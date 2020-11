Star Wars, una collezione di gadget rende ricca una coppia di ignari ottantenni

News Cinema

Una coppia ottantenne inglese ha scoperto di avere in garage giocattoli e gadget di Star Wars dal valore collezionistico colossale: ecco com'è andata e quanto hanno incassato!

Misteri del collezionismo estremo: sappiamo bene che i gadget di Star Wars, specialmente quegli storici a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, hanno un valore collezionistico notevole, ma una coppia di ottantenni inglese non ne aveva in realtà alcuna idea concreta, finché il loro figlio non ha contattato Chris Aston, della casa d'aste Aston's Auctioneers nelle West Midlands. Sono diventati ricchi sfondati.

Lo smercio di gadget e giocattoli di Star Wars d'epoca non è certo una novità, perciò Chris ha raccontato di essersi recato a guardare gli oggetti più per scrupolo che per altro: "Mi aveva mandato una decina di foto, a essere onesto ci sono andato giusto perché la loro casa era a 5-6 km di distanza. Quando sono arrivato mi hanno fatto entrare in un doppio garage con pile di sacchi dell'immondizia, e dentro c'era la migliore collezione a tema Star Wars che avessi mai visto!"

L'intera "collezione" (sarebbe meglio dire deposito) ha fruttato a mamma, papà e figlio più di quanto frutti un investimento nel mattone: chissà se l'allora bambino aveva immaginato che stava preparando per se stesso e per i suoi genitori un regalo da 400.000 sterline, cioè oltre 440.000 euro al cambio attuale! Ma quali set hanno fatto schizzare verso l'alto il prezzo delle varie aste? Chris cita due pezzi: uno Star Destroyer Commander battuto per 32.500 sterline (pare ne esistano solo due al mondo scatolati!) e un Jawa Palitoy per 27.280. Materiali davvero vintage diventati un Santo Graal per nerd molto danarosi. All'epoca erano niente più che innocui giocattoli per bambini, dolcemente esaltati dal mondo di Star Wars ideato da George Lucas.