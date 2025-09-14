TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Domenica 14 Settembre, in prima serata

1

Stasera in TV, Domenica 14 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 14 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 14 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 14 Settembre 2025

  • Un'estate ai Caraibi
    Commedia, 2009, durata: 112 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Carlo Vanzina
    con Gigi Proietti, Enrico Brignano, Carlo Buccirosso, Biagio Izzo, Martina Stella, Enrico Bertolino, Alena Seredova, Paolo Ruffini, Paolo Conticini, Maurizio Mattioli, Jayde Nicole e Sascha Zacharias.


  • Piedone a Hong Kong
    Poliziesco, Commedia, 1975, durata: 115 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Steno
    con Bud Spencer, Al Lettieri, Enzo Cannavale, Renato Scarpa, Francesco De Rosa, Robert Webber e Day-sheng Hsueh.

  • Un'estate da ricordare
    Commedia, Sentimentale, 2018, durata: 82 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Martin Wood
    con Catherine Bell, Cameron Mathison, Samantha MacGillivray, Paul O'Brien, Kirk Torrance, Karen Pang, Sarah Thamin, Simone Annan, Jon Prasida e Matt Young.


  • La donna della domenica
    Giallo, 1975, durata: 105 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Luigi Comencini
    con Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset, Jean-Louis Trintignant, Aldo Reggiani, Maria Teresa Albani, Omero Antonutti, Gigi Ballista, Fortunato Cecilia, Claudio Gora, Franco Nebbia, Pino Caruso e Lina Volonghi.

  • I Predoni
    Azione, Thriller, 2016, durata: 107 min
    in onda alle 21:11 su 20
    un film di Steven C. Miller
    con Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista, Adrian Grenier, Johnathon Schaech, Lydia Hull, Tyler Jon Olson, Richie Chance, Alyshia Ochse, Danny A. Abeckaser.


  • Gli intoccabili
    Poliziesco, 1987, durata: 119 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Brian De Palma
    con Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Andy Garcia, Robert De Niro, Richard Bradford, Jack Kehoe, Brad Sullivan, Billy Drago, Patricia Clarkson, Steven Goldstein, Peter Aylward, Don Harvey, Robert Swan e Vito D'Ambrosio.


  • The International
    Thriller, 2009, durata: 118 min
    in onda alle 21:15 su La7
    un film di Tom Tykwer
    con Clive Owen, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl, Ulrich Thomsen, Brian F. O'Byrne, Michel Voletti, Patrick Baladi, Jay Villiers, Fabrice Scott, Haluk Bilginer, Luca Barbareschi, Alessandro Fabrizi, Felix Solis e Jack McGee.


  • Sei giorni, sette notti
    Avventura, Azione, Commedia, 1998, durata: 101 min
    in onda alle 21:17 su TwentySeven
    un film di Ivan Reitman
    con Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Jacqueline Obradors, Temuera Morrison, Allison Janney, Douglas Weston, Cliff Curtis, Danny Trejo, Ben Bode, Derek Basco e Amy Sedaris.

  • Il Talento di Mr. C
    Azione, Commedia, 2022, durata: 107 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Tom Gormican
    con Nicolas Cage, Pedro Pascal, Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish, Sharon Horgan, Jacob Scipio, Alessandra Mastronardi, Joanna Bobin, Paco León e Nick Wittman.


  • Quasi nemici - L'importante è avere ragione
    Commedia, 2017, durata: 95 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Yvan Attal
    con Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Nicolas Vaude, Jean-Baptiste Lafarge, Virgil Leclaire e Zohra Benali.


  • Atto di Forza
    Azione, Fantascienza, 1990, durata: 109 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Paul Verhoeven
    con Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronny Cox, Michael Ironside, Marshall Bell, Mel Johnson Jr., Michael Champion, Roy Brocksmith, Ray Baker, Rosemary Dunsmore e Robert Costanzo.


  • Un'estate ad Anversa
    Sentimentale, 2021, durata: 88 min
    in onda alle 21:20 su Rai Premium
    un film di Ulrike Hamacher
    con Maike Johanna Reuter, Nicole Heesters, Helgi Schmid, Dries de Sutter, Rebecca Immanuel, Walter Sittler, Haley Louise Jones, Vera Van Dooren, Marc Lauwrys e Pamela Ghislain.

  • I Delitti del BarLume - La girata
    Giallo, Commedia, 2022, durata: 100 min
    in onda alle 21:40 su TV8
    un film di Roan Johnson
    con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi.

  • Race - Il colore della vittoria
    Biografico, Drammatico, 2016, durata: 134 min
    in onda alle 21:40 su Tv 2000
    un film di Stephen Hopkins
    con Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree, Shanice Banton, Carice van Houten, Jeremy Irons, William Hurt, David Kross, Jonathan Higgins e Tony Curran.


