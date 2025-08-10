Stasera in TV: Film da vedere Domenica 10 Agosto, in prima serata
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 10 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 10 Agosto 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 10 Agosto 2025
- Fantozzi
Commedia, Comico, 1975, durata: 104 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Luciano Salce con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Liù Bosisio, Gigi Reder, Umberto D'Orsi, Plinio Fernando, Giuseppe Anatrelli e Paolo Paoloni
- La Montagna del Coraggio
Drammatico, Avventura, Family, 1989, durata: 94 min
in onda alle 21:05 su Tv 2000
un film di Christopher Leitch con Juliette Caton, Joanna Clarke, Nicola Stapleton, Jade Magri, Kathryn Ludlow, Charlie Sheen, Jan Rubes, Leslie Caron, Yorgo Voyagis, Laura Betti e Ruben Raiano
- La Bestia nel cuore
Drammatico, 2005, durata: 120 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, Alessio Boni, Stefania Rocca, Angela Finocchiaro, Giuseppe Battiston, Luigi Lo Cascio, Valerio Binasco, Francesca Inaudi, Lucy Akhurst, Lewis Lemperuer Palmer, Jeke-Omer Boyayanlar e Simona Lisi
- Voci d'Oro
Commedia, Drammatico, 2019, durata: 88 min
in onda alle 21:10 su Rai Storia
un film di Evgeny Ruman con Maria Belkin, Vladimir Friedman, Evelin Hagoel, Uri Klauzner, Elizabeth Kon e Alexander Senderovich
- L'Ultima Discesa
Drammatico, Thriller, Azione, 2017, durata: 98 min
in onda alle 21:10 su 20
un film di Scott Waugh con Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont, Kale Culley, Jason Cottle, Nathan Stevens, Vashi Nedomansky e Joey Miyashima
- Din Don - Paesani Spaesati
Commedia, 2025, durata: 90 min
in onda alle 21:13 su Italia 1
un film di Raffaele Mertes con Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Gabriele Carbotti, Andrea Dianetti, Crisula Stafida, Nicole Murgia e Marina Marchione
- Dolor y Gloria
Drammatico, 2019, durata: 113 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di Pedro Almodovar con Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Cecilia Roth, Raúl Arévalo, Susi Sánchez, Julieta Serrano e Eva Martin
- Pagemaster - L'avventura meravigliosa
Fantasy, 1994, durata: 74 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Maurice Hunt e Joe Johnston con Macaulay Culkin, Ed Begley Jr., Mel Harris e Christopher Lloyd
- L'amore secondo Dan
Commedia, 2007, durata: 98 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Peter Hedges con Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook, Alison Pill, Britt Robertson, Marlene Lawston, Dianne Wiest, John Mahoney, Norbert Leo Butz, Amy Ryan, Jessica Hecht, Frank Wood, Henry Miller, Ella Miller, C.J. Adams, Willa Cuthrell-Tuttleman, Emily Blunt, Amy Landecker, Shana Carr, Jessica Lussier, Felipe Dieppa, Lucas Hedges e Margot Janson
- Un Amore Come Te
Drammatico, Sentimentale, 2015, durata: 115 min
un film di A. Taner Elhan con Burak Özçivit, Fahriye Evcen Özçivit, Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl, Kaya Akkaya, Birsen Dürülü e Burçin Isik
- I Delitti del BarLume - A Bocce Ferme
Commedia, Giallo, Poliziesco, 2021, durata: 100 min
in onda alle 21:35 su TV8
un film di Roan Johnson con Alessandro Benvenuti, Paolo Cioni, Atos Davini, Michele Di Mauro, Guglielmo Favilla, Filippo Timi, Lucia Mascino, Daniele Marmi, Corrado Guzzanti e Enrica Guidi
