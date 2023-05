Stasera in TV: Film da vedere Domenica 14 Maggio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 14 Maggio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 14 Maggio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 14 Maggio.

I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 14 Maggio 2023

Vittoria e Abdul (Drammatico, Storico) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Stephen Frears, con Judi Dench, Eddie Izzard, Ali Fazal, Michael Gambon, Olivia Williams, Tim Pigott-Smith, Simon Callow, Fenella Woolgar, Julian Wadham e Ruth McCabe.



La trama del film : Il film è ispirato alla storia vera dell'improbabile amicizia tra il commesso indiano Abdul e la regina Vittoria, durante gli ultimi anni del suo regno. Abdul Karim ha solo 24 anni quando sbarca in Inghilterra per servire a tavola durante il Giubileo d'oro della Regina. Lo sguardo curioso e l'animo incline alla ribellione del ragazzo fanno breccia nel cuore dell'anziana monarca, stanca di protocolli e rituali di corte e di notizie funeste dalle colonie britanniche. Affascinata dai racconti esotici e spensierati di Abdul, la Regina comincia a preferire la compagnia del domestico alla cerchia di barbosi e petulanti consiglieri reali. Tanto che il giovane e inesperto commesso si ritrova d'un tratto assistente personale dell'imperatrice d'India in persona. E l'anno dopo addirittura insegnante, incaricato di istruirla sulle questioni indiane. Ma la relazione sempre più intensa e controversa tra i due scatena una rivolta ai vertici della casa reale, che neanche la dispotica Vittoria, ormai alla soglia degli 82 anni, riuscirà a sedare tanto facilmente...



Run All Night - Una notte per sopravvivere (Azione, Drammatico, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Jaume Collet-Serra, con Liam Neeson, Joel Kinnaman, Ed Harris, Vincent D'Onofrio, Genesis Rodriguez, Boyd Holbrook, Common, Malcolm Goodwin, Holt McCallany, Beau Knapp, Dennis Rees, John Cenatiempo e Gavin-Keith Umeh.



La trama del film : Il film vede protagonista il gangster e cecchino di Brooklyn Jimmy Conlon. Un tempo conosciuto come Il Becchino, l'uomo ha vissuto giorni migliori.

Amico di vecchia data del boss Shawn Maguire, all'età di 55 anni è perseguitato dai peccati commessi in passato e dall'astuto detective della polizia John Harding.

L'unica consolazione di Jimmy si trova ormai sul fondo di un bicchiere di whiskey. Quando il figlio Mike, con il quale non ha più contatti da anni, diventa bersaglio della criminalità organizzata, Jimmy è costretto a scegliere tra la famiglia "adottiva" fatta di malviventi e la sua vera famiglia abbandonata anni prima.

Mike è in fuga e l'unico gesto di redenzione per i suoi errori passati potrebbe rivelarsi proprio salvare suo figlio dal suo stesso destino. Jimmy ha solo una notte per decidere da che parte stare e cercare di cambiare per sempre la sua vita. Nell'arco di notte, una decisione di un secondo lo farà scappare a vita. Dovrà rompere ogni legame con il suo boss di un tempo per proteggere suo figlio. Nel farlo diventerà l'uomo più ricercato della città e riuscirà a scatenare un inseguimento ricco di adrenalina...



Edge of Tomorrow - Senza domani (Azione, Fantascienza) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Doug Liman, con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Lara Pulver, Jeremy Piven, Charlotte Riley, Madeleine Mantock, Marianne Jean-Baptiste, Lee Asquith-Coe e Tony Way.



La trama del film : Nel 2015 i Mimic, una razza aliena di mostri tentacolari, giunge sulla Terra all’interno di un asteroide. L’invasore conquista rapidamente gran parte dell'Europa continentale e la sua avanzata sembra inarrestabile.

Nel 2020, un'alleanza militare globale (UDF), stabilita per combattere la minaccia aliena, raggiunge finalmente una vittoria a Verdun. Il trionfo è merito soprattutto delle straordinarie abilità in battaglia del soldato Rita Vrataski. In Gran Bretagna, dopo aver declassato il maggior William Cage del dipartimento di relazioni con i media, il generale dell'UDF lo spedisce in Francia dove avrà inizio una controffensiva della razza umana.

Nella base dell'esercito alleato a Heathrow, Cage conosce la sua squadra, viene brevemente addestrato e spedito il giorno dopo in battaglia sulle coste della Francia. L'invasione è un fallimento colossale: l'intero esercito viene ucciso e il leader della resistenza Vrataski muore. Durante l'offensiva Cage, non avente alcuna esperienza militare, usa una mina per uccidere un Mimic insolitamente grande, ma muore quando il sangue acido dell'alieno si dissolve su di lui.

Inaspettatamente Cage si risveglia a Heathrow rivivendo gli eventi della mattina precedente. I suoi tentativi di mettere in guardia l'esercito contro l'invasione vengono ignorati...



The Secret - Le verità nascoste (Drammatico, Thriller) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di Yuval Adler, con Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina, Amy Seimetz, Jackson Dean Vincent, Madison Paige Jones, Jeff Pope, David Maldonado, Ed Amatrudo, Ritchie Montgomery, Lucy Faust e Victoria Hill.



La trama del film : Il film è ambientato nel Secondo dopoguerra, in America, e racconta la storia di Maja, una donna sopravvissuta alla tragedia dell'Olocausto, che si trasferisce in un quartiere residenziale degli States per iniziare una nuova vita in serenità insieme al marito.

Un giorno sente qualcuno fischiettare un motivetto a lei molto familiare, lo stesso dell'aguzzino che torturava le e la sua famiglia durante la guerra. Convinta che il suo vicino di casa sia proprio quel sadico, decide di rapirlo per vendicarsi di tutti i crimini di guerra commessi dall'uomo. Nel frattempo suo marito, al corrente del piano, inizia a dubitare di sua moglie tanto da arrivare a pensare che Maja, ancora fortemente scossa da quanto accaduto, si stia vendicando sull'uomo sbagliato...



La Isla Minima (Thriller) in onda su Cielo alle ore 21.25, un film di Alberto Rodriguez, con Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Nerea Barros e Manolo Solo.



La trama del film: Il film è ambientato nel profondo sud della Spagna, nel 1980.

In un piccolo villaggio in cui il tempo sembra essersi fermato - nei pressi di un labirinto di paludi e risaie - si è installato un serial killer responsabile della scomparsa di molte adolescenti delle quali nessuno sembra interessarsi. Ma quando due giovani sorelle spariscono durante le festività annuali, la madre spinge per un'indagine e due detective della omicidi arrivano da Madrid per cercare di risolvere il mistero. Sia Juan che Pedro hanno una vasta esperienza nei casi di omicidio, ma differiscono nei metodi e nello stile.

Dovranno ben presto fronteggiare ostacoli per i quali non sono preparati...



Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

