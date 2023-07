Stasera in TV: Film da vedere Domenica 23 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 23 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 23 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 23 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 23 Luglio 2023

Blackhat (Azione, Drammatico, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Michael Mann, con Chris Hemsworth, Viola Davis, John Ortiz, William Mapother, Leehom Wang, Manny Montana, Ritchie Coster, Holt McCallany, Jason Butler Harner, Spencer Garrett, Wei Tang, Brandon Molale, Yorick van Wageningen e Archie Kao.



La trama del film : Il protagonista della vicenda è Nicholas ‘Nick’ Hathaway, un abile e spregiudicato hacker che sta scontando la sua condanna per alcuni reati di pirateria informatica. Quando l’FBI si trova a dover fronteggiare una RAT, ovvero una malware in grado di controllare un sistema da remoto scavalcando il sistema d’autorizzazione dati, che ha preso il controllo di una centrale nucleare di Hong Kong e del Chicago Mercantile Exange, l’agente Chen Dawai forma una squadra per eliminare la minaccia.

Dawai persuade i suoi superiori ad arruolare anche Nick nella task force, poiché l’uomo è uno dei migliori informatici in circolazione. Nick accetta volentieri l’incarico, dal momento che i servizi segreti gli promettono l’annullamento della pena e la libertà. Seguendo le direttive della rigorosa agente Carol Barrett, Nick inizia ad indagare sul misterioso hacker che rischia di compromettere la sicurezza e l’economia della Cina e dell’America.

L’imminente pericolo riesce ad unire le due nazioni che, per la prima volta, collaboreranno in un’indagine internazionale per sconfiggere un nemico invisibile che si muove a gran velocità da un server all’altro. Incentivato dalla prospettiva di abbandonare la prigione e dall’incontro con Lien Chen, della quale si innamora follemente, Nick farà di tutto per conquistarsi una nuova vita...



Blackhat: Nuovo trailer italiano - HD

Asterix e il segreto della pozione magica (Animazione, Avventura, Azione, Family) in onda su Rai Gulp alle ore 21.05 , un film di Louis Clichy e Alexandre Astier, con le voci originali di Christian Clavier e Guillaume Briat.



La trama del film : Il film racconta una nuova e inedita storia, ispirata all'opera di Uderzo e Goscinny.

Il druido Panoramix il punto di riferimento del villaggio di Asterix, con la sua pozione magica che permette al guerriero di acqsuisire i super poteri con cui difende la loro terra, cade da un albero. Per i druidi questo è segno che sta invecchiando e che deve trovare un giovane erede al quale insegnare come preparare la pozione magica. Aiutato da Asterix e da Obelix, Panoramix trova la sua erede nell'adolescente Pectin...



Asterix e il segreto della pozione magica: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Morto Stalin, se ne fa un altro (Biografico, Commedia, Drammatico, Storico) in onda su Rai Storia alle ore 21.10 , un film di Armando Iannucci, con Steve Buscemi, Michael Palin, Jeffrey Tambor, Jason Isaacs, Simon Russell Beale e Olga Kurylenko.



La trama del film : Siamo a Mosca nel 1953, nel pieno del periodo di terrore generato dal dispotico tiranno Joseph Stalin. All’improvviso però il dittatore ha un malore e muore: quando viene scoperto il suo corpo inanime, tra i membri del consiglio dei ministri inizia a serpeggiare il panico totale su cosa fare.

In principio si cerca di mantenere la calma, tuttavia ben presto soppiantata dal desiderio di prendere il posto del despota in tutti i modi. Tra complotti, macchinazioni segrete e fragili alleanze, nessuno si può dire al sicuro, neanche il tanto temuto Lavrenti Beria, capo dei servizi segreti. Tra il pragmatico Khrushchev, il fedele Molotov, il confusionario vice di Stalin Malenkov e il generale Zhukov, chi riuscirà a prendere l’ambito posto del dittatore, diventandone il successore?...



Morto Stalin, se ne fa un altro: Trailer italiano del film - HD

The Limehouse Golem - Mistero sul Tamigi (Horror, Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Juan Carlos Medina, con Bill Nighy, Olivia Cooke, Douglas Booth, Daniel Mays, Eddie Marsan, María Valverde, Sam Reid, Morgan Watkins e Adam Brown.



La trama del film : Il film segue l'indagine dell'ispettore John Kildare, chiamato a dare la caccia a un sadico assassino che ha l'abitudine di martoriare i cadaveri delle sue vittime. Nella Londra vittoriana di fine '800, il fatiscente quartiere di Limehouse viene scosso da una serie di sanguinosi omicidi a opera di un misterioso killer che lascia sulla scena del crimine la sua firma: un M scritta col sangue.

Vista la brutalità delle uccisioni, la gente del posto crede che l'assassino non sia una persona in carne e ossa, ma una creatura leggendaria della letteratura e del misticismo ebraico: un golem fatto di argilla e portato in vita grazie alla magia. L'esperto detective di Scotland Yard John Kildare, ha il compito di mantenere la calma nella popolazione e di risolvere il caso il prima possibile, ma non immagina che tra intrighi, provocazioni e sotterfugi, sarà proprio lui a rischiare di divenire il capro espiatorio dell'intera comunità. Nel corso della sua insaziabile ricerca del colpevole, Kildare avrà modo di conoscere qualcuno che si dimostrerà avere estrema rilevanza per le sue indagini: Dan Leno, che gestisce un music hall nel quartiere londinese, e l'attrice Elizabeth Cree, che si dice abbia avvelenato suo marito...



The Limehouse Golem - Mistero sul Tamigi: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Indovina chi viene a cena? (Commedia) in onda su Tv 2000 alle ore 21.20 , un film di Stanley Kramer, con Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn, Katharine Houghton, Cecil Kellaway, Roy Glenn, Virginia Christine, Isabel Sanford, Barbara Randolph e Beah Richards.



La trama del film : Joey, figlia di Matt Drayton, un eminente giornalista di formazione liberale, e di sua moglie Christina, proprietaria di una galleria d'arte a San Francisco, durante un soggiorno alle Hawaii, conosciuto un uomo di colore, il dottor John Prentice, se ne è innamorata e lo vuole sposare.

Sanamente educata dai suoi genitori, la ragazza è convinta di non trovare opposizione al suo matrimonio; in effetti, superato lo sbigottimento iniziale, la madre appoggia pienamente la sua decisione, ma il padre, avendo presenti le innumerevoli difficoltà a cui la coppia andrebbe incontro per i persistenti pregiudizi razziali di una parte degli americani, decide di negare il suo consenso alle nozze. Ad esse si oppone, ancor più recisamente, lo stesso padre di Prentice, mentre le approvano la madre e monsignor Mike Ryan, un sacerdote cattolico amico di Joey e della sua famiglia.

Dopo una serie di colloqui, anche il padre di Joey si convince di non avere alcun diritto di opporsi alla felicità di due persone che si amano e che nel loro amore hanno già la forza per vincere l'incomprensione e i pregiudizi dell'ambiente...



Indovina chi viene a cena?: Il Trailer Ufficiale del Film

Raul Gardini (Biografico, Drammatico) in onda su Rai 1 alle ore 21.25, un film di Francesco Micciché, con Fabrizio Bentivoglio, Pilar Fogliati, Sara D'Amario, Helene Nardini, Laura Cravedi, Gabriela Giovanardi, Sebastian Luque Herrera, Pierantonio Novara, Stefano Abbati e Michele Rosiello.



La trama del film: Docu-fiction che ripercorre gli ultimi tre anni della vita del celebre imprenditore ravvenate, a 30 anni dalla sua scomparsa.

Il racconto inizia con il varo del Moro di Venezia l'11 marzo 1990, e termina con la morte per suicidio di Gardini, avvenuta a Milano il 23 luglio 1993, ripercorrendo eventi significativi della sua vita, come la crisi Enimont, la frattura con la famiglia Ferruzzi e lo scandalo Tangentopoli.

La sfida per vincere l'America's Cup, che segnò l'apice del suo successo, non fu solo un'impresa sportiva per Gardini e un evento che in quel lontano 1992 tenne incollati alla tv milioni di italiani, facendo scoprire a molti di loro il mondo della vela, ma anche una sfida tecnologica con lo sguardo rivolto al futuro. Un evento che ha reso il nome di Gardini popolare in tutto il mondo.

Il film, che vede Fabrizio Bentivoglio nei panni di Raul Gardini, utilizza materiale d'archivio, ricostruzioni e interviste a persone che lo hanno conosciuto per offrire spunti sulla sua vita di imprenditore e uomo d'affari e per raccontare un importante capitolo della storia recente del nostro Paese.

Attraverso la storia si esplorano la complessità e le contraddizioni di quest'uomo visionario, che ha sempre creduto nella crescita industriale dell'Italia e dell'Europa.

Il film approfondisce anche la vita personale di Gardini, concentrandosi sui suoi legami con la famiglia e la sua terra natale...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

