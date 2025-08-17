Stasera in TV: Film da vedere Domenica 17 Agosto, in prima serata
Stasera in TV, Domenica 17 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 17 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 17 Agosto 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 17 Agosto 2025
-
I due carabinieri
Commedia, 1984, durata: 118 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Enrico Montesano, Massimo Boldi, Paola Onofri, Guido Celano, John Steiner, Claudia Poggiani, Marisa Solinas, Antonio Vezza, Anna Maria Torniai, Roberto Pagni, Barbara Herrera, Ulisse Minervini, Cesare Nizzica, Ciro Orlando, Alvaro Cradella, Sergio Doria, Andrea Aureli, Loris Bazzocchi e Tony Brennero.
-
The Gunman
Azione, Thriller, 2015, durata: 115 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Pierre Morel con Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba, Jasmine Trinca, Ray Winstone, Mark Rylance e Deborah Rosan.
-
Tata Giramondo: Missione Sudafrica
Commedia, 2018, durata: 90 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Udo Witte con Saskia Vester, Filip Peeters, Jürgen Tonkel, Anton Petzold, Liam Bosman, Finn Kenny, Jenna Dover e Neels Clasen.
-
Red Joan
Drammatico, 2018, durata: 101 min
in onda alle 21:10 su Rai Storia
un film di Trevor Nunn con Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore, Tom Hughes, Tereza Srbova, Laurence Spellman, Robin Soans, Kevin Fuller, Simon Ludders, Ciaran Owens, Stephen Boxer e Ben Miles.
-
Aspettando Anya
Drammatico, Guerra, Thriller, 2020, durata: 109 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Ben Cookson con Noah Schnapp, Anjelica Huston, Frederick Schmidt, Thomas Kretschmann, Joséphine de La Baume, Sadie Frost, Jean Reno, Urs Rechn, Nicholas Rowe e Dolma Raisson.
-
The Kill Team
Drammatico, 2019, durata: 87 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di Dan Krauss con Alexander Skarsgård, Nat Wolff, Adam Long, Jonathan Whitesell, Brian Marc, Osy Ikhile, Rob Morrow, Anna Francolini e Oliver Ritchie.
-
Babe - Maialino coraggioso
Commedia, Drammatico, Family, 1995, durata: 94 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Chris Noonan con James Cromwell, Magda Szubanski, Paul Goddard e Zoe Burton.
-
Notre-Dame in fiamme
Drammatico, 2022, durata: 110 min
in onda alle 21:15 su La7
un film di Jean-Jacques Annaud con Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mickaël Chirinian, Jérémie Laheurte, Maximilien Seweryn, Garlan Le Martelot, Dimitri Storoge, Pierre Lottin, Jules Sadoughi, Chloé Jouannet, Vassili Schneider e Jesuthasan Antonythasan.
-
Chiedimi se sono felice
Commedia, 2000, durata: 110 min
in onda alle 21:19 su Italia 1
un film di Massimo Venier, Giovanni, Giacomo e Aldo con Aldo, Giovanni, Giacomo, Marina Massironi, Silvana Fallisi, Paola Cortellesi, Daniela Cristofori, Antonio Catania, Augusto Zucchi, Max Pisu, Serena Michelotti e Giuseppe Battiston.
-
Letters to Juliet
Commedia, Sentimental, 2010, durata: 105 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Gary Winick con Amanda Seyfried, Gael Garcia Bernal, Vanessa Redgrave, Christopher Egan, Franco Nero, Luisa Ranieri, Daniel Baldock, Ivana Lotito, Marina Massironi, Lidia Biondi, Giordano Formenti, Paolo Arvedi, Dario Conti, Milena Vukotic, Luisa De Santis e Angelo Infanti.
-
Fila 19 - Incubo ad alta quota
Horror, Thriller, Drammatico, 2021, durata: 107 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Alexander Babaev con Svetlana Ivanova, Wolfgang Cerny, Marta Kessler, Yola Sanko, Anna Glaube, Irina Egorova, Viktoriya Korlyakova, Anatoliy Kot, Ivan Verkhovykh e Sergey Druzyak.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv