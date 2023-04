Stasera in TV: Film da vedere Domenica 16 Aprile, in prima e seconda serata

News Cinema

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 16 Aprile 2023

Mister Link (Animazione, Avventura, Commedia) in onda su Rai Gulp alle ore 21.05 , un film di Chris Butler, con le voci originali di Hugh Jackman, Zoe Saldana, Zach Galifianakis, Emma Thompson, Timothy Olyphant e Stephen Fry.



La trama del film : Il film è ambientato nel 1986 e vede protagonista il carismatico Sir Lionel Frost, che si considera il migliore investigatore del mondo per quanto riguarda creature mitologiche e mostri. Il problema è che che nessun esponente dell'alta società sembra riconoscergli questa abilità. Un giorno riceve una lettere e si rende conto di trovarsi di fronte alla possibilità di poter catturare "the missing link" (l'anello mancante), una creatura leggendaria di cui nessuno è ancora riuscito a provare l'esistenza.

Sperando di ottenere finalmente l'approvazione dei suoi colleghi avventurieri e del suo rivale, Lord Piggot-Dunceby, Sir Lionel decide di partire per le regioni dell'estremo nord-ovest del Pacifico alla ricerca dello yeti, bigfoot, sasquatch o qualunque altro nome sia stato affibbiato nel corso del tempo alla creatura. Dopo averlo trovato in una foresta del Nord America, Lionel scopre che è stata proprio lo sasquatch, soprannominato Mr. Link, a scrivergli la lettera per chiedergli di aiutarlo a trovare i suoi parenti yeti sull'Himalaya...



Mister Link: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

La preda perfetta (Azione, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Scott Frank, con Liam Neeson, Boyd Holbrook, Dan Stevens, Whitney Able, Stephanie Andujar, Marina Squerciati, Astro e Mark Consuelos.



La trama del film : Il film segue le vicende di Matt Scudder, un ex agente del dipartimento di polizia di New York dipendente dall’alcol. Dopo un incidente che gli è costato il distintivo, ora Matt lavora come investigatore privato senza licenza, operando al di fuori della legge.

Un giorno, il detective viene avvicinato dal narcotrafficante Kenny Kristo. Il criminale gli spiega la sua situazione: sua moglie è stata rapita, ma dopo aver pagato i soldi del riscatto, la donna è stata comunque brutalmente uccisa dai sequestratori. Ora Kenny vuole trovare i responsabili e vendicarsi, ma per farlo ha bisogno dell’aiuto di Matt, il quale con riluttanza accetta il caso.

Durante le sue indagini, l’investigatore scopre che i rapitori che sta cercando sono degli efferati serial killer, esperti nell'individuare le loro vittime. Inizia così per il detective l’angosciante ricerca dei criminali, prima che possano compiere un altro delitto...



La preda perfetta: Il trailer italiano - HD

Un colpo perfetto (Thriller) in onda su La7 alle ore 21.15 , un film di Michael Radford, con Michael Caine, Demi Moore, Lambert Wilson, Jonathan Aris, Derren Nesbitt, Nathaniel Parker, Shaughan Seymour, Nicholas Jones, Joss Ackland, Silas Carson, Rosalind March e Stanley Townsend.



La trama del film : ambientato a Londra agli inizi degli anni sessanta, segue la storia di Laura Quinn, ambiziosa donna in carriera di quarant'anni, manager della London Diamond Corporation, la più grande compagnia di diamanti del mondo.

Laura è frustrata dal fatto che il suo avanzamento professionale sia ostacolato dai vertici dell'azienda, corrotti, profondamente maschilisti e riluttanti a riconoscere il suo talento e le sue competenze. Così insoddisfatta e agguerrita, la donna decide di unirsi al signor Hobbs, un anziano usciere della banca, animato da un forte sentimento di amarezza dopo anni di servizio non adeguatamente riconosciuto. L'obiettivo di Hobbs è quello di vendicare la morte della moglie ammalata di cancro, che anni prima non aveva potuto curare a causa di un prestito finanziario negato dalla società che assicurava la London Diamond Corporation.

L'usciere nel corso degli anni ha accumulato una sorprendente quantità di conoscenze su come funziona l'azienda e propone a Laura di rubare una pesante somma di diamanti della società...



Un colpo perfetto: Il Trailer Ufficiale del film con Michael Caine e Demi Moore

Devil's Knot - Fino a prova contraria (Drammatico, Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Atom Egoyan, con Reese Witherspoon, Colin Firth, Alessandro Nivola, Kevin Durand, Mireille Enos, Bruce Greenwood, Amy Ryan, Stephen Moyer, Elias Koteas, Matt Letscher, Martin Henderson e Collette Wolfe.



La trama del film : Il film diretto è ambientato nel 1993 nella cittadina di West Memphis, in Arkansas, dove tre bambini di otto anni scompaiono misteriosamente per poi essere ritrovati, dopo una lunga ricerca, morti nei boschi. Sono stati legati con i lacci delle proprie scarpe, malmenati e infine annegati. La comunità è sconvolta da questi tragici ritrovamenti e collabora insieme alla polizia per trovare gli assassini. Data la violenza degli omicidi, si pensa si sia trattato di un rito satanico. Un mese dopo la polizia arresta tre adolescenti ribelli, Damien Echols, Jason Baldwin e Jessie Misskelley Jr., emarginati dalla società e con piccoli precedenti penali alle spalle. Gli imputati si dichiarano innocenti, tutti a parte uno, Misskelley, che confessa il crimine dopo 12 ore di interrogatorio. Nonostante non vi siano prove che li incastrino e gli unici due testimoni non siano attendibili, i tre vengono condannati all'ergastolo, all'infuori di Echols, che riceve la pena capitale.

Ron Lax, un investigatore privato del luogo, sospetta che la polizia abbia insabbiato alcune prove fondamentali...



Devil's Knot - Fino a prova contraria: Il trailer italiano del film - HD

Child 44 - Il Bambino numero 44 (Thriller, Drammatico) in onda su Cielo alle ore 21.25 , un film di Daniel Espinosa, con Tom Hardy, Gary Oldman, Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Vincent Cassel, Jason Clarke, Paddy Considine e Dev Patel.



La trama del film : Il regime stalinista e la propaganda di pace e prosperità condizionano la società dell’Unione Sovietica. In realtà, i forti squilibri creati dal regime influenzano negativamente una larga fetta della popolazione, riducendo i cittadini ad uno stato di estrema povertà.

Vittime di questo contorto sistema sono i genitori del piccolo Leo, che negli anni Venti viene affidato ad un orfanotrofio e costretto a vivere in condizioni pietose.

Un soldato nota il bambino e decide d portarlo con sé, regalandogli una nuova prospettiva di vita.

Venticinque anni dopo, Leo è un abile combattente che serve la sua patria durante la Seconda Guerra Mondiale. Il carisma e le abilità dimostrate sul campo di battaglia, lo hanno portato ad essere acclamato come eroe permettendogli di essere inserito tra le schiere dei servizi segreti. Sebbene memore del suo passato e consapevole delle ingiustizie del regime, Leo diventa un carnefice e partecipa attivamente alle purghe degli anni Cinquanta. Il fenomeno sta devastando la Russia e colpisce indistintamente chiunque si opponga alla politica di Stalin...



Child 44 - Il Bambino numero 44: Il trailer italiano ufficiale

Cast Away (Avventura, Drammatico) in onda su TwentySeven alle ore 21.10, un film di Robert Zemeckis, con Tom Hanks, Helen Hunt, Aaron Rapke, Michael Forest, Nan Martin, Dennis Letts, John Duerler, Joe Conley, Yelena Papovic, Semion Sudarikov, Dmitri S. Boudrine, Jennifer Choe, Tommy Cresswell, Anne Bellamy, Skye McKenzie e François Duhamel.



La trama del film: Chuck Noland è un brillante ingegnere di Memphis che lavora come dirigente operativo presso la FedEx, famosa azienda di spedizioni merci. L’uomo è molto soddisfatto non solo della sua vita lavorativa ma anche di quella sentimentale. È innamoratissimo della affascinante Kelly e ha deciso di sposarla.

Un'urgenza lavorativa lo costringe a partire per la Malaysia proprio in piene festività natalizie. Durante il viaggio, l'aereo su cui Chuck sta volando precipita rovinosamente nel Pacifico, ma l’uomo miracolosamente riesce a salvarsi e ad approdare in un’isola deserta. Qui sopravvive mangiando granchi, bevendo acqua di cocco e imparando ad accendere il fuoco con mezzi di fortuna.

Quando le correnti marine iniziano a portare a riva i detriti dell’aereo precipitato, tra questi Chuck trova un pallone destinato a diventare il suo compagno di avventura e un pacco con due ali dorate raffigurate sulla scatola che Chuck decide di non scartare e conservare come suo portafortuna...



Cast Away: Il Trailer Ufficiale del Film

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Strangerland (Drammatico, Thriller) in onda alle 21 su Iris , un film di Kim Farrant, con Nicole Kidman, Joseph Fiennes, Hugo Weaving, Lisa Flanagan, Maddison Brown, Nicholas Hamilton, Meyne Wyatt, Jim Russell e Sean Keenan.

Fantozzi in Paradiso (Commedia Comico) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Gigi Reder, Anna Mazzamauro, Plinio Fernando, Stefano Antonucci, Angelo Bernabucci, Stefania Bellucci, Vito Passeri, Paolo Paoloni, Jimmy il Fenomeno, Giuseppe Terranova e Emanuele Magnoni.

La Vacanza (Drammatico) in onda alle 21.10 su Rai Movie , un film di Enrico Iannaccone, con Antonio Folletto, Catherine Spaak, Veruschka von Lehndorff, Carla Signoris, Luca Biagini, Martina Klier e Gianluca Cammisa.



La Vacanza: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Cambiare per amore (Family, Sentimentale) in onda alle 21.10 su La5 , un film di W.D. Hogan, con Ambyr Childers, Keegan Allen, Jim O'Heir, Romy Rosemont, Walter Perez, Patty McCormack, Amanda Perez, Maree Cheatham, Brit Shaw, Galadriel Stineman e Scott Michael Morgan.

Il Club degli Imperatori (Drammatico) in onda alle 21.20 su Tv 2000 , un film di Michael Hoffman, con Kevin Kline, Emile Hirsch, Embeth Davidtz, Rob Morrow, Edward Herrmann, Harris Yulin, Paul Dano, Rishi Metha, Jesse Eisenberg, Gabriel Millman, Chris Morales, Luca Bigini, Michael Coppola, Sean Friedricks, Katherine O'Sullivan, David C. Hatch, Tom Bloom, Melissa Brown, Sophie Wise e Matthew Clark.

Desiderio nel sole (Drammatico) in onda alle 21.30 su Warner TV, un film di Gordon Douglas, con Angie Dickinson, Peter Finch e Roger Moore.

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

