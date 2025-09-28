Stasera in TV: Film da vedere Domenica 28 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Domenica 28 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 28 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 28 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 28 Settembre 2025
Vicini di casa
Commedia, 2022, durata: 83 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Paolo Costella
con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni.
Piedone d'Egitto
Azione, Commedia, Poliziesco, 1980, durata: 108 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Steno
con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Angelo Infanti, Cinzia Monreale, Karl-Otto Alberty, Adel Adham, Mahmoud Kabil, Robert Loggia, Leopoldo Trieste, Baldwyn Dakile e Riccardo Pizzuti.
Identical Love
Sentimentale, 2021, durata: 85 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Brian Brough
con Shae Robins, Mason Mac, Shona Kay, Scott Christopher, Jillian Joy, Kealii Johnson, Joel Bishop, Renny Grames, Rick Allen, Taina Mau e Carter Brough.
Sacco e Vanzetti
Drammatico, 1971, durata: 120 min
in onda alle 21:10 su Rai Storia
un film di Giuliano Montaldo
con Gian Maria Volonté, Riccardo Cucciolla, Cyril Cusack, Rosanna Fratello, Geoffrey Keen, Milo O'Shea, William Prince e Claude Mann.
Atomica Bionda
Azione, Thriller, 2017, durata: 115 min
in onda alle 21:10 su 20
un film di David Leitch
con Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Toby Jones, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Roland Møller, Sam Hargrave, James Faulkner e Bill Skarsgård.
Sabrina
Commedia, Drammatico, Sentimentale, 1995, durata: 127 min
in onda alle 21:12 su TwentySeven
un film di Sydney Pollack
con Harrison Ford, Julia Ormond, Greg Kinnear, Nancy Marchand, John Wood, Richard Crenna, Angie Dickinson, Lauren Holly, Dana Ivey, Míriam Colón, Elizabeth Franz, Fanny Ardant e Patrick Bruel.
L'uomo che sussurrava ai cavalli
Drammatico, Sentimentale, 1998, durata: 164 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di Robert Redford
con Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill, Dianne Wiest, Scarlett Johansson, Chris Cooper, Cherry Jones, Kate Bosworth, Ty Hillman e Austin Schwarz.
L'amore infedele - Unfaithful
Drammatico, Thriller, 2002, durata: 123 min
in onda alle 21:15 su La7
un film di Adrian Lyne
con Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martinez, Erik Per Sullivan, Myra Lucretia Taylor, Michelle Monaghan, Chad Lowe e Joseph Badalucco Jr..
Boundless
Thriller, Poliziesco, 2024, durata: 121 min
in onda alle 21:20 su Rai4
un film di Ole Christian Madsen
con Ulrich Thomsen, Sofie Torp, Afshin Firouzi, Hedda Stiernstedt, Joachim Fjelstrup, Mads Reuther, Helle Fagralid, Peter Mygind, Søren Malling, Lisa Carlehed, Marina Bouras e Marie Boda.
Julie & Julia
Commedia, Drammatico, 2009, durata: 123 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Nora Ephron
con Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci, Chris Messina, Linda Emond, Helen Carey, Mary Lynn Rajskub, Jane Lynch e Vanessa Ferlito.
The Lincoln Lawyer
Drammatico, Thriller, 2011, durata: 119 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Brad Furman
con Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, Josh Lucas, John Leguizamo, Michael Peña, Bob Gunton, Frances Fisher, Bryan Cranston, William H. Macy, Pell James e Shea Whigham.
I Delitti del BarLume - Non è un paese per bimbi
Giallo, Commedia, 2024, durata: 100 min
in onda alle 21:30 su TV8
un film di Roan Johnson
con Guglielmo Favilla, Enrica Guidi, Lucia Mascino, Silvia Picchiani, Filippo Timi, Marcello Marziali, Valeria Vitti, Daniele Marmi, Corrado Guzzanti e Michele Di Mauro.
Quando le mani si sfiorano
Drammatico, Guerra, Sentimentale, 2018, durata: 122 min
in onda alle 21:40 su TV2000
un film di Amma Asante
con Amandla Stenberg, George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston e Tom Goodman-Hill.
