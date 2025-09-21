Stasera in TV: Film da vedere Domenica 21 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 21 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 21 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 21 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 21 Settembre 2025

Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale

Commedia, 2015, durata: 95 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Neri Parenti

con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada e Dario Bandiera.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/vacanze-ai-caraibi-il-film-di-natale/52625/video/?vid=22305" title="Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale: Il trailer del film - HD">Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale: Il trailer del film - HD</a>

Piedone l'africano

Poliziesco, Commedia, 1978, durata: 115 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Steno

con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Werner Pochath, Joe Stewardson, Carel Trichardt, Desmond Thompson, Baldwin Dakile e Dagmar Lassander.

Il ritratto dell'amore

Sentimentale, 2022, durata: 84 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di J.C. Wolfe

con Aubrey Reynolds, Richard McWilliams, Tamari Dunbar, Kathryn G. Howell e Siobhan Shanahan.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-ritratto-dell-amore/63266/video/?vid=40611" title="Il Ritratto dell'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Il Ritratto dell'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Italiani brava gente

Drammatico, Guerra, 1964, durata: 155 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Giuseppe De Santis

con Arthur Kennedy, Peter Falk, Tatyana Samoylova, Raffaele Pisu, Andrea Checchi, Riccardo Cucciolla, Valeri Somov, Nino Vingelli, Gino Pernice, Lev Prygunov, Grigori Mikhaylov e Ian Prygunov.

Mortal Kombat

Azione, Avventura, Fantasy, 2021, durata: 110 min

in onda alle 21:13 su 20

un film di Simon McQuoid

con Joe Taslim, Ludi Lin, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Chin Han, Hiroyuki Sanada, Max Huang, Sisi Stringer, Lewis Tan e Daniel Nelson.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/mortal-kombat/58286/video/?vid=35317" title="Mortal Kombat: Trailer Ufficiale Italiano Red Band del Film - HD">Mortal Kombat: Trailer Ufficiale Italiano Red Band del Film - HD</a>

The Departed - Il bene e il male

Drammatico, Thriller, 2006, durata: 151 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Martin Scorsese

con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Anthony Anderson, Alec Baldwin, Kevin Corrigan, James Badge Dale, David O'Hara, Mark Rolston e Robert Wahlberg.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-departed-il-bene-e-il-male/436/video/?vid=3958" title="The Departed - Il bene e il male: il trailer del film">The Departed - Il bene e il male: il trailer del film</a>



Hitch - Lui sì che capisce le donne

Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 118 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Andy Tennant

con Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Amber Valletta, Julie Ann Emery, Adam Arkin, Robinne Lee, Nathan Lee Graham, Michael Rapaport, Jeffrey Donovan e Paula Patton.

Monuments Men

Drammatico, Guerra, 2014, durata: 118 min

in onda alle 21:15 su La7

un film di George Clooney

con George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin, Bob Balaban, Hugh Bonneville e Cate Blanchett.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/monuments-men/49328/video/?vid=13929" title="Monuments Men: Il nuovo trailer italiano del film di George Clooney">Monuments Men: Il nuovo trailer italiano del film di George Clooney</a>

I Fiumi di Porpora

Giallo, Thriller, 2000, durata: 105 min

in onda alle 21:15 su Cielo

un film di Mathieu Kassovitz

con Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès, Dominique Sanda, Karim Belkhadra, Jean-Pierre Cassel, Didier Flamand, François Levantal, Francine Bergé e Philippe Nahon.



Elizabeth Harvest

Thriller, Fantascienza, 2018, durata: 105 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Sebastian Gutierrez

con Abbey Lee, Ciarán Hinds, Carla Gugino, Matthew Beard e Dylan Baker.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/elizabeth-harvest/55141/video/?vid=29612" title="Elizabeth Harvest: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Elizabeth Harvest: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Neverland - Un sogno per la vita

Drammatico, 2004, durata: 106 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Marc Forster

con Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie, Radha Mitchell, Dustin Hoffman, Ian Hart, Kelly Macdonald, Freddie Highmore, Joe Prospero, Nick Roud, Luke Spill e Mackenzie Crook.

Un'estate in Bretagna

Sentimentale, Drammatico, 2021, durata: 88 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Britta Keils

con Kristin Suckow, Karim Chérif, Matti Schmidt-Schaller, Therese Hämer, Godehard Giese e Petra Kelling.



I Delitti del BarLume - Sopra la panca

Giallo, Commedia, 2022, durata: 100 min

in onda alle 21:30 su TV8

un film di Roan Johnson

con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi.

Remember me? L'amore è senza età

Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2019, durata: 92 min

in onda alle 21:40 su TV2000

un film di Martin Rosete

con Bruce Dern, Caroline Silhol, Brian Cox, Sienna Guillory, Verónica Forqué, Brandon Larracuente, Ben Temple, Serena Kennedy e Isabel Garcia Lorca.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/remember-me-l-amore-e-senza-eta/66825/video/?vid=46470" title="Remember Me - L'amore è senza età: Il Trailer Ufficiale del Film con Bruce Dern, Caroline Silhol e Brian Cox - HD">Remember Me - L'amore è senza età: Il Trailer Ufficiale del Film con Bruce Dern, Caroline Silhol e Brian Cox - HD</a>



