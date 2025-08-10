Stasera in TV: Film da vedere Domenica 10 Agosto, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Domenica 10 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 10 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 10 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 10 Agosto 2025

Fantozzi

Commedia, Comico, 1975, durata: 104 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Luciano Salce con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Liù Bosisio, Gigi Reder, Umberto D'Orsi, Plinio Fernando, Giuseppe Anatrelli e Paolo Paoloni



<a href="https://www.comingsoon.it/film/fantozzi/15606/video/?vid=21662" title="Fantozzi: Trailer evento speciale - HD">Fantozzi: Trailer evento speciale - HD</a>

Fantozzi

Commedia, Comico, 1975, durata: 104 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Luciano Salce con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Liù Bosisio, Gigi Reder, Umberto D'Orsi, Plinio Fernando, Giuseppe Anatrelli e Paolo Paoloni

La Montagna del Coraggio

Drammatico, Avventura, Family, 1989, durata: 94 min

in onda alle 21:05 su Tv 2000

un film di Christopher Leitch con Juliette Caton, Joanna Clarke, Nicola Stapleton, Jade Magri, Kathryn Ludlow, Charlie Sheen, Jan Rubes, Leslie Caron, Yorgo Voyagis, Laura Betti e Ruben Raiano



La Montagna del Coraggio

Drammatico, Avventura, Family, 1989, durata: 94 min

in onda alle 21:05 su Tv 2000

un film di Christopher Leitch con Juliette Caton, Joanna Clarke, Nicola Stapleton, Jade Magri, Kathryn Ludlow, Charlie Sheen, Jan Rubes, Leslie Caron, Yorgo Voyagis, Laura Betti e Ruben Raiano

La Bestia nel cuore

Drammatico, 2005, durata: 120 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, Alessio Boni, Stefania Rocca, Angela Finocchiaro, Giuseppe Battiston, Luigi Lo Cascio, Valerio Binasco, Francesca Inaudi, Lucy Akhurst, Lewis Lemperuer Palmer, Jeke-Omer Boyayanlar e Simona Lisi



La Bestia nel cuore

Drammatico, 2005, durata: 120 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, Alessio Boni, Stefania Rocca, Angela Finocchiaro, Giuseppe Battiston, Luigi Lo Cascio, Valerio Binasco, Francesca Inaudi, Lucy Akhurst, Lewis Lemperuer Palmer, Jeke-Omer Boyayanlar e Simona Lisi

Voci d'Oro

Commedia, Drammatico, 2019, durata: 88 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Evgeny Ruman con Maria Belkin, Vladimir Friedman, Evelin Hagoel, Uri Klauzner, Elizabeth Kon e Alexander Senderovich



<a href="https://www.comingsoon.it/film/voci-d-oro/59203/video/?vid=36528" title="Voci d'Oro: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Voci d'Oro: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Voci d'Oro

Commedia, Drammatico, 2019, durata: 88 min

in onda alle 21:10 su Rai Storia

un film di Evgeny Ruman con Maria Belkin, Vladimir Friedman, Evelin Hagoel, Uri Klauzner, Elizabeth Kon e Alexander Senderovich

L'Ultima Discesa

Drammatico, Thriller, Azione, 2017, durata: 98 min

in onda alle 21:10 su 20

un film di Scott Waugh con Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont, Kale Culley, Jason Cottle, Nathan Stevens, Vashi Nedomansky e Joey Miyashima



<a href="https://www.comingsoon.it/film/l-ultima-discesa/54083/video/?vid=27964" title="L'Ultima Discesa: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">L'Ultima Discesa: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

L'Ultima Discesa

Drammatico, Thriller, Azione, 2017, durata: 98 min

in onda alle 21:10 su 20

un film di Scott Waugh con Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont, Kale Culley, Jason Cottle, Nathan Stevens, Vashi Nedomansky e Joey Miyashima

Din Don - Paesani Spaesati

Commedia, 2025, durata: 90 min

in onda alle 21:13 su Italia 1

un film di Raffaele Mertes con Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Gabriele Carbotti, Andrea Dianetti, Crisula Stafida, Nicole Murgia e Marina Marchione



Din Don - Paesani Spaesati

Commedia, 2025, durata: 90 min

in onda alle 21:13 su Italia 1

un film di Raffaele Mertes con Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Gabriele Carbotti, Andrea Dianetti, Crisula Stafida, Nicole Murgia e Marina Marchione

Dolor y Gloria

Drammatico, 2019, durata: 113 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Pedro Almodovar con Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Cecilia Roth, Raúl Arévalo, Susi Sánchez, Julieta Serrano e Eva Martin



<a href="https://www.comingsoon.it/film/dolor-y-gloria/56030/video/?vid=31713" title="Dolor y Gloria: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD">Dolor y Gloria: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD</a>

Dolor y Gloria

Drammatico, 2019, durata: 113 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di Pedro Almodovar con Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Cecilia Roth, Raúl Arévalo, Susi Sánchez, Julieta Serrano e Eva Martin

Pagemaster - L'avventura meravigliosa

Fantasy, 1994, durata: 74 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Maurice Hunt e Joe Johnston con Macaulay Culkin, Ed Begley Jr., Mel Harris e Christopher Lloyd



Pagemaster - L'avventura meravigliosa

Fantasy, 1994, durata: 74 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Maurice Hunt e Joe Johnston con Macaulay Culkin, Ed Begley Jr., Mel Harris e Christopher Lloyd

L'amore secondo Dan

Commedia, 2007, durata: 98 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Peter Hedges con Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook, Alison Pill, Britt Robertson, Marlene Lawston, Dianne Wiest, John Mahoney, Norbert Leo Butz, Amy Ryan, Jessica Hecht, Frank Wood, Henry Miller, Ella Miller, C.J. Adams, Willa Cuthrell-Tuttleman, Emily Blunt, Amy Landecker, Shana Carr, Jessica Lussier, Felipe Dieppa, Lucas Hedges e Margot Janson



L'amore secondo Dan

Commedia, 2007, durata: 98 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Peter Hedges con Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook, Alison Pill, Britt Robertson, Marlene Lawston, Dianne Wiest, John Mahoney, Norbert Leo Butz, Amy Ryan, Jessica Hecht, Frank Wood, Henry Miller, Ella Miller, C.J. Adams, Willa Cuthrell-Tuttleman, Emily Blunt, Amy Landecker, Shana Carr, Jessica Lussier, Felipe Dieppa, Lucas Hedges e Margot Janson

Un Amore Come Te

Drammatico, Sentimentale, 2015, durata: 115 min

un film di A. Taner Elhan con Burak Özçivit, Fahriye Evcen Özçivit, Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl, Kaya Akkaya, Birsen Dürülü e Burçin Isik



<a href="https://www.comingsoon.it/film/un-amore-come-te/67612/video/?vid=47728" title="Un Amore Come Te: Il Trailer Ufficiale del Film turco - HD">Un Amore Come Te: Il Trailer Ufficiale del Film turco - HD</a>

Un Amore Come Te

Drammatico, Sentimentale, 2015, durata: 115 min

un film di A. Taner Elhan con Burak Özçivit, Fahriye Evcen Özçivit, Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl, Kaya Akkaya, Birsen Dürülü e Burçin Isik

I Delitti del BarLume - A Bocce Ferme

Commedia, Giallo, Poliziesco, 2021, durata: 100 min

in onda alle 21:35 su TV8

un film di Roan Johnson con Alessandro Benvenuti, Paolo Cioni, Atos Davini, Michele Di Mauro, Guglielmo Favilla, Filippo Timi, Lucia Mascino, Daniele Marmi, Corrado Guzzanti e Enrica Guidi





