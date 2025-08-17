TGCom24
Home | Cinema | News | Stasera in TV: Film da vedere Domenica 17 Agosto, in prima serata
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 17 Agosto, in prima serata

Stasera in TV, Domenica 17 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 17 Agosto, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 17 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 17 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 17 Agosto 2025

  • I due carabinieri
    Commedia, 1984, durata: 118 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Enrico Montesano, Massimo Boldi, Paola Onofri, Guido Celano, John Steiner, Claudia Poggiani, Marisa Solinas, Antonio Vezza, Anna Maria Torniai, Roberto Pagni, Barbara Herrera, Ulisse Minervini, Cesare Nizzica, Ciro Orlando, Alvaro Cradella, Sergio Doria, Andrea Aureli, Loris Bazzocchi e Tony Brennero.


  • The Gunman
    Azione, Thriller, 2015, durata: 115 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Pierre Morel con Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba, Jasmine Trinca, Ray Winstone, Mark Rylance e Deborah Rosan.


  • Tata Giramondo: Missione Sudafrica
    Commedia, 2018, durata: 90 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Udo Witte con Saskia Vester, Filip Peeters, Jürgen Tonkel, Anton Petzold, Liam Bosman, Finn Kenny, Jenna Dover e Neels Clasen.

  • Red Joan
    Drammatico, 2018, durata: 101 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Trevor Nunn con Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore, Tom Hughes, Tereza Srbova, Laurence Spellman, Robin Soans, Kevin Fuller, Simon Ludders, Ciaran Owens, Stephen Boxer e Ben Miles.


  • Aspettando Anya
    Drammatico, Guerra, Thriller, 2020, durata: 109 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Ben Cookson con Noah Schnapp, Anjelica Huston, Frederick Schmidt, Thomas Kretschmann, Joséphine de La Baume, Sadie Frost, Jean Reno, Urs Rechn, Nicholas Rowe e Dolma Raisson.


  • The Kill Team
    Drammatico, 2019, durata: 87 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Dan Krauss con Alexander Skarsgård, Nat Wolff, Adam Long, Jonathan Whitesell, Brian Marc, Osy Ikhile, Rob Morrow, Anna Francolini e Oliver Ritchie.


  • Babe - Maialino coraggioso
    Commedia, Drammatico, Family, 1995, durata: 94 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Chris Noonan con James Cromwell, Magda Szubanski, Paul Goddard e Zoe Burton.

  • Notre-Dame in fiamme
    Drammatico, 2022, durata: 110 min
    in onda alle 21:15 su La7
    un film di Jean-Jacques Annaud con Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mickaël Chirinian, Jérémie Laheurte, Maximilien Seweryn, Garlan Le Martelot, Dimitri Storoge, Pierre Lottin, Jules Sadoughi, Chloé Jouannet, Vassili Schneider e Jesuthasan Antonythasan.


  • Chiedimi se sono felice
    Commedia, 2000, durata: 110 min
    in onda alle 21:19 su Italia 1
    un film di Massimo Venier, Giovanni, Giacomo e Aldo con Aldo, Giovanni, Giacomo, Marina Massironi, Silvana Fallisi, Paola Cortellesi, Daniela Cristofori, Antonio Catania, Augusto Zucchi, Max Pisu, Serena Michelotti e Giuseppe Battiston.


  • Letters to Juliet
    Commedia, Sentimental, 2010, durata: 105 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Gary Winick con Amanda Seyfried, Gael Garcia Bernal, Vanessa Redgrave, Christopher Egan, Franco Nero, Luisa Ranieri, Daniel Baldock, Ivana Lotito, Marina Massironi, Lidia Biondi, Giordano Formenti, Paolo Arvedi, Dario Conti, Milena Vukotic, Luisa De Santis e Angelo Infanti.


  • Fila 19 - Incubo ad alta quota
    Horror, Thriller, Drammatico, 2021, durata: 107 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Alexander Babaev con Svetlana Ivanova, Wolfgang Cerny, Marta Kessler, Yola Sanko, Anna Glaube, Irina Egorova, Viktoriya Korlyakova, Anatoliy Kot, Ivan Verkhovykh e Sergey Druzyak.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Norbit, Eddie Murphy difende il personaggio ancora oggi: "Lo detestavano"
news Cinema Norbit, Eddie Murphy difende il personaggio ancora oggi: "Lo detestavano"
Avatar, Josh Brolin rivela di aver rinunciato ad un ruolo da villain nel franchise
news Cinema Avatar, Josh Brolin rivela di aver rinunciato ad un ruolo da villain nel franchise
Quel pazzo venerdì sempre più pazzo ha riportato in auge l'abito vintage di Jamie Lee Curtis
news Cinema Quel pazzo venerdì sempre più pazzo ha riportato in auge l'abito vintage di Jamie Lee Curtis
Fairyland: il trailer dell'affresco famigliare e sociale prodotto da Sofia Coppola con Scoot McNairy e Geena Davis
news Cinema Fairyland: il trailer dell'affresco famigliare e sociale prodotto da Sofia Coppola con Scoot McNairy e Geena Davis
Addio a Pippo Baudo: ricordiamo le apparizioni cinematografiche del celebre conduttore TV
news Cinema Addio a Pippo Baudo: ricordiamo le apparizioni cinematografiche del celebre conduttore TV
Quel pazzo venerdì sempre più pazzo, la casa originale dei Coleman è stata distrutta dagli incendi
news Cinema Quel pazzo venerdì sempre più pazzo, la casa originale dei Coleman è stata distrutta dagli incendi
Superman, il confronto intenso tra James Gunn e David Corenswet sul set: "È stato il nostro giorno più bello"
news Cinema Superman, il confronto intenso tra James Gunn e David Corenswet sul set: "È stato il nostro giorno più bello"
Two Seasons, Two Strangers vince il Pardo d'oro, due premi a Gioia mia al Locarno Film Festival
news Cinema Two Seasons, Two Strangers vince il Pardo d'oro, due premi a Gioia mia al Locarno Film Festival
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Testimone nell'ombra
Red Joan
Fila 19 - Incubo ad alta quota
Chiedimi se sono felice
The Kill Team
Speed Racer
I due carabinieri
Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills
Tata Giramondo: Missione Sudafrica
Babe, maialino coraggioso
The Gunman
Letters to Juliet
Film stasera in TV