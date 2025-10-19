Stasera in TV: Film da vedere Domenica 19 Ottobre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 19 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 19 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 19 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 19 Ottobre 2025

Il pesce innamorato

Commedia, 1999, durata: 95 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Leonardo Pieraccioni

con Leonardo Pieraccioni, Yamila Diaz, Paolo Hendel, Patrizia Loreti, Gabriella Pession, Matteo Giannini, Rodolfo Corsato, Don Antonio, Sergio Forconi, Philippe Leroy, Jerry Mastrodonato e Hal Yamanouchi.

I Tre Moschettieri

Avventura, Azione, Sentimentale, 2011, durata: 110 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Paul W.S. Anderson

con Logan Lerman, Milla Jovovich, Matthew Macfadyen, Ray Stevenson, Luke Evans, Mads Mikkelsen, Gabriella Wilde, James Corden, Juno Temple, Freddie Fox, Orlando Bloom, Christoph Waltz, Carsten Norgaard e Til Schweiger.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/i-tre-moschettieri/48076/video/?vid=7011" title="I tre moschettieri: Il trailer italiano del film">I tre moschettieri: Il trailer italiano del film</a>

Ti va di ballare?

Commedia, Drammatico, 2006, durata: 108 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Liz Friedlander

con Antonio Banderas, Rob Brown, Yaya DaCosta, Alfre Woodard, Dante Basco, John Ortiz, Laura Benanti, Jonathan Malen, Jasika Nicole, Lyriq Bent, Marcus T. Paulk e Katya Virshilas.



Il Conformista

Drammatico, 1970, durata: 115 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Bernardo Bertolucci

con Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Gastone Moschin, Enzo Tarascio, Fosco Giachetti, José Quaglio, Dominique Sanda, Pierre Clémenti, Yvonne Sanson, Milly, Giuseppe Addobbati, Alessandro Haber e Antonio Maestri.

Bomb Squad

Azione, Thriller, 2022, durata: 90 min

in onda alle 21:10 su 20

un film di James Cullen Bressack

con Mel Gibson, Shannen Doherty, Michael Welch, Kevin Dillon, Eddie Steeples, Sam Asghari, Kate Katzman, Lydia Hull, Anna Harr e Dylan Flashner.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/bomb-squad/67942/video/?vid=48176" title="Bomb Squad: Il Trailer Ufficiale del Film con Mel Gibson, Shannen Doherty e Kevin Dillon - HD">Bomb Squad: Il Trailer Ufficiale del Film con Mel Gibson, Shannen Doherty e Kevin Dillon - HD</a>

Il caso Spotlight

Drammatico, Thriller, 2015, durata: 128 min

in onda alle 21:15 su La7

un film di Tom McCarthy

con Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery, Brian d'Arcy James, Stanley Tucci, Elena Wohl, Gene Amoroso, Doug Murray, Sharon McFarlane e Jamey Sheridan.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-caso-spotlight/52600/video/?vid=22510" title="Il Caso Spotlight: Il trailer italiano del film - HD">Il Caso Spotlight: Il trailer italiano del film - HD</a>



Blood Diamond - Diamanti di sangue

Avventura, Drammatico, Thriller, 2006, durata: 143 min

in onda alle 21:15 su Iris

un film di Edward Zwick

con Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly, Kagiso Kuypers, Arnold Vosloo, Antony Coleman, Benu Mabhena, Anointing Lukola, David Harewood, Basil Wallace, Ntare Mwine e Michael Sheen.

Una notte da leoni

Commedia, 2009, durata: 98 min

in onda alle 21:15 su TwentySeven

un film di Todd Phillips

con Bradley Cooper, Heather Graham, Justin Bartha, Zach Galifianakis, Ken Jeong, Ed Helms, Rachael Harris, Gillian Vigman, Dan Finnerty, Brian Callen e Sandra Currie.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/una-notte-da-leoni/47321/video/?vid=2721" title="Una notte da leoni: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film">Una notte da leoni: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film</a>

Full Monty - Squattrinati organizzati

Commedia, 1997, durata: 91 min

in onda alle 21:15 su La7 Cinema

un film di Peter Cattaneo

con Robert Carlyle, Mark Addy, William Snape, Steve Huison, Tom Wilkinson, Paul Barber, Hugo Speer, Lesley Sharp, Emily Woof, Deirdre Costello e Paul Butterworth.

Hood Witch - Roqya

Drammatico, Thriller, 2023, durata: 110 min

in onda alle 21:20 su Rai4

un film di Saïd Belktibia

con Golshifteh Farahani, Amine Zariouhi, Jérémy Ferrari, Denis Lavant, Issaka Sawadogo, Farida Mouffok, Karim Belkhadra, Mathieu Espagnet, Daouda Keita e Bilal El Atreby.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/hood-witch-roqya/67943/video/?vid=48177" title="Hood Witch - Roqya: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Hood Witch - Roqya: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



French Kiss

Commedia, Sentimentale, 1995, durata: 111 min

in onda alle 21:40 su Tv 2000

un film di Lawrence Kasdan

con Meg Ryan, Kevin Kline, Timothy Hutton, Jean Reno, François Cluzet, Susan Anbeh, Renée Humphrey, Michael Riley, Laurent Spielvogel e Victor Garrivier.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/french-kiss/32098/video/?vid=34066" title="French Kiss: Il Trailer Ufficiale del Film">French Kiss: Il Trailer Ufficiale del Film</a>



