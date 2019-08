Stardust: la prima foto di Johnny Flynn nei panni di David Bowie

News Cinema

Il film di Gabriel Range si sofferma sul 1971, anno del viaggio in America durante il quale il Duca Bianco inventò Ziggy Stardust.

Nonostante la mancata benedizione da parte di Duncan Jones e l'impossibilità di utilizzare i brani di David Bowie, Stardust, che racconta il Duca Bianco, è andato tranquillamente avanti per la propria strada, tanto che il regista Gabriel Range, che è anche giornalista e documentarista, ha cominciato il film e oggi è orgoglioso di mostrare al mondo la prima foto dal set. Lo scatto ritrae il protagonista Johnny Flynn, cantante e attore sudafricano già visto in Sils Maria e in Song One.

La prima cosa che viene in mente guardando l'immagine è che fra Flynn e il giovane Bowie non ci sia tutta questa somiglianza, ma non è detto che un biopic debba per forza avere un interprete principale identico al personaggio su cui è incentrato. Magari è sufficiente un po’ di carisma e una bella voce, e quella al nostro ragazzo biondo non manca.

Stardust racconta un momento ben preciso della vita di David Bowie: il 1971, anno di pubblicazione dell'album "Honky Dorky" (quello di "Life on Mars" e "Changes") e del viaggio in America per la promozione di "The Man Who Sold the World" che gli ispirò il personaggio di Ziggy Stardust e il concept album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars". Nel film recitano anche Jena Malone (nei panni di Angela Barnett) e Marc Maron (nel ruolo di Ron Oberman, il publicist di Bowie), e la sceneggiatura è di Christopher Bell. Il film non ha ancora una data di uscita e sarà accompagnato da celebri brani dell'epoca.

Questa la sinossi ufficiale di Stardust:

Ecco a voi David prima che diventasse Bowie, uno dei più grandi miti della storia della musica. Ma chi era l’uomo che si nascondeva dietro a tante facce? Nel 1971, a 21 anni, David Bowie intraprende il suo primo viaggio in America insieme al suo addetto stampa Ron Oberman solo per conoscere un mondo che non è ancora pronto per lui. Stardust offre uno sguardo privilegiato sulla nascita del primo e più memorabile alter ego di Bowie, Ziggy Stardust, fotografando i momenti di svolta della sua carriera, che lo portò ad essere una delle più importanti icone culturali al mondo.