Stasera in TV: Film da vedere Domenica 18 Giugno, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Domenica 18 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 18 Giugno 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 18 Giugno.

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 18 Giugno 2023

By the Sea (Drammatico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Angelina Jolie, con Angelina Jolie, Brad Pitt, Mélanie Laurent, Melvil Poupaud, Niels Arestrup e Richard Bohringer.



La trama del film : Anni Settanta. Una coppia di newyorkesi - l'ex ballerina Vanessa e lo scrittore Roland - arrivano in un paesino marittimo della Francia e decidono di alloggiare in un hotel vicino alla spiaggia. Roland, in cerca d'ispirazione per il suo nuovo libro, passa le giornate al bar dell'albergo, mentre Vanessa, depressa e dipendente dagli psicofarmaci, non esce quasi mai dalla sua stanza.

Un giorno la donna scopre che sul muro vicino al letto c'è un buco, il quale dà modo di vedere cosa succede nella camera adiacente, dove si trovano Lea e François, dei giovani molto innamorati. Vanessa e Roland, sbirciando di nascosto l'intimità dell'altra coppia, sembra inizino a provare una complicità da tempo perduta. Ma l'ossessione che Vanessa inizia a sviluppare nei confronti di François porterà a risvolti inaspettati...



By the Sea: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Mission: Impossible III (Azione) in onda su 20 alle ore 21 , un film di J.J. Abrams, con Tom Cruise, Ving Rhames, Billy Crudup, Philip Seymour Hoffman, Laurence Fishburne, Michelle Monaghan, Jonathan Rhys Meyers, Keri Russell, Bellamy Young, Maggie Q, Bahar Soomekh, Antonio Del Prete, Sabra Williams, James Shanklin, Brandon Molale, Eddie Marsan, Simon Pegg, Greg Grunberg, Michael Kehoe, Jeff Chase e Sasha Alexander.



La trama del film : Ethan Hunt continua a lavorare per l’Impossible Mission Force, ma ha abbandonato la prima linea. Se in precedenza si era occupato delle missioni più pericolose e segrete, adesso conduce una vita più tranquilla occupandosi dell'addestramento delle nuove reclute. Anche la vita sentimentale di Ethan va a gonfie vele: ha una nuova fidanzata, un’infermiera di nome Julia, con la quale dorvà presto sposarsi. La giovane non sa assolutamente nulla del vero lavoro dell’agente segreto. Nonostante l’intenzione di rimanere lontano dal campo, Ethan è costretto a rientrare in azione quando una delle sue allieve, Lindsey Farris, viene catturata. Comincia così una missione di salvataggio in piena regola per Lindsey il cui esito è incerto. La situazione precipiterà del tutto quando, per vendicare quanto fatto alla sua allieva, Ethan si troverà invischiato in una missione impossibile di prima categoria, che lo condurrà fino a Città del Vaticano. Il nemico? Una pericolosa organizzazione terroristica che farà di tutto per contrastare il protagonista, compreso rapire la sua promessa sposa Julia...

Biancaneve (Drammatico, Commedia, Fantasy) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Tarsem Singh, con Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer, Sean Bean, Nathan Lane, Mare Winningham, Michael Lerner, Robert Emms, Martin Klebba, Danny Woodburn, Jordan Prentice, Mark Povinelli, Joe Gnoffo e Sebastian Saraceno.



La trama del film : Le vicende raccontano la storia di un Re che, rimasto vedovo, prende in moglie Clementianna, la donna più bella di tutto il reame. Tuttavia la bellezza di Clementianna è pari solo alla sua perfidia e ben presto, grazie alla magia nera, elimina il Re e ne usurpa il trono.

Ora che la regina indiscussa è Clementianna, la povera figlia del Re, Biancaneve, viene segregata nel palazzo mentre il popolo inizia ad essere tassato oltremisura. La situazione appare disperata.

Un giorno però, diventata maggiorenne, la principessa Biancaneve decide di sfidare gli ordini della regina e uscire dalle mura per vedere con i suoi occhi quale sia la situazione del regno. Lungo la strada la principessa si imbatte nell'affascinante principe Alcott (Armie Hammer) ed il suo scudiero, che nel sentiero verso il palazzo sono stati saccheggiati dai banditi, decide di aiutarli e li saluta, proseguendo per la sua strada.

Intanto il giovane principe giunge al palazzo della regina che, colpita dalla sua bellezza, progetta di sposarlo...



Biancaneve: Il trailer italiano del film

Jackie (Biografico, Drammatico) in onda su Rai Storia alle ore 21.10 , un film di Pablo Larraín, con Natalie Portman, Peter Sarsgaard, John Hurt, Billy Crudup, Greta Gerwig, Max Casella e Beth Grant.



La trama del film : Il film è un accurato biopic sulla figura dell'amatissima first lady americana, Jacqueline Kennedy, rimasta vedova dopo l'assassinio del marito John F. Kennedy.

Il film, seguendo strettamente il punto di vista di Jackie, procede attraverso diversi momenti narrativi: la storica intervista con Theodore White, giornalista e premio Pulitzer, avvenuta poco dopo la tragedia, la meticolosa preparazione del funerale, i suoi ricordi a partire dai giorni precedenti all'assassinio.

La moglie del carismatico presidente mostra la capacità di portare allo stesso tempo il fardello del lutto, degli incontri ufficiali e con la stampa, resi necessari dalla sua posizione. Il ruolo di ex first lady le impone, nonostante il dolore, di mantenere il controllo e la lucidità su tutti gli aspetti e le immediate conseguenze della vicenda...



Jackie: Il trailer italiano del film - HD

Grease - Brillantina (Commedia, Musicale, Sentimentale) in onda su Canale 5 alle ore 21.20 , un film di Randal Kleiser, con Olivia Newton John, John Travolta, Stockard Channing, Jeff Conaway, Michael Tucci, Barry Pearl, Kelly Ward, Didi Conn, Jamie Donnelly, Dinah Manoff, Eve Arden, Frankie Avalon, Joan Blondell, Edd Byrnes, Sid Caesar, Alice Ghostley, Dody Goodman, Susan Buckner e Lorenzo Lamas.



La trama del film : Il film racconta la storia d’amore tra il ragazzo più popolare della Rydell High School, Danny Zuko, e una nuova studentessa australiana, Sandy Olsson, davvero molto ingenua. Siamo negli anni ’50, sulle spiagge calde degli Stati Uniti, due giovani vivono l’amore più romantico e intenso di sempre. Tuttavia, finita l’estate, sono costretti a dirsi addio, perché Sandy deve fare ritorno in Australia. Ma i piani della ragazza cambiano e finisce per ritrovarsi iscritta nello stesso liceo di Danny. Quando i due si rincontrano, però, non c’è più la stessa magia che si era creata in riva al mare. Danny è il bello della scuola, leader dei Thunderbirds, con la fama del perfetto donnaiolo. Per mantenere la sua reputazione davanti alla banda, tratta Sandy con arroganza e spavalderia, ferendola profondamente nel suo orgoglio.

La ragazza si avvicina così alle Pink Lady, un gruppo di ragazze del liceo capitanato da Betty Rizzo, vecchia fiamma di Danny, invidiosa della nuova arrivata dall’Australia. Capendo di avere sbagliato, Zuko decide di riconquistare Sandy invitandola alla gara di ballo organizzata dalla scuola, ma la sua indole da don giovanni farà scappare ancora una volta la ragazza...

La Teoria del Tutto (Biografico, Drammatico, Sentimentale) in onda su Rete 4 alle ore 21.25, un film di James Marsh, con Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson, Charlie Cox, Harry Lloyd, David Thewlis, Adam Godley, Simon McBurney e Enzo Cilenti.



La trama del film: Il film ripercorre la vita di Stephen Hawking, celebre fisico, astrofisico e cosmologo.

Nel 1963 Stephen è un ricercatore presso l'Università di Cambridge. Nonostante l’uomo sia profondamente assorbito dalla ricerca di un’equazione unificatrice che spieghi la nascita dell’universo, l'incontro con Jane Wilde lo scuote dai suoi studi. Stephen, infatti, si innamora di lei e le chiede di accompagnarlo al ballo di primavera, dove la coppia si scambierà il primo bacio sotto le stelle.

Da quella sera inizia un'intensa storia d’amore ostacolata, tuttavia, dai primi sintomi della comparsa della atrofia muscolare progressiva. Nonostante le difficoltà quotidiane prodotte dalla sindrome, Jane decide di restare al fianco di Stephen e accetta di sposarlo. Il cosmologo non perde la sua lucidità e presenta una nuova teoria sull’inizio e la fine dell'Universo, suscitando l'ammirazione del mondo scientifico. Parallelamente Jane, seppur orgogliosa di suo marito, inizierà a sentirsi oppressa dalle difficoltà di crescere due figli e badare a Stephen, costretto sulla sedia a rotelle.

Per cercare conforto, la donna si reca agli incontri settimanali del coro della chiesa dove conosce l'insegnante di musica, Jonathan (Charlie Cox)...



La Teoria del Tutto: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

