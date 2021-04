Star Wars, una verità horror sugli Ewok è stata svelata? Mark Hamill preferisce non pensarci!

News Cinema

Mark Hamill ha rigirato su Twitter una teoria inquietante sugli Ewok nel Ritorno dello Jedi: non riuscirete a smettere di pensarci... forse!

Capita a volte che, vedendo e rivedendo ossessivamente un film che ci piace, cominciamo a porci domande che nemmeno gli autori si sarebbero mai poste: sul Ritorno dello Jedi un fan di Star Wars si è dato anche una risposta, rigirata su Twitter da un come sempre divertito Mark Hamill. Nel film diretto nel 1983 da Richard Marquand (e da George Lucas stesso, non accreditato), i celeberrimi e non troppo universalmente amati Ewok hanno pronto un vestito che calza a pennello a Leia, ma dal momento che la loro stazza è molto diversa da quella umana, questa immediata disponibilità non era scontata. Scherzando e citando i Muppet, un fan ha espresso la sua teoria: e se avessero già cucinato e/o ucciso una donna in passato? Hamill con prontezza risponde: "Sto cercando di non pensarci..."





I'm trying NOT to think about it. 😩 https://t.co/zLd6kDvdG8 — Mark Hamill (@HamillHimself) April 25, 2021

È un bene che il fandom ossessivo sappia essere autoironico: naturalmente gli Ewok avrebbero potuto in passato rubare il vestito a qualche spedizione sul pianeta, o anche nascondere insospettabili doti sartoriali ultrasoniche, per quel che ne sappiamo. Scherzi a parte, il tipo di cinema che Star Wars rappresenta è il racconto d'avventura popolare: l'immediatezza dell'emozione conterebbe più delle spiegazioni razionali di cui negli ultimi tempi la rete si sta ammalando. L'importante è essere consapevoli che il vestito pronto per Leia non è uno dei temuti "plot-holes": anche se è dura da accettare, potrebbe essere forse solo un semplice, inevitabile... momento trash. Capita anche ai migliori, e non li processeremo per questo (chi scrive è fan di Indiana Jones e il tempio maledetto, per intenderci). Leggi anche Star Wars, Sebastian Stan nuovo Luke Skywalker dopo Falcon and the Winter Soldier? La sua risposta