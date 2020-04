Starman: il trailer del documentario sull'astronauta Luca Parmitano on demand dal 1 maggio

News Cinema

Con un cameo di Jovanotti e di Giancarlo Giannini, il docu-film di Gianluca Cerasola racconta la preparazione della missione Beyond.

Il documentario Starman, diretto da Gianluca Cerasola e dedicato a Luca Parmitano, e inizialmente previsto come evento cinematografico, non debutterà in sala ma arriverà direttamente on demand, sulle piattaforme streaming Sky Primafila Premiere, TIMVision, Chili, Google Play, Infinity, CG Digital e Rakuten TV.

A partire dal 1° maggio sarà possibile vedere e ascoltare l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea - che è l'unico italiano ad aver comandato la Stazione Spaziale Internazionale ed il primo ad aver effettuato passeggiate spaziali - nel suo viaggio di preparazione per il lancio della missione Beyond, tra emozioni, luoghi simbolo della storia dell'esplorazione spaziale, tecnologie all'avanguardia e dure sfide fisiche e psicologiche.

Prodotto da Morol e sceneggiato dallo stesso Cerasola, anche autore del soggetto, Starman vede la partecipazione di Andrew Morgan, Alexander Skvortsov, Jovanotti e Giancarlo Giannini.

La voce di Luca Parmitano bambino è di Vittorio Thermes, il montaggio è di Gerardo Pellegrini e il direttore della fotografia è Daniele Poli. Dopo aver annunciato la data di uscita in streaming, Vision Distribution è lieta di mostrare il trailer del doc, che è stato realizzato con l'aiuto dell'Agenzia Spaziale Europea.