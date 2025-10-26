TGCom24
Home | Cinema | News | Stasera in TV: Film da vedere Domenica 26 Ottobre, in prima serata
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 26 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Domenica 26 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 26 Ottobre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 26 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 26 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 26 Ottobre 2025

  • Ti amo in tutte le lingue del mondo
    Commedia, 2005, durata: 99 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Leonardo Pieraccioni
    con Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Marjo Berasategui, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Giulia Elettra Gorietti, Barbara Tabita, Francesco Guccini, Gaetano Gennai, Cristina Bignardi, Paolo Hendel, Carlo Conti e Carlo Pistarino.

  • Il vento e il leone
    Avventura, Azione, 1975, durata: 119 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di John Milius
    con Sean Connery, Candice Bergen, Brian Keith, John Huston, Geoffrey Lewis, Steve Kanaly, Vladek Sheybal, Nadim Sawalha, Roy Jenson e Darrell Fetty.

  • Tre all'improvviso
    Commedia, Drammatico, 2010, durata: 114 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Greg Berlanti
    con Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Christina Hendricks, Hayes MacArthur, DeRay Davis, Sarah Burns, Rob Huebel, Bill Brochtrup, Andy Buckley, Andrew Daly, Majandra Delfino, Reggie Lee, Melissa McCarthy e Will Sasso.


  • Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova, Veneziano
    Commedia, 1969, durata: 131 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Luigi Comencini
    con Leonard Whiting, Senta Berger, Maria Grazia Buccella, Lionel Stander, Raoul Grassilli, Wilfrid Brambell, Tina Aumont, Silvia Dionisio, Mario Scaccia, Cristina Comencini, Clara Colosimo, Ennio Balbo e Jacques Herlin.

  • Sergente Rex
    Biografico, Drammatico, Guerra, 2017, durata: 116 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Gabriela Cowperthwaite
    con Kate Mara, Tom Felton, Bradley Whitford, Common, Edie Falco, Will Patton, Ramon Rodriguez, Damson Idris, Parker Sawyers, Geraldine James, Corey Johnson, Andrew Masset e Mish Boyko.


  • Io, me & Irene
    Commedia, 2000, durata: 116 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di Bobby Farrelly e Peter Farrelly
    con Jim Carrey, Renée Zellweger, Anthony Anderson, Mongo Brownlee, Jerod Mixon, Chris Cooper, Michael Bowman, Richard Jenkins, Robert Forster, Mike Cerrone, Rob Moran, Daniel Greene, Tony T. Roberts, Traylor Howard e Ezra Buzzington.

  • Una Notte da Leoni 2
    Commedia, 2011, durata: 102 min
    in onda alle 21:17 su TwentySeven
    un film di Todd Phillips
    con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Jeong, Paul Giamatti, Mike Tyson, Jeffrey Tambor, Mason Lee, Jamie Chung, Sasha Barrese, Gillian Vigman e Nick Cassavetes.


  • Special Forces - Liberate l'ostaggio
    Azione, Drammatico, 2011, durata: 109 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Stéphane Rybojad
    con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Denis Menochet, Raphaël Personnaz, Alain Figlarz, Mehdi Nebbou, Raz Degan, Tchéky Karyo, Morjana Alaoui e Didier Flamand.


  • Un'ottima annata
    Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2006, durata: 118 min
    in onda alle 21:40 su Tv 2000
    un film di Ridley Scott
    con Russell Crowe, Marion Cotillard, Albert Finney, Abbie Cornish, Tom Hollander, Freddie Highmore, Rafe Spall, Archie Panjabi, Richard Coyle, Ben Righton, Patrick Kennedy e Valeria Bruni Tedeschi.

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Die, My Love: Jennifer Lawrence ricorda quando ha servito a Robert Pattinson una cena dalla spazzatura
news Cinema Die, My Love: Jennifer Lawrence ricorda quando ha servito a Robert Pattinson una cena dalla spazzatura
Hulk, Mark Ruffalo spiega perché difficilmente avrà un film individuale nel MCU
news Cinema Hulk, Mark Ruffalo spiega perché difficilmente avrà un film individuale nel MCU
A House of Dynamite, il glossario: personaggi, terminologia e location del film Netflix
news Cinema A House of Dynamite, il glossario: personaggi, terminologia e location del film Netflix
Fuori la verità, crisi di famiglia in diretta: video intervista con Amendola, Gerini e Minnella
news Cinema Fuori la verità, crisi di famiglia in diretta: video intervista con Amendola, Gerini e Minnella
Homo Sapiens: la recensione del film satirico sull'argentino di oggi di Duprat e Cohn
recensione Cinema Homo Sapiens: la recensione del film satirico sull'argentino di oggi di Duprat e Cohn
3 film tratti da storie vere così assurde che sembrano finte
news Cinema 3 film tratti da storie vere così assurde che sembrano finte
Rapina al Louvre, per George Clooney è lo spunto perfetto per Ocean's 14: "Dovremo essere all'altezza"
news Cinema Rapina al Louvre, per George Clooney è lo spunto perfetto per Ocean's 14: "Dovremo essere all'altezza"
Festa del Cinema di Roma, premiata Jasmine Trinca; assegnati i premi della ventesima edizione
news Cinema Festa del Cinema di Roma, premiata Jasmine Trinca; assegnati i premi della ventesima edizione
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Il vento e il leone
Sergente Rex
Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova veneziano
Special Forces - liberate l'ostaggio
Tre all'improvviso
Astérix chez les Bretons
Ti amo in tutte le lingue del mondo
Constantine
Un'ottima annata
Io, me & Irene
Una notte da leoni 2
Film stasera in TV