Stasera in TV: Film da vedere Domenica 24 Agosto, in prima serata

Stasera in TV, Domenica 24 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 24 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 24 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 24 Agosto 2025

  • Rimini Rimini
    Comico, 1987, durata: 114 min
    in onda DOM.24 su Cine34 - Ore 21:00
    un film di Sergio Corbucci con Laura Antonelli, Elvire Audray, Eleonora Brigliadori, Paolo Bonacelli, Jerry Calà, Serena Grandi, Sylva Koscina, Maurizio Micheli, Andrea Roncato, Paolo Villaggio e Sabrina Ferilli.

  • Robin Hood - L'origine della leggenda
    Avventura, Azione, 2018, durata: 116 min
    in onda DOM.24 su Rai Movie - Ore 21:10
    un film di Otto Bathurst con Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Paul Anderson, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Tim Minchin, Ulle Bjorn Bengtsson, Declan Hannigan, Roderick Hill, Josh Herdman e Yasen Atour.


  • Tata giramondo: Missione Canada
    Commedia, Family, 2021, durata: 88 min
    in onda DOM.24 su La5 - Ore 21:10
    un film di Sascha Bigler con Saskia Vester, Jens Atzorn, Holly Elissa, Helena Heidebrecht, Scott A. McGillivray, Juliana Monk, Jürgen Tonkel, Luise Wolfram e Celeste Conn.

  • Bel Ami - Storia di un seduttore
    Drammatico, Sentimentale, 2012, durata: 102 min
    in onda DOM.24 su Rai Storia - Ore 21:10
    un film di Declan Donnellan e Nick Ormerod con Robert Pattinson, Uma Thurman, Kristin Scott Thomas, Christina Ricci, Philip Glenister, Colm Meaney, Holliday Grainger, James Lance, Paul Hodge, Jake Harders, Ryan Ellsworth e Balázs Czukor.


  • Jewel: Tutto per mia figlia
    Drammatico, 2001, durata: 120 min
    in onda DOM.24 su Tv 2000 - Ore 21:10
    un film di Paul Shapiro con Farrah Fawcett, Patrick Bergin, Cicely Tyson, Peter Donaldson, Ron Payne, Ardon Bess, Gema Zamprogna, Isabella Fink, Toby Proctor e Lynne Griffin.

  • Horizon Line: Brivido ad alta quota
    Thriller, Avventura, 2020, durata: 92 min
    in onda DOM.24 su 20 - Ore 21:12
    un film di Mikael Marcimain con Allison Williams, Alexander Dreymon e Keith David.


  • 42 - La vera storia di una leggenda americana
    Biografico, Drammatico, 2013, durata: 128 min
    in onda DOM.24 su Iris - Ore 21:14
    un film di Brian Helgeland con Harrison Ford, Chadwick Boseman, Alan Tudyk, Kelley Jakle, Christopher Meloni, T.R. Knight, Lucas Black e John C. McGinley.


  • Vi presento Christopher Robin
    Biografico, Family, 2017, durata: 107 min
    in onda DOM.24 su TwentySeven - Ore 21:14
    un film di Simon Curtis con Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Will Tilston, Kelly Macdonald, Phoebe Waller-Bridge, Alex Lawther, Stephen Campbell Moore, Geraldine Somerville, Nico Mirallegro, Richard McCabe, Simon Williams e Shaun Dingwall.


  • Il cosmo sul comò
    Commedia, 2008, durata: 100 min
    in onda DOM.24 su Italia 1 - Ore 21:15
    un film di Marcello Cesena con Aldo, Giovanni, Giacomo, Angela Finocchiaro, Isabella Ragonese, Sergio Bustric, Victoria Cabello e Raul Cremona.

  • Il Processo di Norimberga
    Drammatico, Storico, Guerra, 2000, durata: 180 min
    in onda DOM.24 su La7 - Ore 21:15
    un film di Yves Simoneau con Alec Baldwin, Brian Cox, Christopher Plummer, Jill Hennessy, Christopher Heyerdahl, Roger Dunn, David McIlwraith, Christopher Shyer, Hrothgar Mathews e Herbert Knaup.

  • 4x4
    Thriller, Drammatico, Azione, 2019, durata: 90 min
    in onda DOM.24 su Rai 4 - Ore 21:20
    un film di Mariano Cohn con Peter Lanzani, Dady Brieva e Luis Brandoni.


  • The Women
    Commedia, 2008, durata: 114 min
    in onda DOM.24 su LA7D - Ore 21:20
    un film di Diane English con Meg Ryan, Eva Mendes, Jada Pinkett Smith, Annette Bening, Carrie Fisher, Debra Messing, Candice Bergen, Cloris Leachman, Bette Midler, Debi Mazar, Joanna Gleason, Keegan Connor Tracy, Lynn Whitfield, Natasha Alam, Jana Robbins, Christy Scott Cashman, Maya Ri Sanchez, Luz Alexandra Ramos, Marina Re, Jill Flint, Tilly Scott Pedersen, India Ennenga, Jordan Schechter e Nadine Preston.


  • Il triangolo delle Bermuda - Mare del Nord
    Azione, Avventura, Thriller, 2011, durata: 127 min
    in onda DOM.24 su Cielo - Ore 21:20
    un film di Nick Lyon con Josefine Preuss, Bettina Zimmermann, Hannes Jaenicke e Karoline Eichhorn.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

