Stasera in TV: Film da vedere Domenica 25 Giugno, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Domenica 25 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 25 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 25 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 25 Giugno 2023

L'Inganno (Drammatico, Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Sofia Coppola, con Elle Fanning, Kirsten Dunst, Nicole Kidman, Colin Farrell, Angourie Rice, Wayne Pére, Oona Laurence, Emma Howard e Eric Ian.



La trama del film : Nel 1864 la Virginia è scossa dalla violenta Guerra di Secessione. A causa del conflitto, il collegio femminile diretto da Martha Farnsworth è rimasto completamente isolato e la donna si assicura che le sue studentesse siano sempre al sicuro dai malintenzionati, che si avventurano nel bosco circostante.

Un giorno la piccola Amy (Oona Laurence) si imbatte nel caporale nordista John McBurney, che vaga per la selva dopo essere stato gravemente ferito ad una gamba. Mossa a pietà, Amy conduce l’uomo nel collegio affinché venga curato.

Nonostante lo sconosciuto rappresenti una minaccia, la direttrice e l’insegnate Edwina Morrow ne rimangono profondamente affascinate e accettano di tenerlo al sicuro fino al momento della sua guarigione.

Deciso a fuggire dal campo di battaglia, John si avvale consapevolmente dell’ascendente che esercita sulle donne e tesse un’intricata rete di menzogne, sperando di poter soggiornare a lungo nello sperduto collegio...



L'Inganno: Nuovo trailer italiano del film - HD

Autobahn - Fuori controllo (Azione, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Eran Creevy, con Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Marwan Kenzari, Aleksandar Jovanovic, Clemens Schick, Christian Rubeck e Erdal Yildiz.



La trama del film : Il film segue le vicende di Casey Stein e di Juliette Marne, due giovani americani che si incontrano mentre entrambi stanno viaggiando in giro per l’Europa. Tra i due nasce un amore che sfocia in fretta nella scelta di andare a convivere. Casey, che prima di incontrare Juliette era coinvolto in un giro di affari loschi e di traffico di stupefacenti, decide di abbandonare tutto per trovarsi un lavoro onesto.

Il destino vuole che Juliette venga colpita da una grave malattia e, pur di riuscire a pagare le costosissime cure mediche necessarie, Casey torna al suo vecchio lavoro di spacciatore. Il suo obiettivo è portare a termine un grosso colpo derubando un gangster molto temuto, Hagen Kahl. La rapina, però, non va come il giovane aveva previsto. Lui e Juliette sono costretti a partire e a girare l’intera Europa per sfuggire agli uomini di Hagen, con Casey che sarà disposto a fare qualsiasi cosa pur di salvare l’amore della sua vita....



Autobahn - Fuori controllo: Il trailer italiano del film - HD

36 - Quai des Orfèvres (Drammatico, Poliziesco) in onda su Cielo alle ore 21.15 , un film di Olivier Marchal, con Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussollier, Roschdy Zem, Valeria Golino, Daniel Duval, Francis Renaud, Catherine Marchal, Guy Lecluyse, Alain Figlarz, Vincent Moscato, Anne Consigny, Stéphane Metzger, Solene Biasch, Aurore Auteuil e Ivan Franek.



La trama del film : Il film segue le vicende tra il poliziotto Leo Vrinks, capo dell’unità investigativa, e il collega Denis Klein, responsabile della squadra anticrimine. Un tempo grandi amici, adesso i due agenti sono nemici giurati e avversari per ottenere il posto come capo della polizia, ora vacante. L’ambita promozione sarà però concessa soltanto a chi riuscirà ad acciuffare la violenta gang che da tempo terrorizza la capitale francese con efferate rapine.

La competizione tra Vrinks e Klein raggiunge livelli inimmaginabili, superando i limiti della moralità e della legalità, finché non sembra esserci più alcuna differenza tra loro e i criminali di cui sono alla caccia. I fatti precipitano irrimediabilmente quando Vrinks e il suo informatore Hugo Silien restano coinvolti in un omicidio. Klein coglie la palla al balzo e fa arrestare il collega, ma poi commette un errore, coinvolgendo nel caso Camille, la moglie di Vrinks. Dopo sette anni di carcere, Vrinks è finalmente libero e pronto a ottenere la sua vendetta...

Sergente Rex (Azione, Drammatico, Guerra) in onda su Canale 5 alle ore 21.20, un film di Gabriela Cowperthwaite, con Kate Mara, Ramon Rodriguez, Tom Felton, Bradley Whitford, Will Patton, Sam Keeley, Miguel Gomez Bao, Common, Parker Sawyers, Edie Falco, Alisa Harris, Corey Johnson, Phil Dunster, Jonathan Howard, Geraldine James e Damson Idris.



La trama del film: Il film vede protagonista Megan Leavey, una giovane marine dell'unità artificieri partita per il fronte in Iraq con il suo cane Rex.

Il fortissimo legame tra Megan e Rex, addestrato per affrontare i combattimenti accanto a lei, permette ai due di portare a termine più di 100 missioni salvando molte vite umane. Quando entrambi restano feriti in seguito ad una brutta esplosione, Megan è costretta a congedarsi e, Rex rischia di essere soppresso. Tornata alla vita da civile, la coraggiosa caporale, farà di tutto per riunirsi all'animale. Inizierà una vera e propria campagna di sensibilizzazione e, grazie alla sua perseveranza, riuscirà infine ad adottarlo...



Sergente Rex: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

