TGCom24
Home | Cinema | News | Stasera in TV: Film da vedere Domenica 10 Agosto, in prima serata
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 10 Agosto, in prima serata

Stasera in TV, Domenica 10 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Domenica 10 Agosto, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 10 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 10 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 10 Agosto 2025

  • Fantozzi
    Commedia, Comico, 1975, durata: 104 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Luciano Salce con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Liù Bosisio, Gigi Reder, Umberto D'Orsi, Plinio Fernando, Giuseppe Anatrelli e Paolo Paoloni


  • La Montagna del Coraggio
    Drammatico, Avventura, Family, 1989, durata: 94 min
    in onda alle 21:05 su Tv 2000
    un film di Christopher Leitch con Juliette Caton, Joanna Clarke, Nicola Stapleton, Jade Magri, Kathryn Ludlow, Charlie Sheen, Jan Rubes, Leslie Caron, Yorgo Voyagis, Laura Betti e Ruben Raiano

  • La Bestia nel cuore
    Drammatico, 2005, durata: 120 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, Alessio Boni, Stefania Rocca, Angela Finocchiaro, Giuseppe Battiston, Luigi Lo Cascio, Valerio Binasco, Francesca Inaudi, Lucy Akhurst, Lewis Lemperuer Palmer, Jeke-Omer Boyayanlar e Simona Lisi

  • Voci d'Oro
    Commedia, Drammatico, 2019, durata: 88 min
    in onda alle 21:10 su Rai Storia
    un film di Evgeny Ruman con Maria Belkin, Vladimir Friedman, Evelin Hagoel, Uri Klauzner, Elizabeth Kon e Alexander Senderovich


  • L'Ultima Discesa
    Drammatico, Thriller, Azione, 2017, durata: 98 min
    in onda alle 21:10 su 20
    un film di Scott Waugh con Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont, Kale Culley, Jason Cottle, Nathan Stevens, Vashi Nedomansky e Joey Miyashima


  • Din Don - Paesani Spaesati
    Commedia, 2025, durata: 90 min
    in onda alle 21:13 su Italia 1
    un film di Raffaele Mertes con Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Gabriele Carbotti, Andrea Dianetti, Crisula Stafida, Nicole Murgia e Marina Marchione

  • Dolor y Gloria
    Drammatico, 2019, durata: 113 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di Pedro Almodovar con Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Cecilia Roth, Raúl Arévalo, Susi Sánchez, Julieta Serrano e Eva Martin


  • Pagemaster - L'avventura meravigliosa
    Fantasy, 1994, durata: 74 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Maurice Hunt e Joe Johnston con Macaulay Culkin, Ed Begley Jr., Mel Harris e Christopher Lloyd

  • L'amore secondo Dan
    Commedia, 2007, durata: 98 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Peter Hedges con Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook, Alison Pill, Britt Robertson, Marlene Lawston, Dianne Wiest, John Mahoney, Norbert Leo Butz, Amy Ryan, Jessica Hecht, Frank Wood, Henry Miller, Ella Miller, C.J. Adams, Willa Cuthrell-Tuttleman, Emily Blunt, Amy Landecker, Shana Carr, Jessica Lussier, Felipe Dieppa, Lucas Hedges e Margot Janson

  • Un Amore Come Te
    Drammatico, Sentimentale, 2015, durata: 115 min
    un film di A. Taner Elhan con Burak Özçivit, Fahriye Evcen Özçivit, Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl, Kaya Akkaya, Birsen Dürülü e Burçin Isik


  • I Delitti del BarLume - A Bocce Ferme
    Commedia, Giallo, Poliziesco, 2021, durata: 100 min
    in onda alle 21:35 su TV8
    un film di Roan Johnson con Alessandro Benvenuti, Paolo Cioni, Atos Davini, Michele Di Mauro, Guglielmo Favilla, Filippo Timi, Lucia Mascino, Daniele Marmi, Corrado Guzzanti e Enrica Guidi

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Weapons, parla Zach Cregger: l'horror con Julia Garner è tratto da una storia vera?
news Cinema Weapons, parla Zach Cregger: l'horror con Julia Garner è tratto da una storia vera?
I Fantastici 4: Gli Inizi, perché Silver Surfer sceglie la Terra come sacrificio per Galactus?
news Cinema I Fantastici 4: Gli Inizi, perché Silver Surfer sceglie la Terra come sacrificio per Galactus?
Una pallottola spuntata: spiegate le scene post-credit e gli easter egg
news Cinema Una pallottola spuntata: spiegate le scene post-credit e gli easter egg
Lindsay Lohan è stufa degli stereotipi: "Devo interrompere questo circolo vizioso"
news Cinema Lindsay Lohan è stufa degli stereotipi: "Devo interrompere questo circolo vizioso"
Star Wars: la prima (irriconoscibile) apparizione di Boba Fett non è ne L'Impero Colpisce Ancora
news Cinema Star Wars: la prima (irriconoscibile) apparizione di Boba Fett non è ne L'Impero Colpisce Ancora
Adamantio vs. Vibranio: qual è il metallo più potente del Marvel Cinematic Universe?
news Cinema Adamantio vs. Vibranio: qual è il metallo più potente del Marvel Cinematic Universe?
The Odyssey: Christopher Nolan ripeterà l'errore commesso da Zack Snyder in Justice League?
news Cinema The Odyssey: Christopher Nolan ripeterà l'errore commesso da Zack Snyder in Justice League?
Safari: il corto WeShort Originals ispirato a reali violenze contro la comunità LGBTQ+ da vedere ora su Comingsoon.it
news Cinema Safari: il corto WeShort Originals ispirato a reali violenze contro la comunità LGBTQ+ da vedere ora su Comingsoon.it
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
La stella di Laura
Dolor y Gloria
Salto nel buio
Din Don - Paesani Spaesati
Passione senza regole
Fantozzi
Un Amore Come Te
Voci d'Oro
L'Ultima Discesa
L'amore secondo Dan
La Bestia nel cuore
La Montagna del Coraggio
Film stasera in TV