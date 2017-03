Star Wars: un video collega Rogue One e Una nuova speranza

Mentre siamo in attesa del Blu-ray di Rogue One: A Star Wars Story, in uscita il 12 aprile, il fan Barre Fong su Vimeo ha deciso di verificare di persona se il finale dello spin-off di Gareth Edwards si collegasse sul serio perfettamente con l'inizio di Guerre Stellari, noto anche come Episodio IV: Una nuova speranza.

Non che abbia fatto tanto: ha connesso la sequenza finale del nuovo film con l'inizio della pietra miliare del 1977, tagliando i titoli. Indovinate un po'? Fila tutto dal punto di vista narrativo, confermando la bontà della chiusa di Rogue One, però operazioni simili sono anche interessanti per altre ragioni: un video così è un'ottima base di partenza per riflettere sulle differenze estetiche e produttive a quarant'anni di distanza. Il maggiore dinamismo del montaggio, una macchina da presa meno statica, un uso della luce e degli effetti più sofisticato, ma anche il modo in cui Edwards cerca via via di semplificare l'immagine per entrare nello stile antico.