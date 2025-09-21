Stasera in TV: Film da vedere Domenica 21 Settembre, in prima serata
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 21 Settembre 2025
-
Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale
Commedia, 2015, durata: 95 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Neri Parenti
con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada e Dario Bandiera.
-
Piedone l'africano
Poliziesco, Commedia, 1978, durata: 115 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Steno
con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Werner Pochath, Joe Stewardson, Carel Trichardt, Desmond Thompson, Baldwin Dakile e Dagmar Lassander.
-
Il ritratto dell'amore
Sentimentale, 2022, durata: 84 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di J.C. Wolfe
con Aubrey Reynolds, Richard McWilliams, Tamari Dunbar, Kathryn G. Howell e Siobhan Shanahan.
-
Italiani brava gente
Drammatico, Guerra, 1964, durata: 155 min
in onda alle 21:10 su Rai Storia
un film di Giuseppe De Santis
con Arthur Kennedy, Peter Falk, Tatyana Samoylova, Raffaele Pisu, Andrea Checchi, Riccardo Cucciolla, Valeri Somov, Nino Vingelli, Gino Pernice, Lev Prygunov, Grigori Mikhaylov e Ian Prygunov.
-
Mortal Kombat
Azione, Avventura, Fantasy, 2021, durata: 110 min
in onda alle 21:13 su 20
un film di Simon McQuoid
con Joe Taslim, Ludi Lin, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Chin Han, Hiroyuki Sanada, Max Huang, Sisi Stringer, Lewis Tan e Daniel Nelson.
-
The Departed - Il bene e il male
Drammatico, Thriller, 2006, durata: 151 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di Martin Scorsese
con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Anthony Anderson, Alec Baldwin, Kevin Corrigan, James Badge Dale, David O'Hara, Mark Rolston e Robert Wahlberg.
-
Hitch - Lui sì che capisce le donne
Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 118 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Andy Tennant
con Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Amber Valletta, Julie Ann Emery, Adam Arkin, Robinne Lee, Nathan Lee Graham, Michael Rapaport, Jeffrey Donovan e Paula Patton.
-
Monuments Men
Drammatico, Guerra, 2014, durata: 118 min
in onda alle 21:15 su La7
un film di George Clooney
con George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin, Bob Balaban, Hugh Bonneville e Cate Blanchett.
-
I Fiumi di Porpora
Giallo, Thriller, 2000, durata: 105 min
in onda alle 21:15 su Cielo
un film di Mathieu Kassovitz
con Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès, Dominique Sanda, Karim Belkhadra, Jean-Pierre Cassel, Didier Flamand, François Levantal, Francine Bergé e Philippe Nahon.
-
Elizabeth Harvest
Thriller, Fantascienza, 2018, durata: 105 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Sebastian Gutierrez
con Abbey Lee, Ciarán Hinds, Carla Gugino, Matthew Beard e Dylan Baker.
-
Neverland - Un sogno per la vita
Drammatico, 2004, durata: 106 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Marc Forster
con Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie, Radha Mitchell, Dustin Hoffman, Ian Hart, Kelly Macdonald, Freddie Highmore, Joe Prospero, Nick Roud, Luke Spill e Mackenzie Crook.
-
Un'estate in Bretagna
Sentimentale, Drammatico, 2021, durata: 88 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Britta Keils
con Kristin Suckow, Karim Chérif, Matti Schmidt-Schaller, Therese Hämer, Godehard Giese e Petra Kelling.
-
I Delitti del BarLume - Sopra la panca
Giallo, Commedia, 2022, durata: 100 min
in onda alle 21:30 su TV8
un film di Roan Johnson
con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi.
-
Remember me? L'amore è senza età
Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2019, durata: 92 min
in onda alle 21:40 su TV2000
un film di Martin Rosete
con Bruce Dern, Caroline Silhol, Brian Cox, Sienna Guillory, Verónica Forqué, Brandon Larracuente, Ben Temple, Serena Kennedy e Isabel Garcia Lorca.
