Stasera in TV: Film da vedere Domenica 14 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Domenica 14 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 14 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 14 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 14 Settembre 2025
-
Un'estate ai Caraibi
Commedia, 2009, durata: 112 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Carlo Vanzina
con Gigi Proietti, Enrico Brignano, Carlo Buccirosso, Biagio Izzo, Martina Stella, Enrico Bertolino, Alena Seredova, Paolo Ruffini, Paolo Conticini, Maurizio Mattioli, Jayde Nicole e Sascha Zacharias.
-
Piedone a Hong Kong
Poliziesco, Commedia, 1975, durata: 115 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Steno
con Bud Spencer, Al Lettieri, Enzo Cannavale, Renato Scarpa, Francesco De Rosa, Robert Webber e Day-sheng Hsueh.
-
Un'estate da ricordare
Commedia, Sentimentale, 2018, durata: 82 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Martin Wood
con Catherine Bell, Cameron Mathison, Samantha MacGillivray, Paul O'Brien, Kirk Torrance, Karen Pang, Sarah Thamin, Simone Annan, Jon Prasida e Matt Young.
-
La donna della domenica
Giallo, 1975, durata: 105 min
in onda alle 21:10 su Rai Storia
un film di Luigi Comencini
con Marcello Mastroianni, Jacqueline Bisset, Jean-Louis Trintignant, Aldo Reggiani, Maria Teresa Albani, Omero Antonutti, Gigi Ballista, Fortunato Cecilia, Claudio Gora, Franco Nebbia, Pino Caruso e Lina Volonghi.
-
I Predoni
Azione, Thriller, 2016, durata: 107 min
in onda alle 21:11 su 20
un film di Steven C. Miller
con Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista, Adrian Grenier, Johnathon Schaech, Lydia Hull, Tyler Jon Olson, Richie Chance, Alyshia Ochse, Danny A. Abeckaser.
-
Gli intoccabili
Poliziesco, 1987, durata: 119 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di Brian De Palma
con Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Andy Garcia, Robert De Niro, Richard Bradford, Jack Kehoe, Brad Sullivan, Billy Drago, Patricia Clarkson, Steven Goldstein, Peter Aylward, Don Harvey, Robert Swan e Vito D'Ambrosio.
-
The International
Thriller, 2009, durata: 118 min
in onda alle 21:15 su La7
un film di Tom Tykwer
con Clive Owen, Naomi Watts, Armin Mueller-Stahl, Ulrich Thomsen, Brian F. O'Byrne, Michel Voletti, Patrick Baladi, Jay Villiers, Fabrice Scott, Haluk Bilginer, Luca Barbareschi, Alessandro Fabrizi, Felix Solis e Jack McGee.
-
Sei giorni, sette notti
Avventura, Azione, Commedia, 1998, durata: 101 min
in onda alle 21:17 su TwentySeven
un film di Ivan Reitman
con Harrison Ford, Anne Heche, David Schwimmer, Jacqueline Obradors, Temuera Morrison, Allison Janney, Douglas Weston, Cliff Curtis, Danny Trejo, Ben Bode, Derek Basco e Amy Sedaris.
-
Il Talento di Mr. C
Azione, Commedia, 2022, durata: 107 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Tom Gormican
con Nicolas Cage, Pedro Pascal, Neil Patrick Harris, Tiffany Haddish, Sharon Horgan, Jacob Scipio, Alessandra Mastronardi, Joanna Bobin, Paco León e Nick Wittman.
-
Quasi nemici - L'importante è avere ragione
Commedia, 2017, durata: 95 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Yvan Attal
con Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra, Nicolas Vaude, Jean-Baptiste Lafarge, Virgil Leclaire e Zohra Benali.
-
Atto di Forza
Azione, Fantascienza, 1990, durata: 109 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Paul Verhoeven
con Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronny Cox, Michael Ironside, Marshall Bell, Mel Johnson Jr., Michael Champion, Roy Brocksmith, Ray Baker, Rosemary Dunsmore e Robert Costanzo.
-
Un'estate ad Anversa
Sentimentale, 2021, durata: 88 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Ulrike Hamacher
con Maike Johanna Reuter, Nicole Heesters, Helgi Schmid, Dries de Sutter, Rebecca Immanuel, Walter Sittler, Haley Louise Jones, Vera Van Dooren, Marc Lauwrys e Pamela Ghislain.
-
I Delitti del BarLume - La girata
Giallo, Commedia, 2022, durata: 100 min
in onda alle 21:40 su TV8
un film di Roan Johnson
con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi.
-
Race - Il colore della vittoria
Biografico, Drammatico, 2016, durata: 134 min
in onda alle 21:40 su Tv 2000
un film di Stephen Hopkins
con Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree, Shanice Banton, Carice van Houten, Jeremy Irons, William Hurt, David Kross, Jonathan Higgins e Tony Curran.
La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv