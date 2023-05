Stasera in TV: Film da vedere Domenica 28 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 28 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 28 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 28 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 28 Maggio 2023

L'amore bugiardo - Gone Girl (Thriller, Drammatico) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di David Fincher, con Ben Affleck, Rosamund Pike, Missi Pyle, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Casey Wilson, Patrick Fugit, Scoot McNairy, Emily Ratajkowski, Boyd Holbrook e Lee Norris.



La trama del film : La vicenda ha inizio quando nel giorno del quinto anniversario di matrimonio, il professore Nick Dunne scopre che sua moglie Amy è scomparsa. La notizia attira notevolmente l’attenzione della stampa, dal momento che Amy ispirò la protagonista di una fortunata serie di romanzi, scritti proprio dai genitori di Nick. La detective Rhonda Boney viene incaricata del caso.

Dopo aver raggiunto la casa dei Dunne, Boney riscontra malcelati segni di colluttazione e sospette tracce di sangue. Il diario di Amy, poi, sembra avvalorare la tesi formulata dagli agenti, i quali credono che Nick sia il responsabile della sparizione e della probabile morte della moglie. Nick, sorpreso dall’esistenza di alcuni referti medici che dimostrano che la moglie era incinta a sua insaputa, trova l’appoggio della sorella Margo. A lei Nick rivelerà le tensioni del suo matrimonio e la sua voglia di paternità, negata dalla moglie. È allora che emergono i sospetti su Amy...



L'amore bugiardo - Gone Girl: Il nuovo trailer italiano del film - HD

The River Wild - Il fiume della paura (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Curtis Hanson, con Meryl Streep, Stephanie Sawyer, Joseph Mazzello, David Strathairn, Elizabeth Hoffman, William Lucking, Victor Galloway, Kevin Bacon, Benjamin Bratt e John C. Reilly.



La trama del film : Il film segue la storia di Gail, giovane donna che vive a Boston in una bella casa, insieme a suo marito Tom e i suoi due figli. La donna è in crisi già da diverso tempo con il marito, un architetto sempre Impegnato per via del suo lavoro e spesso lontano da casa. Per festeggiare il decimo compleanno del figlio Roarke, Gail decide di trascorre qualche giorno di vacanza dai suoi genitori in Montana, territorio selvaggio in cui è nata. Gail desidera praticare dopo tanto tempo il suo sport preferito, il rafting, che consiste nel discendere il fiume su un gommone. All'ultimo momento Tom, si unisce al resto della famiglia e tutti insieme partono per una tranquilla ed entusiasmante gita tra le rapide del Canyon.

Durante il tragitto fanno la conoscenza di tre uomini: Wade il più giovane, che fa subito amicizia con Roarke, Terry e Frank, la guida. Gail accetta di fare da scorta agli altri, e le due imbarcazioni si superano vicendevolmente, finché Frank non scompare. I due coniugi iniziano così a nutrire dei sospetti nei confronti di Wade e Terry, che all'apparenza sembrano persone innocue, ma che in realtà sono pericolosi fuorilegge in fuga.

Così quella che doveva essere una serena gita in famiglia si trasforma in un'imprevedibile e angosciante giornata difficile da dimenticare...



The River Wild - Il fiume della paura: il trailer del film

Heidi (Family, Avventura) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Alain Gsponer, con Bruno Ganz, Anuk Steffen, Katharina Schuttler, Jella Haase, Maxim Mehmet e Peter Lohmeyer.



La trama del film : Heidi è una bambina felice che vive in compagnia del nonno (Bruno Ganz) in una piccola casetta sulle montagne svizzere. Insieme al suo migliore amico Peter si diverte prendendosi cura delle caprette e godendosi la libertà della vita sui monti.

Ma queste giornate spensierate si interrompono quando la zia Dete, che già alcuni prima aveva tentato di portare in città la piccola, rimasta orfana, torna per riportare Heidi a Francoforte.

Lì dovrà fare compagnia a Klara, la figlia del ricco Signor Seseman, costretta su una sedia a rotelle, e insieme a lei imparare a leggere, scrivere e a comportarsi secondo le regole della società, sotto la supervisione della severa governante signorina Rottenmeier. In città Heidi conoscerà quindi un'amica inseparabile e l'amore per la lettura, ma la nostalgia delle sue amate montagne e di suo nonno si faranno sentire presto...



Heidi: Clip italiana del film - HD

Ma cosa ci dice il cervello (Commedia) in onda su Canale 5 alle ore 21.20 , un film di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Ricky Memphis, Emanuele Armani, Giampaolo Morelli, Chiara Luzzi, Alessandro Roia e Carla Signoris.



La trama del film : Giovanna Salvatori è una donna tranquilla, quasi banale, separata dal marito Enrico, con un lavoro al Ministero e una figlia preadolescente, Martina, con cui non ha un gran rapporto. La sua vita piatta e monotona è in realtà una copertura per il suo vero lavoro, quello di agente segreto per la Sicurezza Nazionale. È per questo motivo che quando Giovanna non è in servizio cerca sempre di non dare nell'occhio e di mantenere un'aria noiosa e dimessa (aspetto che la madre Agata - Carla Signoris - non manca mai di farle notare).

Un giorno la sua compagna del liceo Tamara la chiama per vedersi con i vecchi compagni di classe, che entrambe negli anni hanno perso di vista: sono Francesca, Roberto e Marco, con cui all'epoca formavano il gruppo dei "Fantastici 5"...

La rimpatriata è un successo e i vecchi amici ricordano con affetto e risate gli anni della giovinezza; condividono anche le angherie che subiscono nella vita quotidiana dalla gente ignorante e prepotente, e questa rivelazione porta Giovanna a decidere di vendicare i quattro compagni che, anche se l'hanno compatita per il suo lavoro noioso, non sanno quali mezzi abbia realmente a disposizione...



Ma cosa ci dice il cervello: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il segreto dei suoi occhi (Drammatico, Sentimentale, Thriller) in onda su Cielo alle ore 21.15 , un film di Billy Ray, con Nicole Kidman, Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor, Dean Norris, Michael Kelly, Lyndon Smith, Joe Cole e Don Harvey.



La trama del film : Nel periodo subito dopo l'11 settembre, a Los Angeles, nell’unità antiterrorismo lavora una squadra composta da un agente dell’FBI Ray Kasten, la sua migliore amica Jess Cobb, insieme ai detective Bumpy Willis e Reg Siefert.

I quattro sono impegnati nella sorveglianza di una moschea. Secondo un informatore che ha contatti solo con Siefert, all'interno della moschea potrebbe esserci un nucleo terroristico non attivo ma pronto per essere chiamato all'azione. Un giorno la squadra viene chiamata per il ritrovamento del cadavere di una ragazza proprio vicino alla moschea. Ray riconosce la ragazza e rabbrividisce alla vista della vittima uccisa e abbandonata nell’immondizia. E' Carolyn, la figlia di Jess. Ray avrebbe dovuto incontrare Carolyn in una pasticceria, poco prima della sua morte, per comprare una torta di compleanno per la mamma, ma aveva disdetto all’ultimo l'appuntamento per motivi di lavoro. Devastato dal dolore, Ray inizia ad indagare e far luce sull’omicidio, in via non ufficiale, perché il caso è di competenza della omicidi...



Il segreto dei suoi occhi: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Oblivion (Avventura, Azione, Fantascienza) in onda su Italia 1 alle ore 21.20, un film di Joseph Kosinski, con Tom Cruise, Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau, Olga Kurylenko, Zoe Bell, Melissa Leo e Andrea Riseborough.



La trama del film: La vicenda è ambientata in un distopico 2077. La Terra, distrutta dalle radiazioni delle meteoriti e dall’invasione aliena che ha scatenato una guerra nucleare, è stata abbandonata poiché resa inospitale dalle radiazioni.

Jack Harper e Victoria Olsen sono incaricati di assicurare il corretto funzionamento delle idro-trivelle terresti e dei tecnologici droni, programmati per uccidere gli ultimi alieni Scavengers ancora in vita.

Chiusi in un’alta torre per prevenire la contaminazione, i due seguono le direttive di Sally, capo della colonia spaziale Tet che sta conducendo gli ultimi esseri umani in vita sul pianeta Titano.

Mancano due settimane all’evacuazione totale della Terra e, mentre Jack è tormentato da flashback sull’invasione e dalla speranza di dimostrare che il pianeta può ancora essere salvato, Victoria desidera concludere la missione per recarsi nella nuova colonia.

Incuriosito dall’aggressività degli Scavengers superstiti, Jack si reca in missione con il suo veicolo ed è salvato miracolosamente da un drone, dopo essere caduto in un’imboscata nemica. Jack continua ad avere strane visioni di una misteriosa donna e, sebbene Sally gli ordini di mettersi in sicurezza, decide di recarsi sul luogo d’atterraggio di un oggetto volante non identificato...



Oblivion: Il nuovo trailer in italiano - HD

