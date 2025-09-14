Stasera in TV: Film da vedere Domenica 14 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 14 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 14 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 14 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 14 Settembre 2025

Un'estate ai Caraibi

Commedia, 2009, durata: 112 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Carlo Vanzina

con Gigi Proietti, Enrico Brignano, Carlo Buccirosso, Biagio Izzo, Martina Stella, Enrico Bertolino, Alena Seredova, Paolo Ruffini, Paolo Conticini, Maurizio Mattioli, Jayde Nicole e Sascha Zacharias.



Piedone a Hong Kong

Poliziesco, Commedia, 1975, durata: 115 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Steno

con Bud Spencer, Al Lettieri, Enzo Cannavale, Renato Scarpa, Francesco De Rosa, Robert Webber e Day-sheng Hsueh.

Un'estate da ricordare

Commedia, Sentimentale, 2018, durata: 82 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Martin Wood

con Catherine Bell, Cameron Mathison, Samantha MacGillivray, Paul O'Brien, Kirk Torrance, Karen Pang, Sarah Thamin, Simone Annan, Jon Prasida e Matt Young.



La donna della domenica

Giallo, 1975, durata: 105 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Luigi Comencini

con Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset, Jean-Louis Trintignant, Aldo Reggiani, Maria Teresa Albani, Omero Antonutti, Gigi Ballista, Fortunato Cecilia, Claudio Gora, Franco Nebbia, Pino Caruso e Lina Volonghi.

I Predoni

Azione, Thriller, 2016, durata: 107 min

in onda alle 21:11 su 20

un film di Steven C. Miller

con Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista, Adrian Grenier, Johnathon Schaech, Lydia Hull, Tyler Jon Olson, Richie Chance, Alyshia Ochse, Danny A. Abeckaser.



Gli intoccabili

Poliziesco, 1987, durata: 119 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Brian De Palma

con Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Andy Garcia, Robert De Niro, Richard Bradford, Jack Kehoe, Brad Sullivan, Billy Drago, Patricia Clarkson, Steven Goldstein, Peter Aylward, Don Harvey, Robert Swan e Vito D'Ambrosio.



The International

Thriller, 2009, durata: 118 min

in onda alle 21:15 su La7

un film di Tom Tykwer

con Clive Owen, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl, Ulrich Thomsen, Brian F. O'Byrne, Michel Voletti, Patrick Baladi, Jay Villiers, Fabrice Scott, Haluk Bilginer, Luca Barbareschi, Alessandro Fabrizi, Felix Solis e Jack McGee.



Sei giorni, sette notti

Avventura, Azione, Commedia, 1998, durata: 101 min

in onda alle 21:17 su TwentySeven

un film di Ivan Reitman

con Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Jacqueline Obradors, Temuera Morrison, Allison Janney, Douglas Weston, Cliff Curtis, Danny Trejo, Ben Bode, Derek Basco e Amy Sedaris.

Il Talento di Mr. C

Azione, Commedia, 2022, durata: 107 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Tom Gormican

con Nicolas Cage, Pedro Pascal, Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish, Sharon Horgan, Jacob Scipio, Alessandra Mastronardi, Joanna Bobin, Paco León e Nick Wittman.



Quasi nemici - L'importante è avere ragione

Commedia, 2017, durata: 95 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Yvan Attal

con Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Nicolas Vaude, Jean-Baptiste Lafarge, Virgil Leclaire e Zohra Benali.



Atto di Forza

Azione, Fantascienza, 1990, durata: 109 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Paul Verhoeven

con Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronny Cox, Michael Ironside, Marshall Bell, Mel Johnson Jr., Michael Champion, Roy Brocksmith, Ray Baker, Rosemary Dunsmore e Robert Costanzo.



Un'estate ad Anversa

Sentimentale, 2021, durata: 88 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Ulrike Hamacher

con Maike Johanna Reuter, Nicole Heesters, Helgi Schmid, Dries de Sutter, Rebecca Immanuel, Walter Sittler, Haley Louise Jones, Vera Van Dooren, Marc Lauwrys e Pamela Ghislain.



I Delitti del BarLume - La girata

Giallo, Commedia, 2022, durata: 100 min

in onda alle 21:40 su TV8

un film di Roan Johnson

con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi.

Race - Il colore della vittoria

Biografico, Drammatico, 2016, durata: 134 min

in onda alle 21:40 su Tv 2000

un film di Stephen Hopkins

con Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree, Shanice Banton, Carice van Houten, Jeremy Irons, William Hurt, David Kross, Jonathan Higgins e Tony Curran.



