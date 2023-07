Stasera in TV: Film da vedere Domenica 16 Luglio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 16 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 16 Luglio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 16 Luglio 2023.

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 16 Luglio 2023

Il laureato (Commedia, Drammatico, Sentimentale) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Mike Nichols, con Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross, William Daniels, Murray Hamilton, Elizabeth Wilson, Brian Avery, Walter Brooke, Norman Fell, Alice Ghostley, Marion Lorne, Richard Dreyfuss e Buck Henry.



La trama del film : Il giovane Benjamin Braddock si è da poco laureato in un college sulla East Coast ed è tornato a casa, nella periferia di Los Angeles, per festeggiare coi suoi genitori. Mentre parenti e amici si congratulano con lui e gli chiedono dei suoi progetti per il futuro, Benjamin prova un disagio sempre maggiore.

Intanto Mrs. Robinson, moglie del partner legale di suo padre, insiste nel chiedergli di accompagnarla a casa. Lì Benjamin viene costretto a bere e la signora tenta di sedurlo nella stanza della figlia Elaine. Inizialmente il ragazzo cerca di respingerla, ma pochi giorni dopo organizza un incontro con lei al Taft Hotel.

Benjamin trascorre il resto dell'estate alla deriva: trascura intenzionalmente di scegliere una scuola di specializzazione e continua ad incontrare la signora Robinson. Quest'ultima gli rivela che il suo è un matrimonio senza amore, si è sposata solo perché rimasta incinta. Nel frattempo i suoi genitori lo incoraggiano ad uscire con Elaine, ma in privato la madre di lei glielo proibisce....



Il laureato: Il trailer originale del film

(Commedia, Drammatico, Sentimentale) , un film di Mike Nichols, con Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross, William Daniels, Murray Hamilton, Elizabeth Wilson, Brian Avery, Walter Brooke, Norman Fell, Alice Ghostley, Marion Lorne, Richard Dreyfuss e Buck Henry. : Il giovane Benjamin Braddock si è da poco laureato in un college sulla East Coast ed è tornato a casa, nella periferia di Los Angeles, per festeggiare coi suoi genitori. Mentre parenti e amici si congratulano con lui e gli chiedono dei suoi progetti per il futuro, Benjamin prova un disagio sempre maggiore. Intanto Mrs. Robinson, moglie del partner legale di suo padre, insiste nel chiedergli di accompagnarla a casa. Lì Benjamin viene costretto a bere e la signora tenta di sedurlo nella stanza della figlia Elaine. Inizialmente il ragazzo cerca di respingerla, ma pochi giorni dopo organizza un incontro con lei al Taft Hotel. Benjamin trascorre il resto dell'estate alla deriva: trascura intenzionalmente di scegliere una scuola di specializzazione e continua ad incontrare la signora Robinson. Quest'ultima gli rivela che il suo è un matrimonio senza amore, si è sposata solo perché rimasta incinta. Nel frattempo i suoi genitori lo incoraggiano ad uscire con Elaine, ma in privato la madre di lei glielo proibisce....



Speed (Azione, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Jan de Bont, con Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, Jeff Daniels, Alan Ruck, Glenn Plummer, Beth Grant, Daniel Villareal, Margaret Medina, Natsuko Ohama, Carlos Carrasco, Hawthorne James, David Kriegel e Richard Lineback.



La trama del film : Nella città di Los Angeles due agenti della SWAT (squadra speciale anticrimine), Jack Traven e Harry Temple, sono impegnati a disinnescare un ordigno piazzato da un terrorista in un ascensore pieno di persone.

Dopo aver mandato in fumo il piano dell’attentarore, che sperava di ottenere dallo Stato un ingente riscatto in cambio della vita degli ostaggi, i due poliziotti partono immediatamente all’inseguimento del terrorista, identificato successivamente come Howard Payne. Quest’ultimo, pur di non essere catturato, fa esplodere una bomba fingendo di morire durante l’esplosione. Un paio di giorni dopo, quando tutto sembra essere tornato alla normalità, il dinamitardo, sopravvissuto alla deflagrazione, progetta un altro piano perverso: fa esplodere un autobus in transito uccidendo il suo autista.

Dopo questo grave episodio, il diabolico criminale contatta Jack su un telefono pubblico informandolo della presenza di una bomba simile su un altro autobus pronta ad armarsi al raggiungimento delle 50 miglia orarie (80 km / h) e ad esplodere al di sotto della medesima velocità. Questa volta il terrorista richiede un riscatto maggiore minacciando di far saltare l'autobus se i passeggeri dovessero scendere. Fortunatamente Jack riesce a salire sull'autobus in movimento, ma si accorge che l’ordigno si è già attivato essendo stata raggiunta la velocità prevista per l'esplosione.

La situazione si complica ancor di più quando un piccolo criminale presente nell'autobus, temendo che Jack stia per arrestarlo, spara ferendo accidentalmente l’autista. Prontamente un altro passeggero, Annie Porter, si mette alla guida del mezzo ma Jack deve trovare velocemente una soluzione: non c’è alcuna certezza che Payne, ricevuti i soldi, non faccia comunque saltare il mezzo e presto l’autobus si fermerà...

(Azione, Thriller) , un film di Jan de Bont, con Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, Jeff Daniels, Alan Ruck, Glenn Plummer, Beth Grant, Daniel Villareal, Margaret Medina, Natsuko Ohama, Carlos Carrasco, Hawthorne James, David Kriegel e Richard Lineback. : Nella città di Los Angeles due agenti della SWAT (squadra speciale anticrimine), Jack Traven e Harry Temple, sono impegnati a disinnescare un ordigno piazzato da un terrorista in un ascensore pieno di persone. Dopo aver mandato in fumo il piano dell’attentarore, che sperava di ottenere dallo Stato un ingente riscatto in cambio della vita degli ostaggi, i due poliziotti partono immediatamente all’inseguimento del terrorista, identificato successivamente come Howard Payne. Quest’ultimo, pur di non essere catturato, fa esplodere una bomba fingendo di morire durante l’esplosione. Un paio di giorni dopo, quando tutto sembra essere tornato alla normalità, il dinamitardo, sopravvissuto alla deflagrazione, progetta un altro piano perverso: fa esplodere un autobus in transito uccidendo il suo autista. Dopo questo grave episodio, il diabolico criminale contatta Jack su un telefono pubblico informandolo della presenza di una bomba simile su un altro autobus pronta ad armarsi al raggiungimento delle 50 miglia orarie (80 km / h) e ad esplodere al di sotto della medesima velocità. Questa volta il terrorista richiede un riscatto maggiore minacciando di far saltare l'autobus se i passeggeri dovessero scendere. Fortunatamente Jack riesce a salire sull'autobus in movimento, ma si accorge che l’ordigno si è già attivato essendo stata raggiunta la velocità prevista per l'esplosione. La situazione si complica ancor di più quando un piccolo criminale presente nell'autobus, temendo che Jack stia per arrestarlo, spara ferendo accidentalmente l’autista. Prontamente un altro passeggero, Annie Porter, si mette alla guida del mezzo ma Jack deve trovare velocemente una soluzione: non c’è alcuna certezza che Payne, ricevuti i soldi, non faccia comunque saltare il mezzo e presto l’autobus si fermerà...



La verità negata (Biografico, Drammatico) in onda su Rai Storia alle ore 21.10 , un film di Mick Jackson, con Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden, Caren Pistorius, Alex Jennings, Harriet Walter, Mark Gatiss e John Sessions.



La trama del film : Il film racconta della battaglia legale intrapresa da Deborah E. Lipstadt, per il riconoscimento di eventi storici, contro David Irving, che l'aveva citata in giudizio per diffamazione dopo che lo aveva accusato di negazionismo dell'Olocausto.

Dopo la pubblicazione nel Regno Unito del proprio libro Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory, la professoressa americana Deborah Lipstadt apprende che lo scrittore britannico David Irving, prolifico autore di testi sulla seconda guerra mondiale, ha deciso di citarla in giudizio per diffamazione.

Ma la cosa ancora più sorprendente per la studiosa americana è la scoperta che la legislazione britannica in materia di diffamazione prevede che lei sia presunta colpevole a meno che non riesca a dimostrare la propria innocenza. La Lipstadt si trova così a dover difendere se stessa e, con il suo gruppo di avvocati guidato da Richard Rampton provare una verità fondamentale, ovvero che l'Olocausto era un evento storico reale e non un'invenzione...



La verità negata: Il trailer italiano del film - HD

(Biografico, Drammatico) , un film di Mick Jackson, con Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden, Caren Pistorius, Alex Jennings, Harriet Walter, Mark Gatiss e John Sessions. : Il film racconta della battaglia legale intrapresa da Deborah E. Lipstadt, per il riconoscimento di eventi storici, contro David Irving, che l'aveva citata in giudizio per diffamazione dopo che lo aveva accusato di negazionismo dell'Olocausto. Dopo la pubblicazione nel Regno Unito del proprio libro Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory, la professoressa americana Deborah Lipstadt apprende che lo scrittore britannico David Irving, prolifico autore di testi sulla seconda guerra mondiale, ha deciso di citarla in giudizio per diffamazione. Ma la cosa ancora più sorprendente per la studiosa americana è la scoperta che la legislazione britannica in materia di diffamazione prevede che lei sia presunta colpevole a meno che non riesca a dimostrare la propria innocenza. La Lipstadt si trova così a dover difendere se stessa e, con il suo gruppo di avvocati guidato da Richard Rampton provare una verità fondamentale, ovvero che l'Olocausto era un evento storico reale e non un'invenzione...



Instant Family (Commedia) in onda su Canale 5 alle ore 21.20 , un film di Sean Anders, con Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Octavia Spencer, Eve Harlow, Tig Notaro, Iliza Shlesinger, Gary Weeks e Julie Hagerty.



La trama del film : Gli sposi Pete ed Ellie Wagner, derisi dai parenti che pensano che non avranno mai figli, iniziano a considerare l'opzione dell'adozione. I due s'iscrivono quindi a un corso per genitori adottivi, dove vengono consigliati e guidati da due assistenti sociali, Karen e Sharon. Le coppie candidate vengono poi portate a un evento, dove hanno la possibilità d'incontrare gli orfani.

Inizialmente, Pete ed Ellie desiderano un bambino piccolo da poter crescere, ma poi capitano nell'area dedicata agli adolescenti, dove incontrano la quindicenne Lizzy: la ragazzina li accoglie affermando che nessuno mai vorrebbe adottarla. Colpiti dal suo comportamento, Pete ed Ellie chiedono informazioni a Karen e Sharon: le assistenti sociali informano la coppia che la madre di Lizzy è una tossicodipendente attualmente in prigione, che ha dato fuoco alla casa per aver lasciato la pipa del crack accesa. I due scoprono che la ragazzina ha due fratelli più piccoli, Juan di dieci anni e Lita di sei. Anche se questa sembra una sfida troppo grande, Pete ed Ellie decidono d'incontrare i fratelli e iniziano a maturare l'idea di adottarli tutti e tre...



Instant Family: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

(Commedia) , un film di Sean Anders, con Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Octavia Spencer, Eve Harlow, Tig Notaro, Iliza Shlesinger, Gary Weeks e Julie Hagerty. : Gli sposi Pete ed Ellie Wagner, derisi dai parenti che pensano che non avranno mai figli, iniziano a considerare l'opzione dell'adozione. I due s'iscrivono quindi a un corso per genitori adottivi, dove vengono consigliati e guidati da due assistenti sociali, Karen e Sharon. Le coppie candidate vengono poi portate a un evento, dove hanno la possibilità d'incontrare gli orfani. Inizialmente, Pete ed Ellie desiderano un bambino piccolo da poter crescere, ma poi capitano nell'area dedicata agli adolescenti, dove incontrano la quindicenne Lizzy: la ragazzina li accoglie affermando che nessuno mai vorrebbe adottarla. Colpiti dal suo comportamento, Pete ed Ellie chiedono informazioni a Karen e Sharon: le assistenti sociali informano la coppia che la madre di Lizzy è una tossicodipendente attualmente in prigione, che ha dato fuoco alla casa per aver lasciato la pipa del crack accesa. I due scoprono che la ragazzina ha due fratelli più piccoli, Juan di dieci anni e Lita di sei. Anche se questa sembra una sfida troppo grande, Pete ed Ellie decidono d'incontrare i fratelli e iniziano a maturare l'idea di adottarli tutti e tre...



Hinterland (Poliziesco, Drammatico, Storico) in onda su Rai 4 alle ore 21.20, un film di Stefan Ruzowitzky, con Murathan Muslu, Liv Lisa Fries, Max von der Groeben, Marc Limpach, Matthias Schweighöfer, Aaron Friesz, Stipe Erceg, Trystan Pütter e Jeanne Werner.



La trama del film: Il film si svolge a Vienna negli anni '20 del Novecento.

La Prima Guerra Mondiale è finita da poco e l’ispettore Peter Perg, torna nella sua città insieme ai suoi compagni dopo essere stato prigioniero in Russia per sette lunghi anni. L'Impero Austro-Ungarico è crollato e ora la nazione è una Repubblica ma con un livello di democrazia molto basso, caratterizzata da un alto tasso di disoccupazione e di disagio sociale.

Perg torna a esercitare la sua professione di investigatore e a fiancheggiarlo c’è la dottoressa Theresa Körner, medico forense. La misteriosa morte di un ex soldato tornato dalla guerra con lui, seguito da altri decessi simili, dà il via a delle indiagini su un possibile serial killer. Il caso sembra coinvolgere anche il corpo della polizia austriaca, al centro di possibili scandali e intrighi legati agli inspiegabili omicidi...



Hinterland: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv