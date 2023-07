Stasera in TV: Film da vedere Domenica 2 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 2 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 2 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 2 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 2 Luglio 2023

Il gusto dell'amore (Commedia, Sentimentale) in onda su La5 alle ore 21.10 , un film di David Pinillos, con Unax Ugalde, Nora Tschirner, Giulio Berruti, Herbert Knaup, Elena Irureta e Xenia Tostado.



La trama del film : Il film segue le vicende sentimentali di due giovani chef e una sommelier in un prestigioso ristorante di Zurigo. Daniel è un talentuoso cuoco di origine spagnola che si trasferisce in Svizzera, dove inizia a lavorare nel lussuoso ristorante di Thomas Wackerle. Le sue abilità ai fornelli gli permettono di progredire rapidamente in cucina, ma contemporaneamente fatica a instaurare un rapporto felice con gli altri colleghi. Tutto cambia grazie a Hugo, un amichevole chef proveniente dall’Italia, e Hanna, affascinante sommelier tedesca.

Accomunati dalla passione per l’enogastronomia, tra i tre si crea un forte legame, che viene tuttavia compromesso quando un giorno Hanna bacia inaspettatamente Daniel. Da quel momento lo chef iberico vede la sua esistenza andare nella confusione più totale, mentre l’amicizia con Hanna e Hugo finisce per sgretolarsi irrimediabilmente. Daniel capisce di trovarsi di fronte alla scelta più difficile della sua vita: fare carriera o dare ascolto al proprio cuore...



Il gusto dell'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Joyeux Noël - Una verità dimenticata dalla storia (Commedia, Drammatico, Guerra) in onda su Rai Storia alle ore 21.10 , un film di Christian Carion, con Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume Canet, Gary Lewis, Dany Boon, Daniel Brühl, Alex Ferns, Steven Robertson, Lucas Belvaux, Bernard Le Coq, Ian Richardson, Frank Witter, Thomas Schmauser, Joachim Bissmeier, Robin Laing, Suzanne Flon e Michel Serrault.



La trama del film : Francia, Dicembre 1914. Sul fronte occidentale si combatte una guerra di trincea tra tedeschi da una parte e francesi e scozzesi dall'altra. Il soprano Anna Sörensen raggiunge al fronte il compagno Nikolaus Sprink, tenore dell’Opera di Berlino, per passare il Natale insieme. La notte della Vigilia, il tenore lascia la trincea tedesca con un alberello di Natale in mano ed esce allo scoperto intonando Stille Nacht. Conquistati da quel gesto, i soldati scozzesi suonano con le cornamuse l’Adeste Fideles. Al termine delle esibizioni, un applauso commosso parte da entrambe le trincee. A questo punto i superiori dei tre reggimenti - lo scozzese Gordon, il francese Audebert e il tedesco Horstmayer - s’incontrano in mezzo al campo e concordano un cessate il fuoco per la Vigilia di Natale. Durante la tregua, i soldati dei tre eserciti si scambiano gli auguri con abbracci e strette di mano, e condividono confidenze e generi di conforto. A mezzanotte il prete scozzese celebra la messa, cui tutti prendono parte. La mattina di Natale viene concordata la possibilità di seppellire i soldati caduti, mentre cresce la stima tra i tre comandanti. C’è anche la voglia di giocare a calcio insieme. L’inevitabile ritorno alla realtà della guerra, che li vuole ancora nemici, sarà doloroso per tutti...

Coach Carter (Drammatico, Biografico) in onda su Canale 5 alle ore 21.25, un film di Thomas Carter, con Samuel L. Jackson, Rob Brown, Robert Ri'chard, Rick Gonzalez, Nana Gbewonyo, Antwon Tanner, Channing Tatum, Ashanti, Texas Battle, Denise Dowse, Debbi Morgan, Mel Winkler, Vincent Laresca, Sidney Faison, Octavia Spencer, Jenny Gago, Eugene Lee, Gwen McGee, Leonard L. Thomas, Tara Jett e Richard Vasquez.



La trama del film: Il film è ambientato nel 1999 e racconta la vera storia di Ken Carter. Richiamato dal suo vecchio liceo, che si trova a Richmond, una delle zone più povere e degradate di Los Angeles, gli viene chiesto di allenare la squadra di basket degli Oilers, di cui un tempo è stato una stella, ottenendo record di imbattibilità.

Carter accetta l'incarico, a condizione però che tutti i giocatori della squadra si sottopongano alle sue rigide regole, che non riguardano solo il comportamento sul campo da gioco ma anche nella aule di studio. Imponendo una ferrea disciplina, l'allenatore Carter si propone di trasformare il comportamento dei giovani ragazzi che dovranno avere un atteggiamento rispettoso, mantenere una frequenza scolastica costante e sforzarsi di ottenere voti mai al di sotto della la media. Inizialmente, la squadra è riluttante a conformarsi, e quando Carter si rende conto che molti dei giocatori stanno dimostrando scarsi risultati nello studio, decide di bloccare gli allenamenti e le partite, provocando le proteste dei giovani ma anche dei loro genitori.

Carter non vuole arrendersi, convinto com'è che i suoi giocatori non possono fare affidamento solo sulla loro bravura in campo per assicurarsi un futuro di successo...



Coach Carter: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

