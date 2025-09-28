TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Domenica 28 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Domenica 28 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 28 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 28 Settembre 2025.

  • Vicini di casa
    Commedia, 2022, durata: 83 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Paolo Costella
    con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni.


  • Piedone d'Egitto
    Azione, Commedia, Poliziesco, 1980, durata: 108 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Steno
    con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Angelo Infanti, Cinzia Monreale, Karl-Otto Alberty, Adel Adham, Mahmoud Kabil, Robert Loggia, Leopoldo Trieste, Baldwyn Dakile e Riccardo Pizzuti.

  • Identical Love
    Sentimentale, 2021, durata: 85 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Brian Brough
    con Shae Robins, Mason Mac, Shona Kay, Scott Christopher, Jillian Joy, Kealii Johnson, Joel Bishop, Renny Grames, Rick Allen, Taina Mau e Carter Brough.


  • Sacco e Vanzetti
    Drammatico, 1971, durata: 120 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Giuliano Montaldo
    con Gian Maria Volonté, Riccardo Cucciolla, Cyril Cusack, Rosanna Fratello, Geoffrey Keen, Milo O'Shea, William Prince e Claude Mann.

  • Atomica Bionda
    Azione, Thriller, 2017, durata: 115 min
    in onda alle 21:10 su 20
    un film di David Leitch
    con Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Toby Jones, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Roland Møller, Sam Hargrave, James Faulkner e Bill Skarsgård.


  • Sabrina
    Commedia, Drammatico, Sentimentale, 1995, durata: 127 min
    in onda alle 21:12 su TwentySeven
    un film di Sydney Pollack
    con Harrison Ford, Julia Ormond, Greg Kinnear, Nancy Marchand, John Wood, Richard Crenna, Angie Dickinson, Lauren Holly, Dana Ivey, Míriam Colón, Elizabeth Franz, Fanny Ardant e Patrick Bruel.

  • L'uomo che sussurrava ai cavalli
    Drammatico, Sentimentale, 1998, durata: 164 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Robert Redford
    con Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill, Dianne Wiest, Scarlett Johansson, Chris Cooper, Cherry Jones, Kate Bosworth, Ty Hillman e Austin Schwarz.

  • L'amore infedele - Unfaithful
    Drammatico, Thriller, 2002, durata: 123 min
    in onda alle 21:15 su La7
    un film di Adrian Lyne
    con Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martinez, Erik Per Sullivan, Myra Lucretia Taylor, Michelle Monaghan, Chad Lowe e Joseph Badalucco Jr..

  • Boundless
    Thriller, Poliziesco, 2024, durata: 121 min
    in onda alle 21:20 su Rai4
    un film di Ole Christian Madsen
    con Ulrich Thomsen, Sofie Torp, Afshin Firouzi, Hedda Stiernstedt, Joachim Fjelstrup, Mads Reuther, Helle Fagralid, Peter Mygind, Søren Malling, Lisa Carlehed, Marina Bouras e Marie Boda.


  • Julie & Julia
    Commedia, Drammatico, 2009, durata: 123 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Nora Ephron
    con Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci, Chris Messina, Linda Emond, Helen Carey, Mary Lynn Rajskub, Jane Lynch e Vanessa Ferlito.


  • The Lincoln Lawyer
    Drammatico, Thriller, 2011, durata: 119 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Brad Furman
    con Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, Josh Lucas, John Leguizamo, Michael Peña, Bob Gunton, Frances Fisher, Bryan Cranston, William H. Macy, Pell James e Shea Whigham.


  • I Delitti del BarLume - Non è un paese per bimbi
    Giallo, Commedia, 2024, durata: 100 min
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di Roan Johnson
    con Guglielmo Favilla, Enrica Guidi, Lucia Mascino, Silvia Picchiani, Filippo Timi, Marcello Marziali, Valeria Vitti, Daniele Marmi, Corrado Guzzanti e Michele Di Mauro.

  • Quando le mani si sfiorano
    Drammatico, Guerra, Sentimentale, 2018, durata: 122 min
    in onda alle 21:40 su TV2000
    un film di Amma Asante
    con Amandla Stenberg, George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston e Tom Goodman-Hill.


