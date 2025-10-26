Stasera in TV: Film da vedere Domenica 26 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 26 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 26 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 26 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 26 Ottobre 2025

Ti amo in tutte le lingue del mondo

Commedia, 2005, durata: 99 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Leonardo Pieraccioni

con Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Marjo Berasategui, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Giulia Elettra Gorietti, Barbara Tabita, Francesco Guccini, Gaetano Gennai, Cristina Bignardi, Paolo Hendel, Carlo Conti e Carlo Pistarino.

Il vento e il leone

Avventura, Azione, 1975, durata: 119 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di John Milius

con Sean Connery, Candice Bergen, Brian Keith, John Huston, Geoffrey Lewis, Steve Kanaly, Vladek Sheybal, Nadim Sawalha, Roy Jenson e Darrell Fetty.

Tre all'improvviso

Commedia, Drammatico, 2010, durata: 114 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Greg Berlanti

<a href="https://www.comingsoon.it/film/tre-all-improvviso/47998/video/?vid=5364" title="Tre all'improvviso: Il trailer del film con Katherine Heigl e Josh Duhamel">Tre all'improvviso: Il trailer del film con Katherine Heigl e Josh Duhamel</a>



Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova, Veneziano

Commedia, 1969, durata: 131 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Luigi Comencini

con Leonard Whiting, Senta Berger, Maria Grazia Buccella, Lionel Stander, Raoul Grassilli, Wilfrid Brambell, Tina Aumont, Silvia Dionisio, Mario Scaccia, Cristina Comencini, Clara Colosimo, Ennio Balbo e Jacques Herlin.

Sergente Rex

Biografico, Drammatico, Guerra, 2017, durata: 116 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Gabriela Cowperthwaite

con Kate Mara, Tom Felton, Bradley Whitford, Common, Edie Falco, Will Patton, Ramon Rodriguez, Damson Idris, Parker Sawyers, Geraldine James, Corey Johnson, Andrew Masset e Mish Boyko.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/sergente-rex/62063/video/?vid=38699" title="Sergente Rex: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Sergente Rex: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Io, me & Irene

Commedia, 2000, durata: 116 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Bobby Farrelly e Peter Farrelly

Una Notte da Leoni 2

Commedia, 2011, durata: 102 min

in onda alle 21:17 su TwentySeven

un film di Todd Phillips

con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Jeong, Paul Giamatti, Mike Tyson, Jeffrey Tambor, Mason Lee, Jamie Chung, Sasha Barrese, Gillian Vigman e Nick Cassavetes.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/una-notte-da-leoni-2/48320/video/?vid=6286" title="Una notte da leoni 2: il trailer italiano del film">Una notte da leoni 2: il trailer italiano del film</a>

Special Forces - Liberate l'ostaggio

Azione, Drammatico, 2011, durata: 109 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Stéphane Rybojad

con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Denis Menochet, Raphaël Personnaz, Alain Figlarz, Mehdi Nebbou, Raz Degan, Tchéky Karyo, Morjana Alaoui e Didier Flamand.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/special-forces-liberate-l-ostaggio/48967/video/?vid=8484" title="Special Forces - liberate l'ostaggio: Il trailer italiano del film in esclusiva">Special Forces - liberate l'ostaggio: Il trailer italiano del film in esclusiva</a>

Un'ottima annata

Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2006, durata: 118 min

in onda alle 21:40 su Tv 2000

un film di Ridley Scott

