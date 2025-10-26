Stasera in TV: Film da vedere Domenica 26 Ottobre, in prima serata
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 26 Ottobre 2025
Ti amo in tutte le lingue del mondo
Commedia, 2005, durata: 99 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Leonardo Pieraccioni
con Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Marjo Berasategui, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Giulia Elettra Gorietti, Barbara Tabita, Francesco Guccini, Gaetano Gennai, Cristina Bignardi, Paolo Hendel, Carlo Conti e Carlo Pistarino.
Il vento e il leone
Avventura, Azione, 1975, durata: 119 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di John Milius
con Sean Connery, Candice Bergen, Brian Keith, John Huston, Geoffrey Lewis, Steve Kanaly, Vladek Sheybal, Nadim Sawalha, Roy Jenson e Darrell Fetty.
Tre all'improvviso
Commedia, Drammatico, 2010, durata: 114 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Greg Berlanti
con Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Christina Hendricks, Hayes MacArthur, DeRay Davis, Sarah Burns, Rob Huebel, Bill Brochtrup, Andy Buckley, Andrew Daly, Majandra Delfino, Reggie Lee, Melissa McCarthy e Will Sasso.
Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova, Veneziano
Commedia, 1969, durata: 131 min
in onda alle 21:10 su Rai Storia
un film di Luigi Comencini
con Leonard Whiting, Senta Berger, Maria Grazia Buccella, Lionel Stander, Raoul Grassilli, Wilfrid Brambell, Tina Aumont, Silvia Dionisio, Mario Scaccia, Cristina Comencini, Clara Colosimo, Ennio Balbo e Jacques Herlin.
Sergente Rex
Biografico, Drammatico, Guerra, 2017, durata: 116 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di Gabriela Cowperthwaite
con Kate Mara, Tom Felton, Bradley Whitford, Common, Edie Falco, Will Patton, Ramon Rodriguez, Damson Idris, Parker Sawyers, Geraldine James, Corey Johnson, Andrew Masset e Mish Boyko.
Io, me & Irene
Commedia, 2000, durata: 116 min
in onda alle 21:15 su La7 Cinema
un film di Bobby Farrelly e Peter Farrelly
con Jim Carrey, Renée Zellweger, Anthony Anderson, Mongo Brownlee, Jerod Mixon, Chris Cooper, Michael Bowman, Richard Jenkins, Robert Forster, Mike Cerrone, Rob Moran, Daniel Greene, Tony T. Roberts, Traylor Howard e Ezra Buzzington.
Una Notte da Leoni 2
Commedia, 2011, durata: 102 min
in onda alle 21:17 su TwentySeven
un film di Todd Phillips
con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Jeong, Paul Giamatti, Mike Tyson, Jeffrey Tambor, Mason Lee, Jamie Chung, Sasha Barrese, Gillian Vigman e Nick Cassavetes.
Special Forces - Liberate l'ostaggio
Azione, Drammatico, 2011, durata: 109 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Stéphane Rybojad
con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Denis Menochet, Raphaël Personnaz, Alain Figlarz, Mehdi Nebbou, Raz Degan, Tchéky Karyo, Morjana Alaoui e Didier Flamand.
Un'ottima annata
Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2006, durata: 118 min
in onda alle 21:40 su Tv 2000
un film di Ridley Scott
con Russell Crowe, Marion Cotillard, Albert Finney, Abbie Cornish, Tom Hollander, Freddie Highmore, Rafe Spall, Archie Panjabi, Richard Coyle, Ben Righton, Patrick Kennedy e Valeria Bruni Tedeschi.
