Stasera in TV: Film da vedere Domenica 17 Agosto, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 17 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 17 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 17 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 17 Agosto 2025

I due carabinieri

Commedia, 1984, durata: 118 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Enrico Montesano, Massimo Boldi, Paola Onofri, Guido Celano, John Steiner, Claudia Poggiani, Marisa Solinas, Antonio Vezza, Anna Maria Torniai, Roberto Pagni, Barbara Herrera, Ulisse Minervini, Cesare Nizzica, Ciro Orlando, Alvaro Cradella, Sergio Doria, Andrea Aureli, Loris Bazzocchi e Tony Brennero.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/i-due-carabinieri/5740/video/?vid=34055" title="I due carabinieri: Clip Ufficiale del Film">I due carabinieri: Clip Ufficiale del Film</a>

The Gunman

Azione, Thriller, 2015, durata: 115 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Pierre Morel con Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba, Jasmine Trinca, Ray Winstone, Mark Rylance e Deborah Rosan.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-gunman/50601/video/?vid=18522" title="The Gunman: Trailer ufficiale italiano - HD">The Gunman: Trailer ufficiale italiano - HD</a>

Tata Giramondo: Missione Sudafrica

Commedia, 2018, durata: 90 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Udo Witte con Saskia Vester, Filip Peeters, Jürgen Tonkel, Anton Petzold, Liam Bosman, Finn Kenny, Jenna Dover e Neels Clasen.

Red Joan

Drammatico, 2018, durata: 101 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Trevor Nunn con Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore, Tom Hughes, Tereza Srbova, Laurence Spellman, Robin Soans, Kevin Fuller, Simon Ludders, Ciaran Owens, Stephen Boxer e Ben Miles.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/red-joan/56197/video/?vid=31623" title="Red Joan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Red Joan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Aspettando Anya

Drammatico, Guerra, Thriller, 2020, durata: 109 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Ben Cookson con Noah Schnapp, Anjelica Huston, Frederick Schmidt, Thomas Kretschmann, Joséphine de La Baume, Sadie Frost, Jean Reno, Urs Rechn, Nicholas Rowe e Dolma Raisson.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/aspettando-anya/66357/video/?vid=45662" title="Aspettando Anya: Il Trailer Ufficiale del Film con Noah Schnapp, Anjelica Huston e Jean Reno - HD">Aspettando Anya: Il Trailer Ufficiale del Film con Noah Schnapp, Anjelica Huston e Jean Reno - HD</a>

The Kill Team

Drammatico, 2019, durata: 87 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Dan Krauss con Alexander Skarsgård, Nat Wolff, Adam Long, Jonathan Whitesell, Brian Marc, Osy Ikhile, Rob Morrow, Anna Francolini e Oliver Ritchie.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-kill-team/56853/video/?vid=32555" title="The Kill Team: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">The Kill Team: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Babe - Maialino coraggioso

Commedia, Drammatico, Family, 1995, durata: 94 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Chris Noonan con James Cromwell, Magda Szubanski, Paul Goddard e Zoe Burton.

Notre-Dame in fiamme

Drammatico, 2022, durata: 110 min

in onda alle 21:15 su La7

un film di Jean-Jacques Annaud con Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mickaël Chirinian, Jérémie Laheurte, Maximilien Seweryn, Garlan Le Martelot, Dimitri Storoge, Pierre Lottin, Jules Sadoughi, Chloé Jouannet, Vassili Schneider e Jesuthasan Antonythasan.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/notre-dame-in-fiamme/61834/video/?vid=38413" title="Notre-Dame in Fiamme: La nostra Intervista a Jean-Jacques Annaud - HD">Notre-Dame in Fiamme: La nostra Intervista a Jean-Jacques Annaud - HD</a>

Chiedimi se sono felice

Commedia, 2000, durata: 110 min

in onda alle 21:19 su Italia 1

un film di Massimo Venier, Giovanni, Giacomo e Aldo con Aldo, Giovanni, Giacomo, Marina Massironi, Silvana Fallisi, Paola Cortellesi, Daniela Cristofori, Antonio Catania, Augusto Zucchi, Max Pisu, Serena Michelotti e Giuseppe Battiston.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/chiedimi-se-sono-felice/44792/video/?vid=4296" title="Chiedimi se sono felice: il trailer del film con Aldo, Giovanni e Giacomo">Chiedimi se sono felice: il trailer del film con Aldo, Giovanni e Giacomo</a>

Letters to Juliet

Commedia, Sentimental, 2010, durata: 105 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Gary Winick con Amanda Seyfried, Gael Garcia Bernal, Vanessa Redgrave, Christopher Egan, Franco Nero, Luisa Ranieri, Daniel Baldock, Ivana Lotito, Marina Massironi, Lidia Biondi, Giordano Formenti, Paolo Arvedi, Dario Conti, Milena Vukotic, Luisa De Santis e Angelo Infanti.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/letters-to-juliet/47693/video/?vid=4716" title="Letters to Juliet: Trailer del film con Amanda Seyfried e Gael García Bernal">Letters to Juliet: Trailer del film con Amanda Seyfried e Gael García Bernal</a>

Fila 19 - Incubo ad alta quota

Horror, Thriller, Drammatico, 2021, durata: 107 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Alexander Babaev con Svetlana Ivanova, Wolfgang Cerny, Marta Kessler, Yola Sanko, Anna Glaube, Irina Egorova, Viktoriya Korlyakova, Anatoliy Kot, Ivan Verkhovykh e Sergey Druzyak.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/fila-19-incubo-ad-alta-quota/63849/video/?vid=41170" title="Fila 19 - Incubo ad alta quota: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD">Fila 19 - Incubo ad alta quota: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv