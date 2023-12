Stasera in TV: Film da vedere Domenica 17 Dicembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 17 Dicembre 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 17 Dicembre 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 17 Dicembre 2023.

I Migliori Film da non perdere Stasera in TV: Domenica 17 Dicembre 2023

Spy Game (Thriller, Azione) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Tony Scott, con Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, Stephen Dillane, Larry Bryggman, Marianne Jean Baptiste, Matthew Marsh, Todd Boyce, Michael Paul Chan, Garrick Hagon, Andrew Grainger, Andrea Osvárt, Bill Buell, Omid Djalili e Colin Stinton.



La trama del film : Nel 1991, Stati Uniti e Cina sono in procinto di concludere un importante accordo commerciale che verrà siglato dal Presidente americano durante la sua visita ufficiale nel paese asiatico.

Proprio negli stessi giorni, la CIA scopre che il suo agente Tom Bishop è stato arrestato durante una missione non autorizzata dall'Esercito di Liberazione del Popolo ed è detenuto nella prigione di Suzhou, in attesa che venga eseguita la pena di morte a cui è stato condannato. L’esecuzione deve avvenire nelle successive ventiquattro ore e l’unico modo ufficiale per evitarla sarebbe una richiesta formale del Governo degli Stati Uniti per il rilascio del suo cittadino e il rientro in patria. Questa presa di posizione diplomatica, tuttavia, comprometterebbe la firma dell’accordo commerciale e la visita del Presidente, quindi la CIA sceglie una via non ufficiale per la risoluzione del problema. È qui che viene chiamato in causa l’agente operativo senior Nathan Muir, noto ai suoi capi per non aver mai fallito una missione, prossimo alla pensione. Muir è stato il reclutatore e l’addestratore di Bishop, con cui ha condiviso molte missioni difficili in teatri internazionali, da Berlino Est a Beirut. Tutto cambia con l'arrivo di Elisabeth Hadley, una soccorritrice inglese di cui Bishop si innamora e Muir diffida fortemente. Secondo le informazioni che l'agente senior ha ricevuto da una sua fonte ad Hong Kong, è proprio per far evadere la donna dalle prigioni cinesi che il suo ex compagno è finito nei guai...



Spy Game: Il Trailer Ufficiale del Film

Padri e figlie (Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Gabriele Muccino, con Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Ryan Eggold, Quvenzhané Wallis, Diane Kruger, Jane Fonda, Janet McTeer, Haley Bennett, Octavia Spencer e Bruce Greenwood.



La trama del film : Il film segue le vicende di Jake Davis - scrittore vincitore del premio Pulitzer - e di sua figlia Katie. Siamo negli anni Ottanta a New York: dopo un tragico incidente automobilistico che causa la morte della moglie, il romanziere si ritrova da solo a prendersi cura della piccola Katie, di appena cinque anni. Sebbene sopraffatto dal dolore del lutto, Jake deve lottare con tutte le sue forze per poter tenere l’amata figlia con sé a causa di alcuni seri disturbi di salute che lo affliggono.

Mentre la storia fa dei salti temporali avanti e indietro dagli anni Ottanta, si scopre che la Katie di oggi è divenuta una splendida donna in carriera, ma solitaria e incapace di amare. La ragazza non è riuscita a superare i dolorosi traumi della sua infanzia, che ancora la perseguitano. Forse l'occasione giusta per scoprire nuovamente l’amore le si presenta quando conosce per caso il giovane Cameron...



Padri e figlie: Nuovo trailer italiano del film - HD

Ocean's 8 (Azione, Thriller) in onda su TwentySeven alle ore 21.10 , un film di Gary Ross, con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna, Helena Bonham Carter, Matt Damon, Dakota Fanning, Olivia Munn, Richard Armitage, Katie Holmes, James Corden e Kim Kardashian.



La trama del film : Dopo aver scontato in prigione la sua condanna di cinque anni, otto mesi e dodici giorni, Debbie Ocean torna in libertà pronta a mettere a segno il suo prossimo colpo. La sorella di Danny, infatti, ha avuto molto tempo per organizzare la truffa perfetta, pianificando di rubare una lussuosa collana di diamanti che l'attrice Daphne Kluger indosserà all'esclusivo MET Gala. Per realizzare il colpo del secolo, Debbie ha bisogno delle migliori truffatrici in circolazione. La risoluta Ocean convince la sua amica Lou a partecipare e assolda Amita, Tammy e Constance. Dopo una serie di ricerche, il gruppo di rapinatrici contatta l'hacker Palla Nove, che si rivelerà una risorsa preziosa per la riuscita del loro piano. Con la complicità della stilista Rose Weil, Debbie e il suo team cercheranno scambiare la preziosa collana con una copia esatta del gioiello, approfittando della frivola ed esuberante Daphne. Superato l'incontro con il suo ex amante, del quale Debbie è ancora innamorata, il gruppo si appresta ad infiltrarsi alla serata di gala tra le celebrità...



Ocean's 8: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Harry Potter e i doni della morte - parte 2 (Avventura, Azione, Fantasy) in onda su Italia 1 alle ore 21.15 , un film di David Yates, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Tom Felton, Bonnie Wright, Jamie Campbell Bower, Michael Gambon, Jason Isaacs, Maggie Smith, John Hurt, Ciarán Hinds, Jim Broadbent, Evanna Lynch, Emma Thompson, David Thewlis, Rhys Ifans, Domhnall Gleeson, Clémence Poésy, Kelly Macdonald, James Phelps, Oliver Phelps, Warwick Davis e Devon Murray.



La trama del film : Dopo aver lasciato la scuola di magia di Hogwarts, ormai occupata dai Mangiamorte, Harry Potter continua la disperata ricerca degli Horcrux per riuscire a indebolire Lord Voldemort. Così Harry organizza insieme a Ron e Hermione un furto alla Gringott, la banca dei maghi, dove si trova uno degli Horcrux rimasti, nascosto all'interno della camera blindata di Bellatrix Lestrange.

Grazie a una serie di magie i tre ragazzi riescono a elidere l'attentissima guardia dei folletti e a entrare all'interno della stanza dove, non senza diversi imprevisti, recupereranno l'Horcrux fuggendo dalla banca in sella a un drago. La caccia agli Horcrux continua e Harry, che tramite delle visioni riesce a vedere Voldemort infuriato per via del furto alla Gringott, scopre anche che il quinto oggetto stregato è legato a Priscilla Corvonero. I tre amici decidono quindi di tornare nei pressi di Hogwarts, nella casa di Aberforth Silente fratello del defunto Albus Silente, dove scopriranno un passaggio segreto per infiltrarsi nel castello, dove devono cercare il diadema di Priscilla Corvonero. Ma quando Severus Piton, il nuovo preside della scuola, viene a conoscenza della presenza di Harry a Hogwarts, la professoressa Minerva McGranitt si erge in difesa del ragazzo dando inizio ad un duello con Piton...



Harry Potter e i doni della morte - parte 2: Il nuovo trailer italiano

Era mio Padre (Drammatico, Giallo) in onda su La7 alle ore 21.15 , un film di Sam Mendes, con Tom Hanks, Paul Newman, Daniel Craig, Tyler Hoechlin, Jude Law, Stanley Tucci, Jennifer Jason Leigh, Kevin Chamberlain, Dylan Baker, Ciarán Hinds, Liam Aiken, James Currie, Gene Janson, Jillian Palmer, Martin Murphy e Duane Sharp.



La trama del film : La vicenda, ambientata in Illinois nel 1931, ha per protagonista Michael "Mike" Sullivan. Pur lavorando come gangster per il malavitoso irlandese John Rooney, l'uomo conduce un’esistenza apparentemente normale con la moglie Annie (Jennifer Jason Leigh) e i figli Peter e Michael Jr.

Essendo il prediletto di Rooney, Mike è incaricato di accompagnare il figlio del mafioso, Connor Rooney, all'incontro con Finn McGovern, per discutere della sparizione sospetta di ingenti somme di denaro.

L'incontro assume toni molto accesi e Connor giustizia Finn, ignaro che Michael Jr stia assistendo all’esecuzione, nascosto nella macchina del padre. Dal momento che è sempre stato molto geloso di Mike, Connor coglie l'occasione per accusare il gangster e la sua famiglia e ordina di ucciderli, al fine di mantenere segreti gli affari del clan...



Era mio Padre: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Charlie's Angels (Azione, Commedia) in onda su Rai 4 alle ore 21.20, un film di Elizabeth Banks, con Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Sam Claflin, Noah Centineo, Patrick Stewart, Nat Faxon, Djimon Hounsou, Jonathan Tucker, Chris Pang e Luis Gerardo Méndez.



La trama del film: Il film vede protagoniste i nuovi angeli, ingaggiati dal misterioso Charles Townsend, e guidati dalla bionda Bosley. L'agenzia investigativa Townsend si è espansa a livello internazionale, ingaggiando come spie in tacchi a spillo le donne più intelligenti e impavide del mondo e formando diversi team di "Angeli". Un giorno si rivolge a loro un ingegnere informatico, Elena Houghlin, capo programmatore di una tecnologia in grado di rivoluzionario il settore energetico, ma che potrebbe diventare un'arma così pericolosa da mettere seriamente a rischio l'intero pianeta. Il delicato affare viene affidato a Bosley che incarica la maga dei travestimenti Sabina) e l'ex MI6 Jane di scendere in azione e recuperare l'arma prima che finisca nelle mani sbagliate. Viene arruolata per la missione anche la stessa Elena, presto addestrata al lavoro sul campo....



Charlie's Angels: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

