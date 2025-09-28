Stasera in TV: Film da vedere Domenica 28 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 28 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 28 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 28 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 28 Settembre 2025

Vicini di casa

Commedia, 2022, durata: 83 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Paolo Costella

con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/vicini-di-casa/61354/video/?vid=37864" title="Vicini di casa: Il Trailer del Ufficiale del Film - HD">Vicini di casa: Il Trailer del Ufficiale del Film - HD</a>

Piedone d'Egitto

Azione, Commedia, Poliziesco, 1980, durata: 108 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Steno

con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Angelo Infanti, Cinzia Monreale, Karl-Otto Alberty, Adel Adham, Mahmoud Kabil, Robert Loggia, Leopoldo Trieste, Baldwyn Dakile e Riccardo Pizzuti.

Identical Love

Sentimentale, 2021, durata: 85 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Brian Brough

con Shae Robins, Mason Mac, Shona Kay, Scott Christopher, Jillian Joy, Kealii Johnson, Joel Bishop, Renny Grames, Rick Allen, Taina Mau e Carter Brough.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/identical-love/66239/video/?vid=45387" title="Identical Love: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Identical Love: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Sacco e Vanzetti

Drammatico, 1971, durata: 120 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Giuliano Montaldo

con Gian Maria Volonté, Riccardo Cucciolla, Cyril Cusack, Rosanna Fratello, Geoffrey Keen, Milo O'Shea, William Prince e Claude Mann.

Atomica Bionda

Azione, Thriller, 2017, durata: 115 min

in onda alle 21:10 su 20

un film di David Leitch

con Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Toby Jones, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Roland Møller, Sam Hargrave, James Faulkner e Bill Skarsgård.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/atomica-bionda/53611/video/?vid=26729" title="Atomica Bionda: Il nuovissimo trailer italiano - HD">Atomica Bionda: Il nuovissimo trailer italiano - HD</a>

Sabrina

Commedia, Drammatico, Sentimentale, 1995, durata: 127 min

in onda alle 21:12 su TwentySeven

un film di Sydney Pollack

con Harrison Ford, Julia Ormond, Greg Kinnear, Nancy Marchand, John Wood, Richard Crenna, Angie Dickinson, Lauren Holly, Dana Ivey, Míriam Colón, Elizabeth Franz, Fanny Ardant e Patrick Bruel.



L'uomo che sussurrava ai cavalli

Drammatico, Sentimentale, 1998, durata: 164 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Robert Redford

con Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam Neill, Dianne Wiest, Scarlett Johansson, Chris Cooper, Cherry Jones, Kate Bosworth, Ty Hillman e Austin Schwarz.

L'amore infedele - Unfaithful

Drammatico, Thriller, 2002, durata: 123 min

in onda alle 21:15 su La7

un film di Adrian Lyne

con Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martinez, Erik Per Sullivan, Myra Lucretia Taylor, Michelle Monaghan, Chad Lowe e Joseph Badalucco Jr..

Boundless

Thriller, Poliziesco, 2024, durata: 121 min

in onda alle 21:20 su Rai4

un film di Ole Christian Madsen

con Ulrich Thomsen, Sofie Torp, Afshin Firouzi, Hedda Stiernstedt, Joachim Fjelstrup, Mads Reuther, Helle Fagralid, Peter Mygind, Søren Malling, Lisa Carlehed, Marina Bouras e Marie Boda.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/boundless/67840/video/?vid=48032" title="Boundless: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Boundless: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Julie & Julia

Commedia, Drammatico, 2009, durata: 123 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Nora Ephron

con Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci, Chris Messina, Linda Emond, Helen Carey, Mary Lynn Rajskub, Jane Lynch e Vanessa Ferlito.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/julie-e-julia/47244/video/?vid=3189" title="Julie & Julia: Il trailer del film con Meryl Streep">Julie & Julia: Il trailer del film con Meryl Streep</a>

The Lincoln Lawyer

Drammatico, Thriller, 2011, durata: 119 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Brad Furman

con Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, Josh Lucas, John Leguizamo, Michael Peña, Bob Gunton, Frances Fisher, Bryan Cranston, William H. Macy, Pell James e Shea Whigham.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-lincoln-lawyer/48184/video/?vid=36506" title="The Lincoln Lawyer: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">The Lincoln Lawyer: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

I Delitti del BarLume - Non è un paese per bimbi

Giallo, Commedia, 2024, durata: 100 min

in onda alle 21:30 su TV8

un film di Roan Johnson

con Guglielmo Favilla, Enrica Guidi, Lucia Mascino, Silvia Picchiani, Filippo Timi, Marcello Marziali, Valeria Vitti, Daniele Marmi, Corrado Guzzanti e Michele Di Mauro.



Quando le mani si sfiorano

Drammatico, Guerra, Sentimentale, 2018, durata: 122 min

in onda alle 21:40 su TV2000

un film di Amma Asante

con Amandla Stenberg, George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston e Tom Goodman-Hill.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/quando-le-mani-si-sfiorano/59834/video/?vid=35245" title="Quando le mani si sfiorano: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Quando le mani si sfiorano: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv