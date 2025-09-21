TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Domenica 21 Settembre, in prima serata

1

Stasera in TV, Domenica 21 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 21 Settembre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 21 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 21 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 21 Settembre 2025

  • Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale
    Commedia, 2015, durata: 95 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Neri Parenti
    con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada e Dario Bandiera.


  • Piedone l'africano
    Poliziesco, Commedia, 1978, durata: 115 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Steno
    con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Werner Pochath, Joe Stewardson, Carel Trichardt, Desmond Thompson, Baldwin Dakile e Dagmar Lassander.

  • Il ritratto dell'amore
    Sentimentale, 2022, durata: 84 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di J.C. Wolfe
    con Aubrey Reynolds, Richard McWilliams, Tamari Dunbar, Kathryn G. Howell e Siobhan Shanahan.


  • Italiani brava gente
    Drammatico, Guerra, 1964, durata: 155 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Giuseppe De Santis
    con Arthur Kennedy, Peter Falk, Tatyana Samoylova, Raffaele Pisu, Andrea Checchi, Riccardo Cucciolla, Valeri Somov, Nino Vingelli, Gino Pernice, Lev Prygunov, Grigori Mikhaylov e Ian Prygunov.

  • Mortal Kombat
    Azione, Avventura, Fantasy, 2021, durata: 110 min
    in onda alle 21:13 su 20
    un film di Simon McQuoid
    con Joe Taslim, Ludi Lin, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Chin Han, Hiroyuki Sanada, Max Huang, Sisi Stringer, Lewis Tan e Daniel Nelson.


  • The Departed - Il bene e il male
    Drammatico, Thriller, 2006, durata: 151 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Martin Scorsese
    con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga, Anthony Anderson, Alec Baldwin, Kevin Corrigan, James Badge Dale, David O'Hara, Mark Rolston e Robert Wahlberg.


  • Hitch - Lui sì che capisce le donne
    Commedia, Sentimentale, 2005, durata: 118 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Andy Tennant
    con Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Amber Valletta, Julie Ann Emery, Adam Arkin, Robinne Lee, Nathan Lee Graham, Michael Rapaport, Jeffrey Donovan e Paula Patton.

  • Monuments Men
    Drammatico, Guerra, 2014, durata: 118 min
    in onda alle 21:15 su La7
    un film di George Clooney
    con George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin, Bob Balaban, Hugh Bonneville e Cate Blanchett.


  • I Fiumi di Porpora
    Giallo, Thriller, 2000, durata: 105 min
    in onda alle 21:15 su Cielo
    un film di Mathieu Kassovitz
    con Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès, Dominique Sanda, Karim Belkhadra, Jean-Pierre Cassel, Didier Flamand, François Levantal, Francine Bergé e Philippe Nahon.

  • Elizabeth Harvest
    Thriller, Fantascienza, 2018, durata: 105 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Sebastian Gutierrez
    con Abbey Lee, Ciarán Hinds, Carla Gugino, Matthew Beard e Dylan Baker.


  • Neverland - Un sogno per la vita
    Drammatico, 2004, durata: 106 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Marc Forster
    con Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie, Radha Mitchell, Dustin Hoffman, Ian Hart, Kelly Macdonald, Freddie Highmore, Joe Prospero, Nick Roud, Luke Spill e Mackenzie Crook.

  • Un'estate in Bretagna
    Sentimentale, Drammatico, 2021, durata: 88 min
    in onda alle 21:20 su Rai Premium
    un film di Britta Keils
    con Kristin Suckow, Karim Chérif, Matti Schmidt-Schaller, Therese Hämer, Godehard Giese e Petra Kelling.

  • I Delitti del BarLume - Sopra la panca
    Giallo, Commedia, 2022, durata: 100 min
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di Roan Johnson
    con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi.

  • Remember me? L'amore è senza età
    Commedia, Drammatico, Sentimentale, 2019, durata: 92 min
    in onda alle 21:40 su TV2000
    un film di Martin Rosete
    con Bruce Dern, Caroline Silhol, Brian Cox, Sienna Guillory, Verónica Forqué, Brandon Larracuente, Ben Temple, Serena Kennedy e Isabel Garcia Lorca.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

