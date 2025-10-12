TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Domenica 12 Ottobre, in prima serata

Stasera in TV, Domenica 12 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Attenzione: A seguito della scomparsa dell'attrice Diane Keaton, i palinsesti di alcuni canali tv potrebbero subire variazioni dell'ultimo minuto. Ci scusiamo in anticipo con i nostri utenti per eventuali modifiche non comunicate dalle emittenti al momento della pubblicazione di questa guida tv.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 12 Ottobre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 12 Ottobre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 12 Ottobre 2025

  • Fuochi d'artificio
    Commedia, 1997, durata: 100 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Leonardo Pieraccioni
    con Leonardo Pieraccioni, Vanessa Lorenzo, Massimo Ceccherini, Barbara Enrichi, Mandala Tayde, Claudia Gerini, Roberto Brunetti, Bud Spencer, Alessandro Haber, George Hilton e Milena Miconi.

  • xXx - Il ritorno di Xander Cage
    Azione, Avventura, Thriller, 2017, durata: 107 min
    in onda alle 21:09 su 20
    un film di D.J. Caruso
    con Vin Diesel, Deepika Padukone, Donnie Yen, Samuel L. Jackson, Toni Collette, Nina Dobrev, Ruby Rose, Rory McCann, Kris Wu, Tony Jaa e Michael Bisping.


  • Io e Annie
    Commedia, Sentimentale, 1977, durata: 93 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Woody Allen
    con Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, Carol Kane, Paul Simon, Shelley Duvall, Christopher Walken, Janet Margolin, Colleen Dewhurst, Donald Symington, Helen Ludlam, Mordecai Lawner, Joan Neuman, Jonathan Munk, Ruth Volner, Martin Rosenblatt, Hy Anzell, Rashel Novikoff, Christine Jones, Mary Boylan, Wendy Girard, Jeff Goldblum e Sigourney Weaver.


  • Un amore all'improvviso
    Drammatico, Fantascienza, Sentimentale, 2009, durata: 107 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Robert Schwentke
    con Rachel McAdams, Eric Bana, Arliss Howard, Ron Livingston, Stephen Tobolowsky, Michelle Nolden, Jane McLean, Hailey McCann, Tatum McCann, Alex Ferris e Katherine Trowell.


  • Quo Vadis, Aida?
    Drammatico, Guerra, Storico, 2020, durata: 101 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Jasmila Zbanic
    con Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler, Dino Bajrovic, Johan Heldenbergh, Raymond Thiry, Boris Isakovic, Emir Hadzihafizbegovic e Edita Malovcic.


  • Braveheart - Cuore impavido
    Azione, Biografico, Drammatico, 1995, durata: 177 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Mel Gibson
    con Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan, Catherine McCormack, Angus Macfadyen, Brendan Gleeson, James Cosmo, John Kavanagh, Alun Armstrong, Ian Bannen, Brian Cox e Peter Hanly.


  • Una settimana da Dio
    Commedia, Fantasy, 2003, durata: 101 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Tom Shadyac
    con Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Philip Baker Hall, Catherine Bell, Lisa Ann Walter, Steve Carell, Nora Dunn, Eddie Jemison e Sally Kirkland.

  • La Maschera di Ferro
    Avventura, Azione, 1998, durata: 132 min
    in onda alle 21:15 su La7
    un film di Randall Wallace
    con Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu, Gabriel Byrne, Anne Parillaud, Judith Godrèche, Edward Atterton, Peter Sarsgaard e Hugh Laurie.

  • In & Out
    Commedia, 1997, durata: 90 min
    in onda alle 21:15 su La7 Cinema
    un film di Frank Oz
    con Kevin Kline, Joan Cusack, Matt Dillon, Debbie Reynolds, Wilford Brimley, Bob Newhart, Tom Selleck, Shawn Hatosy, Shalom Harlow, Lauren Ambrose e Alexandra Holden.

  • Bølgen - The Wave
    Azione, Drammatico, Thriller, 2015, durata: 105 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Roar Uthaug
    con Kristoffer Joner, Thomas Bo Larsen, Ane Dahl Torp, Fridtjov Såheim, Jonas Hoff Oftebro, Edith Haagenrud-Sande, Laila Goody e Arthur Berning.


  • I Delitti del BarLume - Sasso, carta e forbici
    Giallo, Commedia, 2025, durata: 100 min
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di Milena Cocozza
    con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Marcello Marziali, Atos Davini, Massimo Paganelli, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi.

  • The Aviator
    Avventura, 1985, durata: 98 min
    in onda alle 21:40 su Tv 2000
    con Christopher Reeve, Rosanna Arquette, Jack Warden, Sam Wanamaker, Scott Wilson, Tyne Daly, Marcia Strassman, Glenn Neufeld, Frano Lasic, Ron Travis, Jeff Harding, Will Hare, Timothy Stack, Robert Pierce, Larry B. Williams e Paul Lichtman.

