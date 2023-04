Stasera in TV: Film da vedere Domenica 30 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 30 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 30 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 30 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 30 Aprile 2023

Cake (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Daniel Barnz, con Jennifer Aniston, Anna Kendrick, Britt Robertson, Sam Worthington, Adriana Barraza, Lucy Punch, Chris Messina, William H. Macy, Mamie Gummer, Misty Upham, Felicity Huffman, Rose Abdoo, Ashley Crow, Pepe Serna e Julio Oscar Mechoso.



La trama del film : Claire Simmons soffre. Il suo dolore fisico è evidente dalle cicatrici che segnano il suo corpo e dal modo in cui si trascina in giro, sussultando a ogni tentativo di fare un passo. Non è brava nemmeno a nascondere il suo dolore interno, quello che le portano le sue emozioni. Spinta fino al punto dell'insulto violento, la rabbia di Claire ribolle in quasi tutte le sue interazioni con gli altri. E' stata allontanata da suo marito, dai suoi amici; anche il suo gruppo di supporto sul dolore cronico l'ha buttata fuori. L'unica persona rimasta nell'altrimenti solitaria esistenza di Claire è la sua badante e domestica, Silvana, che poco sopporta il bisogno di liquori e pillole del suo capo. Ma il suicidio di Nina, uno dei membri del gruppo di supporto, fa giungere in lei una nuova ossessione. Facendosi continue domande sulla morte di una donna che conosceva a malapena, Claire esplora il confine fra vita e morte, abbandono e cuore spezzato, pericolo e salvezza. Mentre si insinua nella vita del marito di Nina e del figlio che la donna ha lasciato, Claire forse troverà un modo di salvare se stessa...



Cake: Il trailer italiano del film - HD

10 giorni senza mamma (Commedia) in onda su Cine34 alle ore 21 , un film di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Matteo Castellucci, Bianca Usai, Diana Del Bufalo, Niccolò Senni e Antonio Catania.



La trama del film : Il film segue la storia di Carlo, di sua moglie Giulia e dei loro tre figli: la tredicenne Camilla, in piena crisi adolescenziale, Tito di 10 anni, furbetto e dispettoso, e Bianca, una peperina di 2 anni.

Carlo è il responsabile delle risorse umane della Family Market, una catena di supermercati, mentre Giulia è un ex avvocato che ha lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia. La donna però, stanca ed esasperata dalla routine quotidiana e dalla mancanza del marito, sempre preso dal lavoro, annuncia inaspettatamente di voler partire con la sorella per una vacanza rilassante a Cuba. Lascia a Carlo la gestione familiare, consegnandogli un calendario con le attività dei bambini per i successivi 10 giorni e i consigli per affrontare le difficoltà quotidiane. Carlo si ritrova così a relazionarsi con dei figli che conosce appena...



10 giorni senza mamma: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Alpha - Un'amicizia forte come la vita (Azione, Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Albert Hughes, con Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela, Natassia Malthe, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Mercedes de la Zerda, Jens Hultén, Marcin Kowalczyk, Priya Rajaratnam, Spencer Bogaert e Patrick Flanagan.



La trama del film : Ambientato 20mila anni fa durante l'ultima Era glaciale, Alpha racconta un'avvincente storia di sopravvivenza, un viaggio di crescita e iniziazione che muove dall'improbabile alleanza tra un ragazzo e un lupo solitario.

Un giovane uomo delle caverne, rimasto ferito durante una battuta di caccia e creduto morto dai compagni, si ritrova di colpo sperduto nella natura ostile e selvaggia. Gli insegnamenti di suo padre si rivelano preziosi quando il protagonista, attaccato da un branco di lupi famelici, riesce a difendersi e a ferire il più ostinato della cucciolata. L'animale, lasciato indietro dai lupi in ritirata, condivide lo stesso destino dell'uomo e comincia perciò a seguirlo nelle peregrinazioni in cerca della strada di casa. Sul cammino li attendono ostacoli di ogni sorta, strani fenomeni, sfide impossibili attraverso le quali impareranno a fare affidamento l'uno sull'altro, ma soprattutto su loro stessi. In assenza di un leader infatti non resta che diventarne uno....



Alpha - Un'amicizia forte come la vita: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Le paludi della morte (Drammatico, Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20, un film di Ami Canaan Mann, con Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain, Chloë Grace Moretz, Stephen Graham, Jason Clarke, Annabeth Gish, Sheryl Lee, Leanne Cochran, Sean Michael Cunningham, Donna DuPlantier, Deneen Tyler, Lyle Brocato, James Landry Hébert e Marcus Lyle Brown.



La trama del film: Il film segue le vicende di Mike Souder e Brian Heigh, due agenti della omicidi di Texas City alle prese con un caso molto complicato. Si tratta dell'uccisione di una ragazzina il cui corpo è stato ritrovato nella palude dei Killing Fields. Non è l'unico omicidio nella zona: il serial killer è solito assassinare le sue vittime, donne anche molto giovani, e abbondare i cadaveri sempre nello stesso posto.

Mentre i due lavorano alle indagini, Mike decide di occuparsi di Anne, un'adolescente disadattata che ha passato parte della sua vita in un riformatorio, figlia di una prostituta che la maltratta. L’uomo sente il dovere di prendersi cura di lei e, soprattutto, di doverla proteggere. Proprio per questo la coppia di poliziotti decide un giorno di fare irruzione a casa della ragazzina, spaventando i clienti che erano lì per la madre. Tutto si complica quando anche Anne scompare, mettendo in allarme i due detective che hanno poco tempo per ritrovarla prima che diventi l'ennesimo corpo senza vita gettato nelle cosiddette paludi della morte...



Le paludi della morte: Il trailer italiano del film

