folto seguito di sostenitrici. Tra le sue più accanite fans, c’è la vecchia amica Carole Ann Boone che si trasferisce in Florida per sostenere il sospettato. Quando emergono nuove prove circostanziali, la corte cerca un patteggiamento ma Ted rifiuta categoricamente di dichiararsi colpevole. Bundy, ammirato e acclamato dal pubblico femminile, riesce nuovamente a fuggire...



Quando un padre (Drammatico) in onda su Canale 5 alle ore 21.20, un film di Mark Williams, con Gerard Butler, Willem Dafoe, Alfred Molina, Gretchen Mol, Dustin Milligan, Alison Brie, Kathleen Munroe, Julia Butters e Anupam Kher.



La trama del film: Il "cacciatore di teste" Dane Jensen pensa che il modo migliore per prendersi cura della propria famiglia sia guadagnare più denaro possibile. Perciò si lancia anima e corpo nel lavoro, rinunciando alla sua etica in nome del guadagno economico e al tempo di qualità con moglie e figli in nome di una carriera in ascesa. A poco a poco si aliena dal nucleo familiare, incapace di instaurare una connessione emotiva con i figli, fino a quando il maggiore, Ryan, di dieci anni, non si ammala gravemente. Il ribaltamento dei valori che ne consegue getterà Dane in una crisi profonda.

Nel cast anche Alison Brie, come affascinante rivale sul lavoro del protagonista, Willem Dafoe nei panni dello spietato manager della società di recruitment per la quale lavora e Alfred Molina, che interpreta un anziano ingegnere ormai ritiratosi a vita privata. Tutti e tre, per ragioni diverse, non faranno che aumentare le preoccupazioni del povero Jensen...



Ritorno al Futuro 3: Il Trailer Ufficiale del Film

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv