Starship Troopers compie 20 anni: una serie di video backstage inediti per celebrarlo!

Come non ci stancheremo mai di raccontare e come racconteremo un giorno ai nostri nipoti, se mai ne avremo, nel dicembre 1997 chi scrive lavorava al Noir in Festival di Courmayeur, dove assisté all'anteprima italiana di Starship Troopers e a una scenata incredibile di Paul Verhoeven, dopo che l'incauto e ingenuo protagonista Casper Van Dien, rispondendo alla richiesta di un fotografo, alzò il braccio nel saluto nazista, facendo giustamente infuriare il regista.

A distanza di 20 anni sembra impossibile che un film tanto bello, divertente, ben fatto e polemico-politico-satirico sia stato da molti frainteso come un'apologia del fascismo, ma per fortuna da allora Starship Troopers, che all'epoca non ebbe il successo meritato, è diventato giustamente oggetto di culto. Gli splendidi effetti speciali degli insettoni, all'epoca davvero pionieristici, erano opera dello studioADI, che ha lavorato tra moltissimi altri anche alla serie di X-Files, Alien 3 e Independence Day.

Per festeggiare il ventesimo anniversario di Starship Troopers, lo studio ha deciso di rendere disponibile dei video inediti dietro le quinte. Il primo, a cui ne seguiranno altri, riguarda la creazione dell'insetto guerriero, dalla fase di scultura all'animatronic, un bellissimo regalo per tutti i fan del film.