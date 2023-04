Stasera in TV: Film da vedere Domenica 23 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 23 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 23 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 23 Aprile.

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 23 Aprile 2023

Operazione U.N.C.L.E. (Azione, Avventura, Commedia) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Guy Ritchie, con Henry Cavill, Armie Hammer, Elizabeth Debicki, Alicia Vikander, Jared Harris e Hugh Grant.



La trama del film : Il film ambientato durante gli anni della Guerra Fredda. È il 1963: l'agente della CIA Napoleon Solo è in missione per far scappare dalla Germania Est la giovane Gaby, la figlia di Udo Teller, ex scienziato nazista, poi passato dalla parte degli americani e di cui non si hanno più notizie da molto tempo. Dopo una faticosa fuga dall’agente del KGB Ilya Kuryakin, Napoleon riesce a portare a termine il salvataggio, arrivando insieme alla ragazza nella zona ovest di Berlino.

Nella capitale tedesca, Napoleon scopre che Rudi, lo zio di Gaby, è al servizio di una compagnia aerospaziale di proprietà di Alexander e Victoria Vinciguerra, coniugi molto vicini alla figura di Mussolini e al fascismo. Ma la notizia veramente inquietante è che i due sono intenzionati a sfruttare le scoperte scientifiche di Udo per realizzare una potentissima bomba atomica.

Per contrastare una simile minaccia mondiale, Stati Uniti e Russia sono costretti ad allearsi per fronteggiare un nuovo nemico comune. Napoleon e Ilya diventano dunque una bizzarra coppia di agenti alle prese con una misteriosa organizzazione criminale internazionale...



Operazione U.N.C.L.E.: Nuovo trailer ufficiale in italiano - HD

(Azione, Avventura, Commedia) , un film di Guy Ritchie, con Henry Cavill, Armie Hammer, Elizabeth Debicki, Alicia Vikander, Jared Harris e Hugh Grant. : Il film ambientato durante gli anni della Guerra Fredda. È il 1963: l'agente della CIA Napoleon Solo è in missione per far scappare dalla Germania Est la giovane Gaby, la figlia di Udo Teller, ex scienziato nazista, poi passato dalla parte degli americani e di cui non si hanno più notizie da molto tempo. Dopo una faticosa fuga dall’agente del KGB Ilya Kuryakin, Napoleon riesce a portare a termine il salvataggio, arrivando insieme alla ragazza nella zona ovest di Berlino. Nella capitale tedesca, Napoleon scopre che Rudi, lo zio di Gaby, è al servizio di una compagnia aerospaziale di proprietà di Alexander e Victoria Vinciguerra, coniugi molto vicini alla figura di Mussolini e al fascismo. Ma la notizia veramente inquietante è che i due sono intenzionati a sfruttare le scoperte scientifiche di Udo per realizzare una potentissima bomba atomica. Per contrastare una simile minaccia mondiale, Stati Uniti e Russia sono costretti ad allearsi per fronteggiare un nuovo nemico comune. Napoleon e Ilya diventano dunque una bizzarra coppia di agenti alle prese con una misteriosa organizzazione criminale internazionale...



Stardust (Avventura, Fantasy) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Matthew Vaughn, con Charlie Cox, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Claire Danes, Sienna Miller, Jason Flemyng, Rupert Everett, Peter O'Toole, Nathaniel Parker, Ian McKellen, Sarah Alexander, Frank Ellis, Mark Strong, Kate Magowan, Henry Cavill, Josie Rees, Joanna Scanlan, Ricky Gervais, Ben Barnes, Peter Goodall, Jake Curran e Adam Buxton.



La trama del film : Una piccola cittadina inglese si trova al confine con il mondo magico di Stormhold, protetto da un muro di pietra e sorvegliato costantemente da una guardia che impedisce di passare oltre. Dunstan Thorn riesce però ad eludere la sorveglianza e ad attraversare il muro, giungendo in un mercato magico. Lì incontra una giovane principessa, di nome Una, tenuta prigioniera da una strega. La ragazza offre a Dunstan un fiore di bucaneve in cambio di un bacio. Nove mesi dopo, la Guardia del Muro consegna un bambino a Dunstan, dicendogli che è suo figlio. Una volta cresciuto, il ragazzo, che si chiama Tristan, si innamora di Victoria, una bella egocentrica ed opportunista. Una sera, i due osservano una stella cadente e il giovane promette alla ragazza che gliela consegnerà in cambio della sua mano. Ma l'astro non è caduto per caso: a Stormhold, il sovrano, in punto di morte, dichiara che il successore al trono sarà il primo dei suoi figli che riuscirà a recuperare un topazio da lui lanciato nel cielo, che è andato a colpire proprio la stella che Tristan e Victoria hanno visto precipitare...

(Avventura, Fantasy) , un film di Matthew Vaughn, con Charlie Cox, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Claire Danes, Sienna Miller, Jason Flemyng, Rupert Everett, Peter O'Toole, Nathaniel Parker, Ian McKellen, Sarah Alexander, Frank Ellis, Mark Strong, Kate Magowan, Henry Cavill, Josie Rees, Joanna Scanlan, Ricky Gervais, Ben Barnes, Peter Goodall, Jake Curran e Adam Buxton. : Una piccola cittadina inglese si trova al confine con il mondo magico di Stormhold, protetto da un muro di pietra e sorvegliato costantemente da una guardia che impedisce di passare oltre. Dunstan Thorn riesce però ad eludere la sorveglianza e ad attraversare il muro, giungendo in un mercato magico. Lì incontra una giovane principessa, di nome Una, tenuta prigioniera da una strega. La ragazza offre a Dunstan un fiore di bucaneve in cambio di un bacio. Nove mesi dopo, la Guardia del Muro consegna un bambino a Dunstan, dicendogli che è suo figlio. Una volta cresciuto, il ragazzo, che si chiama Tristan, si innamora di Victoria, una bella egocentrica ed opportunista. Una sera, i due osservano una stella cadente e il giovane promette alla ragazza che gliela consegnerà in cambio della sua mano. Ma l'astro non è caduto per caso: a Stormhold, il sovrano, in punto di morte, dichiara che il successore al trono sarà il primo dei suoi figli che riuscirà a recuperare un topazio da lui lanciato nel cielo, che è andato a colpire proprio la stella che Tristan e Victoria hanno visto precipitare...



Metti la nonna in freezer (Commedia) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet, Maurizio Lombardi, Marina Rocco, Francesco Di Leva, Lucia Ocone, Eros Pagni, Carlo Luca De Ruggieri e Susy Laude.



La trama del film : Il film vede come protagonisti Fabio De Luigi nei panni di Simone Recchia, un finanziere impacciato ma incorruttibile, pronto a perseguire giustizia a tutti i costi, e Miriam Leone nel ruolo di Claudia, una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna, mentre aspetta da tempo di essere pagata dallo Stato per il lavoro svolto. Quando l'anziana signora improvvisamente muore, Claudia deve trovare un escamotage per evitare la bancarotta e riuscire a sbarcare il lunario. Così, con la complicità delle sue amiche, pianifica una truffa che le permetta di continuare a incassare la pensione della nonna.

Travestimenti, equivoci e ingegnose bugie sono gli ingredienti essenziali di questa commedia grottesca sulla difficoltà di tirare avanti ai tempi della crisi....



Metti la nonna in freezer: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

(Commedia) , un film di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet, Maurizio Lombardi, Marina Rocco, Francesco Di Leva, Lucia Ocone, Eros Pagni, Carlo Luca De Ruggieri e Susy Laude. : Il film vede come protagonisti Fabio De Luigi nei panni di Simone Recchia, un finanziere impacciato ma incorruttibile, pronto a perseguire giustizia a tutti i costi, e Miriam Leone nel ruolo di Claudia, una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna, mentre aspetta da tempo di essere pagata dallo Stato per il lavoro svolto. Quando l'anziana signora improvvisamente muore, Claudia deve trovare un escamotage per evitare la bancarotta e riuscire a sbarcare il lunario. Così, con la complicità delle sue amiche, pianifica una truffa che le permetta di continuare a incassare la pensione della nonna. Travestimenti, equivoci e ingegnose bugie sono gli ingredienti essenziali di questa commedia grottesca sulla difficoltà di tirare avanti ai tempi della crisi....



Storia di una ladra di libri (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Brian Percival, con Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse, Nico Liersch, Joachim Paul Assböck, Ben Schnetzer, Kirsten Block e Sandra Nedeleff.



La trama del film : La vicenda è narrata dalla Morte che, confessando di essere affascinata dagli umani, segue la vita di una di essi: Liesel Meminger. L’incontro tra la Morte e la ragazza avviene per la prima volta in Germania, nel gennaio del 1938. Liesel, infatti, è in viaggio con la madre e il fratellino Werner. Quando quest’ultimo muore e viene sepolto alla stazione ferroviaria, la ragazza ruba il suo primo libro e scatena la curiosità dell’entità sovrannaturale. Dal momento che sua madre è perseguitata dal Partito nazista, Liesel viene affidata ad Hans (Geoffrey Rush) e Rosa Hubermann. Sebbene sia molto affascinata dai libri, Leisel non sa leggere. Il suo analfabetismo la porterà ad essere disprezzata dai suoi coetanei, che a scuola la deridono quotidianamente. L’unico a sostenerla è il vicino di casa, Rudy Steiner con il quale stringe un bel legame d’amicizia.

In occasione del compleanno di Adolf Hitler, il Partito ordina di dare alle fiamme tutti i volumi proibiti ma Leisel si opporrà nel suo piccolo, sottraendo un volume dalla pira infuocata e rubando così il suo secondo libro...



Storia di una ladra di libri: Nuovo trailer italiano - HD

(Drammatico) , un film di Brian Percival, con Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse, Nico Liersch, Joachim Paul Assböck, Ben Schnetzer, Kirsten Block e Sandra Nedeleff. : La vicenda è narrata dalla Morte che, confessando di essere affascinata dagli umani, segue la vita di una di essi: Liesel Meminger. L’incontro tra la Morte e la ragazza avviene per la prima volta in Germania, nel gennaio del 1938. Liesel, infatti, è in viaggio con la madre e il fratellino Werner. Quando quest’ultimo muore e viene sepolto alla stazione ferroviaria, la ragazza ruba il suo primo libro e scatena la curiosità dell’entità sovrannaturale. Dal momento che sua madre è perseguitata dal Partito nazista, Liesel viene affidata ad Hans (Geoffrey Rush) e Rosa Hubermann. Sebbene sia molto affascinata dai libri, Leisel non sa leggere. Il suo analfabetismo la porterà ad essere disprezzata dai suoi coetanei, che a scuola la deridono quotidianamente. L’unico a sostenerla è il vicino di casa, Rudy Steiner con il quale stringe un bel legame d’amicizia. In occasione del compleanno di Adolf Hitler, il Partito ordina di dare alle fiamme tutti i volumi proibiti ma Leisel si opporrà nel suo piccolo, sottraendo un volume dalla pira infuocata e rubando così il suo secondo libro...



Tre giorni e una vita (Drammatico, Thriller, Noir) in onda su Rai 4 alle ore 21.20, un film di Nicolas Boukhrief, con Pablo Pauly, Sandrine Bonnaire, Charles Berling, Margot Bancilhon, Jérémie Senez, Léo Lévy, Philippe Torreton, Dimitri Storoge, Arben Bajraktaraj, Yoann Blanc, Igor van Dessel, Stéphanie Van Vyve, Murielle Texier e Luc Van Grunderbeeck.



La trama del film: Il film ha inizio nel mese di dicembre del 1999 a Beauval, un piccolo e tranquillo villaggio immerso tra le foreste delle Ardenne.

Lì, il piccolo Antoine, un ragazzino di 12 anni, vive solo con la madre Blanche, una donna piuttosto severa. I suoi genitori sono sperati e da quando il padre si è trasferito a vivere in Germania, il ragazzo non ha molte occasioni per vederlo. Si sente anche un po' escluso dagli altri ragazzi della sua età, un sentimento che si accresce quando quest'ultimi perdono interesse alla capanna che stavano costruendo tutti insieme nel bosco.

Antoine sembra però aver trovato un nuovo amico in Ulisse, il cane del suo vicino, fino al giorno in cui l'animale azzoppato in seguito a un incidente stradale non viene abbattuto dal suo padrone. Antoine, che ha assistito alla scena, ne rimane traumatizzato.

Ma un altro fatto tragico sta per abbattersi sul villaggio: il piccolo Remy di 6 anni, sparisce misteriosamente. I suoi vicini e parenti vengono interrogati, ma nessuno ha visto niente. Antoine, invece, sa cosa è successo al bambino, ma rimane in silenzio...



Tre giorni e una vita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv