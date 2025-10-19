TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Domenica 19 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Domenica 19 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 19 Ottobre, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 19 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 19 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 19 Ottobre 2025

  • Il pesce innamorato
    Commedia, 1999, durata: 95 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Leonardo Pieraccioni
    con Leonardo Pieraccioni, Yamila Diaz, Paolo Hendel, Patrizia Loreti, Gabriella Pession, Matteo Giannini, Rodolfo Corsato, Don Antonio, Sergio Forconi, Philippe Leroy, Jerry Mastrodonato e Hal Yamanouchi.

  • I Tre Moschettieri
    Avventura, Azione, Sentimentale, 2011, durata: 110 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Paul W.S. Anderson
    con Logan Lerman, Milla Jovovich, Matthew Macfadyen, Ray Stevenson, Luke Evans, Mads Mikkelsen, Gabriella Wilde, James Corden, Juno Temple, Freddie Fox, Orlando Bloom, Christoph Waltz, Carsten Norgaard e Til Schweiger.


  • Ti va di ballare?
    Commedia, Drammatico, 2006, durata: 108 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Liz Friedlander
    con Antonio Banderas, Rob Brown, Yaya DaCosta, Alfre Woodard, Dante Basco, John Ortiz, Laura Benanti, Jonathan Malen, Jasika Nicole, Lyriq Bent, Marcus T. Paulk e Katya Virshilas.

  • Il Conformista
    Drammatico, 1970, durata: 115 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Bernardo Bertolucci
    con Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Gastone Moschin, Enzo Tarascio, Fosco Giachetti, José Quaglio, Dominique Sanda, Pierre Clémenti, Yvonne Sanson, Milly, Giuseppe Addobbati, Alessandro Haber e Antonio Maestri.

  • Bomb Squad
    Azione, Thriller, 2022, durata: 90 min
    in onda alle 21:10 su 20
    un film di James Cullen Bressack
    con Mel Gibson, Shannen Doherty, Michael Welch, Kevin Dillon, Eddie Steeples, Sam Asghari, Kate Katzman, Lydia Hull, Anna Harr e Dylan Flashner.


  • Il caso Spotlight
    Drammatico, Thriller, 2015, durata: 128 min
    in onda alle 21:15 su La7
    un film di Tom McCarthy
    con Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery, Brian d'Arcy James, Stanley Tucci, Elena Wohl, Gene Amoroso, Doug Murray, Sharon McFarlane e Jamey Sheridan.


  • Blood Diamond - Diamanti di sangue
    Avventura, Drammatico, Thriller, 2006, durata: 143 min
    in onda alle 21:15 su Iris
    un film di Edward Zwick
    con Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly, Kagiso Kuypers, Arnold Vosloo, Antony Coleman, Benu Mabhena, Anointing Lukola, David Harewood, Basil Wallace, Ntare Mwine e Michael Sheen.

  • Una notte da leoni
    Commedia, 2009, durata: 98 min
    in onda alle 21:15 su TwentySeven
    un film di Todd Phillips
    con Bradley Cooper, Heather Graham, Justin Bartha, Zach Galifianakis, Ken Jeong, Ed Helms, Rachael Harris, Gillian Vigman, Dan Finnerty, Brian Callen e Sandra Currie.


  • Full Monty - Squattrinati organizzati
    Commedia, 1997, durata: 91 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di Peter Cattaneo
    con Robert Carlyle, Mark Addy, William Snape, Steve Huison, Tom Wilkinson, Paul Barber, Hugo Speer, Lesley Sharp, Emily Woof, Deirdre Costello e Paul Butterworth.

  • Hood Witch - Roqya
    Drammatico, Thriller, 2023, durata: 110 min
    in onda alle 21:20 su Rai4
    un film di Saïd Belktibia
    con Golshifteh Farahani, Amine Zariouhi, Jérémy Ferrari, Denis Lavant, Issaka Sawadogo, Farida Mouffok, Karim Belkhadra, Mathieu Espagnet, Daouda Keita e Bilal El Atreby.


  • French Kiss
    Commedia, Sentimentale, 1995, durata: 111 min
    in onda alle 21:40 su Tv 2000
    un film di Lawrence Kasdan
    con Meg Ryan, Kevin Kline, Timothy Hutton, Jean Reno, François Cluzet, Susan Anbeh, Renée Humphrey, Michael Riley, Laurent Spielvogel e Victor Garrivier.


