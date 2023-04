Stasera in TV: Film da vedere Domenica 2 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 2 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 2 Aprile 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 2 Aprile.



I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 2 Aprile 2023

Copperman (Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Eros Puglielli, con Luca Argentero, Galatea Ranzi, Fortunato Cerlino, Antonia Truppo, Gianluca Gobbi e Tommaso Ragno.



La trama del film : Anselmo è un bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico; adora i supereroi, tanto che è convinto che suo padre, che in realtà se ne è andato, sia uno di loro, in missione per salvare il mondo. Vede il mondo come una fiaba, pieno di colori e di cose meravigliose, e anche se presto sperimenta la cattiveria umana e la durezza della vita, non smette di fidarsi delle persone e di vedere sempre il buono e il bello intorno a lui, con il suo sorriso stampato sulla faccia e gli occhi pieni di meraviglia.

Crescendo diventa un uomo nell'aspetto fisico, ma rimane un bambino innocente dallo sguardo puro e senza malizia nell'animo. Al suo fianco la sua amica di infanzia e suo grande amore Titti e sua mamma Gianna, che gli ripete quanto sia speciale fin da piccolo, tanto speciale che alla fine Anselmo si convince di essere anche lui un supereroe, come quello dei fumetti e proprio come suo padre...



Copperman: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Tutti i soldi del mondo (Drammatico, Thriller) in onda su Rai Storia alle ore 21.10 , un film di Ridley Scott, con Michelle Williams, Mark Wahlberg, Romain Duris, Christopher Plummer, Charlie Plummer, Timothy Hutton, Marco Leonardi, Charlie Shotwell, Giulio Base, Andrea Piedimonte, Ilir Jacellari, Mario Opinato e Roy McCrerey.



La trama del film : Nell'estate del 1973, il nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty viene rapito da una banda di uomini mascherati mentre si aggira per i vicoli di Roma. Nonostante le pressioni della madre Gail Harris, il facoltoso industriale del petrolio, noto per essere l'uomo più ricco e al tempo stesso più avido del mondo, rifiuta di pagare l'esorbitante richiesta di riscatto che ammonta a 17 milioni di dollari. Il rapimento del nipote preferito, infatti, non è per lui ragione sufficientemente valida per rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del ragazzo e l’uomo della sicurezza Fletcher Chace, incaricato di intavolare una trattativa con i malviventi, a una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare finalmente il giovane Paul...



Tutti i soldi del mondo: Nuovo trailer italiano del film - HD

I fiumi di porpora (Thriller) in onda su Cielo alle ore 21.15 , un film di Mathieu Kassovitz, con Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès, Dominique Sanda, Jean-Pierre Cassel, Didier Flamand, Laurent Lafitte, Christophe Bernard, Tonio Descanvelle, Françoise Loreau, Laurent Avare, Philippe Nahon, Robert Gendreu, Nicky Naude, Olivier Rousset, Vincent Tulli, Olivier Morel, Francine Bergé, Karim Belkhadra e François Levantal.



La trama del film : Sulle Alpi francesi, vicino alla piccola città universitaria di Guernon, viene scoperto il cadavere di un uomo assassinato e mutilato. L’uomo è ritrovato in posizione fetale, con gli occhi strappati e le mani tagliate. L'incarico delle indagini non è dato alla polizia locale ma al celebre commissario parigino Pierre Niemans. La vittima viene identificata come Remy Callois, professore e bibliotecario dell'Università, un’antica istituzione legata al territorio e collegata al vicino ospedale.

Il primo passo del commissario Niemans è comprendere la ragione delle mutilazioni e interroga, quindi, Bernard Cherneze, un oculista del posto che un tempo lavorava all'Università. Il dottore ha una sua teoria: la posizione isolata dell'Università ha portato all'endogamia fra professori che ha prodotto disturbi genetici sempre più gravi nei bambini nati nel campus ma, negli ultimi anni, il fenomeno si è completamente invertito e i bambini del villaggio sono sempre più malati mentre quelli del college rimangono sani...

Moglie a sorpresa (Commedia) in onda su TwentySeven alle ore 21.10, un film di Frank Oz, con Steve Martin, Goldie Hawn, Laurel Cronin, Dana Delany, Julie Harris, Roy Cooper, Christopher Durang, Donald Moffat, Richard B. Shull e Peter MacNicol.



La trama del film: Dobbs Mill, New England. L'architetto Newton Davis, dopo aver costruito la casa dei suoi sogni per sé e la sua fidanzata Becky, lei non accetta di sposarlo. Distrutto dal rifiuto, l’uomo decide di trasferirsi, abbandonando la casa vuota. Tempo dopo, in un ristorante di Boston, Newton incontra Gwen, una cameriera che si finge ungherese. Credendo che non capisca l’inglese, l'uomo gli racconta la sua triste storia in preda al pianto. Alla chiusura del locale, Newton scopre finalmente lo scherzo della ragazza e decide di accompagnarla a casa, dove finiscono per passare la notte insieme.

L’indomani, Gwen si sveglia e scopre che Newton non c’è più, ma ha dimenticato per distrazione il disegno della casa che aveva costruito a Dobbs Mill. Incuriosita, la ragazza decide di andare a vedere la villa abbandonata: il posto le piace talmente tanto che decide di trasferirsi lì, fingendo di essere la moglie di Newton...

